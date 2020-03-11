Коррупция, непотизм, пытки: Госдеп США раздраконил ТаджРахмонСтан

13:54 12.03.2020

Коррупция, непотизм, пытки: Госдеп США раскритиковал ситуацию с правами человека в Таджикистане



Государственный департамент США раскритиковал ситуацию с правами человека в Таджикистане и заявил, что власти, как и в прошлые годы, препятствуют развитию политического плюрализма в стране.



Госдеп США назвал Таджикистан "авторитарной страной", в которой "президент Эмомали Рахмон и его сторонники имеют большой политический вес". "В стране практикуются незаконные или произвольные убийства тюремными властями, таинственное исчезновение оппонентов усилиями правительства в сговоре с иностранными правительствами, пытки и жестокое обращение с заключенными", говорится в опубликованном в среду докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. Доклад был представлен Госсекретарем США Майком Помпео.

Авторы пишут о серьезных проблемах, связанных с независимостью судебной системы, суровых и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах, цензуре, блокировке вебсайтов, жестких ограничениях свободы вероисповедания, коррупции и непотизме в госструктурах Таджикистана.

В докладе упоминается о смерти 14 заключенных, которые, по версии Главного управления по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны, отравились хлебом.



Трагедия произошла, когда 120 осужденных мужчин и 8 женщин на трех машинах перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек на юге страны для дальнейшего отбывания наказания. Однако социальные сети и новостные сайты выдвигали различные версии гибели заключенных при перевозке в Душанбе. Более того, родители некоторых из погибших задались вопросом, если их дети погибли от отравления, то почему на их телах видны синяки и следы избиений и ударов? Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по данному факту, создана специальная группа, которая продолжает заниматься расследованием массовой гибели. Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch, также напомнив о трагедии, отметила, что до сих не известно, как отравленные буханки хлеба попали к заключенным.



Авторы доклада Госдепа США, со ссылкой на данные Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, сообщают, что в стране было зарегистрировано 20 случаев пыток и жестокого обращения, 17 из которых совершены сотрудниками МВД Таджикистана, остальные работниками Генпрокуратуры и ГУИУН Минюста Таджикистана. Осужденный к пожизненному заключению бывший зампредседателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухаммадали Хаит, по словам его супруги, был подвергнут пыткам в тюрьме. Однако в ГУИУН отвергли эту информацию, говорится в докладе Госдепа.

За полгода в таджикских колониях произошли два бунта: в колонии строгого режима 3/3 в Худжанде 7 ноября 2018 года и в исправительной колонии №3/2 в городе Вахдат 19 мая 2019 года, после чего произошли кадровые изменения в системе ГУИУН Минюста Таджикистана.



Международные организации неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией в исправительных учреждениях Таджикистана. Однако, как отмечает Госдеп со ссылкой на международные правозащитные организации, в Таджикистане большой проблемой остается применение пыток в тюрьмах и следственных изоляторах, которые привели к бунтам в колониях в Худжанде и Вахдате. Авторы отмечают, что по инициативе таджикских властей в рамках Меморандума о сотрудничестве с организацией "Международная тюремная реформа" (Penal Reform International) 20 ноября 2019 года состоялся "Первый форум по вопросам тюрем", в котором были обсуждены реформы пенитенциарной системы..



В докладе Госдепа говорится, что офис Уполномоченного по правам человека в Таджикистана рассмотрел всего лишь 2 процента жалоб заключенных и их родных на тяжелые условия и жестокое обращение надзирателей в тюрьмах. Общественные организации Таджикистана считают, что офис омбудсмена лоялен к президенту и почти не реагирует на нарушения прав человека в стране.



Авторы доклада напомнили и историю с таджикским оппозиционером Шарофиддином Гадоевым, который после возвращения из Душанбе в Голландию, где у него есть политическое убежище, заявил, что его похищали таджикские спецслужбы.Напомним, что Гадоев был доставлен в Душанбе из Москвы 15 февраля прошлого года. Власти заявляли, что он вернулся по своей воле, искренне раскаявшись в оппозиционной деятельности. Но уже 2 марта Гадоева отпустили и он вернулся в Европу, где заявил, что был похищен в Москве. По слвоам оппозиционера, в российской столице он был задержан сотрудниками местной полиции и затем передан Федеральной службе безопасности РФ, которая доставила его в аэропорт Домодедово и в обход паспортного и пограничного контроля, передали в руки двух сотрудников МВД Таджикистана.

"Как утверждает Гадоев, после похищения ему заявили, что он будет осужден к 25 годам лишения свободы и ему лучше сотрудничать со таджикскими спецслужбами", отмечается в докладе.



Госдеп США напоминает и историю незаконного задержания Маджигул Гарибовой, матери местного блогера, Джунайдулло Худоерова, который писал на социальные темы и темы коррупции чиновников районного уровня. За день до приезда Эмомали Рахмона в Раштский район на празднование 22-й годовщины подписания межтаджикского мирного соглашения и Дня Национального единства, местные власти задержали ее на шесть часов. Местные власти отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента Абдулфаттох Шарифзода заявил Радио Озоди, что ничего не знает об этом инциденте.



О МВД Таджикистана авторы упомянули также в связи с злоупотреблениями международными конвенциями при преследовании политических оппонентов. Осенью прошлого года по запросу властей Таджикистана на КПП "Каменный Лог" на границе Беларуси с Литвой был задержан оппозиционный активист Фарход Одинаев. Он направлялся в Варшаву на ежегодную конференцию Бюро по демократическим институтам и прав человека ОБСЕ, на которую был приглашен от зарегистрированной в Литве организации "Евразийский диалог". Однако, Генеральная прокуратура Белоруссии отказала властям Таджикистана в выдаче оппозиционного активиста.



В докладе Госдепа США говорится и о том, что МИД Таджикистана 26 июня отозвал аккредитацию журналиста и видеооператора "Озоди" Баротали Назарова (Барот Юсуфи) - по объяснению представителя властей, из-за упоминания в репортажах запрещенных в Таджикистане организаций. В прошлом году шестеро других журналистов Радио Озоди оставались без аккредитации и им было запрещено работать. До 1 ноября в общей сложности 9 журналистов и сотрудников Радио Озоди были отстранены от деятельности из-за отсутствия аккредитации, которая выдается МИД Таджикистана. 3 июля прошлого года внешнеполитическое ведомство Таджикистана обвинил Радио Свобода и, в частности, ее таджикскую службу в пропаганде экстремизма, назвав публикации сайта "скандальными", "провокационными", "необоснованными" и "противоречащими журналистской этике". 31 октября прошлого года МИД выдало аккредитацию семи журналистам радио (шесть аккредитаций на полгода, одну - на три месяца), продолжая удерживать на стадии рассмотрения 11 заявок на аккредитацию.

Госдеп США раскритиковал таджикские власти также за регулярную блокировку сайтов Facebook, YouTube, Google, Радио Озоди и Asia-Plus.