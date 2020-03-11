Замминздрава Англии по безопасности Надин Дорри слегла с вирусом

13:29 12.03.2020

У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус







У заместителя министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Дорри обнаружили коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По словам чиновника, после того, как анализы на коронавирус дали положительный результат, она самоизолировалась у себя дома, предприняв все необходимые меры.

В Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек умерли в результате заболевания.