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В Казахстане из-за вируса отменен военный парад в честь 75-летия Победы
13:34 12.03.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил военный парад в Нур-Султане, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

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Также Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы", - говорится в публикации.
При этом Уали подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия должны продолжать работу. Согласно позиции Токаева, антивирусные меры не должны нанести им ущерб.
Пресс-секретарь напомнил, что президент провел оперативное совещание с руководителями ряда государственных органов по вопросам противодействия пандемии коронавируса.
Ранее в этот же день Токаев объявил об отмене всех публичных мероприятий, в том числе министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО). Она должна была состояться в июне.

Также в рамках профилактики распространения заболевания школьников Казахстана отправят на досрочные каникулы, которые пройдут с 16 марта по 5 апреля. Обучение в вузах переведут на дистанционный режим.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.
Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

Источник - известия
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