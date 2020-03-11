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Коронавирус ставит под угрозу переизбрание Трампа, - Клаус Хульвершайдт
14:28 12.03.2020

11 марта 2020 г.
Клаус Хульвершайдт | Süddeutsche Zeitung

"Обвал на мировых биржах пошатнул веру в финансовую компетентность американского президента. Он отреагировал теориями заговора", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
"Прошло ровно две недели с тех пор, как Дональд Трамп объявил о том, что со злосчастным коронавирусом покончено. Количество зараженных стремится к нулю, ситуация под контролем, подчеркнул он. Лишь несколько дней спустя мир Трампа стал абсолютно другим: число умерших растет и в США, пять высокопоставленных политиков-республиканцев, в том числе новый глава администрации Белого дома Марк Медоуз, находятся после партийного собрания на карантине, а президенту приходится отвечать на вопрос, почему он, ежедневно пожимающий руки десяткам людей, сам не сдает анализ на вирус. В ночь на вторник Трамп пошел на уступки: с помощью "очень большого" комплекса мера по снижению нагрузки на граждан и предприятия он хочет предотвратить по крайней мере то, чтобы кризис сферы здравоохранения не превратился в экономический кризис", - передает издание.
"Впрочем, такое изменение взглядов меньше связано с озарением, чем с биржевым крахом, из-за которого в понедельник произошло беспрецедентное падение курса американских акций. Хотя во вторник рынки снова несколько восстановились, президента, очевидно, охватил страх: более трех лет он использует бум на бирже в качестве своего рода знака качества, который, по его мнению, не только подтверждает правильность его политики, но и дает ему право снова избраться на пост президента на выборах в ноябре".
"В твитах и своих выступлениях он представлял курсовой доход как выражение его личности, его менталитета победителя. (...) На самом деле было бы несправедливым утверждать, что бум последних лет никак с ним не связан: уменьшением налогов и ослаблением экологических и социальных стандартов Трамп во многом способствовал тому, что многие компании добились большей прибыли и смогли выкупить собственные акции", - отмечает издание.
Однако Трамп упускает из виду, что на бирже играют роль не только данные и факты, но и надежды и опасения. "Но так как для Трампа биржевой бум является одной из опор его стратегии по переизбранию, не лишено определенной логики то, что он систематично преуменьшал значение рисков коронавируса в здравоохранении и экономике. Президент и вовсе пытался замалчивать эпидемию в Twitter, постоянно изобретая новые причины колебания курса акций. (...)В нервозности рынков, таков был его посыл, виноваты не какие-то вирусы, а нефтяной спор между странами-экспортерами Саудовской Аравией и Россией - а также "фейковые новости" СМИ".
"Однако эта интерпретация, очевидно, зашла слишком далеко даже для важных советников, вероятно, заметивших, что даже некоторые ультраконсервативные комментаторы задались вопросом о том, не важнее ли президенту успокоить финансовые рынки, чем защитить население и бороться с эпидемией".
В результате во вторник Трампу пришлось резко поменять свой курс и предложить Конгрессу комплекс "очень масштабных мер по сокращению подоходного налога" и ряд других мер, направленных на то, чтобы взять под контроль экономические последствия кризиса, связанного с коронавирусом, то есть того кризиса, существование которого он отрицал еще несколько часов назад.
"Впрочем, Трамп был бы не Трампом, если бы смена курса не сопровождалась новым теориями заговора. По информации Vanity Fair, журнала, который весьма всерьез воспринимают в США, в разговоре с советниками Трамп высказал подозрение, что своими преувеличенными сообщениями о коронавирусе СМИ хотели повлиять на фондовые рынки в ущерб ему. Более того, президент, как говорится в статье, опасается, что один или несколько журналистов, которые регулярно летают с ним по стране на борту номер один, могли намеренно заразиться коронавирусом - чтобы заразить его, Трампа", - передает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - Инопресса
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