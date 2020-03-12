США терпят бедствие в борьбе с коронавирусом: ситуация критическая, - "МК"

15:06 12.03.2020

Государственная система оказалась неготовой к эпидемии



Удивительно, но факт: в США – самая худшая ситуация в Западном полушарии по части коронавируса. И по количеству инфицированных, и по статистике смертей. Коронавирус присутствует по чуть-чуть в дюжине разных стран Центральной и Южной Америки (больше всего – в Бразилии (25 случаев заражения) и Аргентине (12), но нигде нет такой опасной ситуации, как в США.



По состоянию на 10 марта в Соединенных Штатах было уже более 800 случаев заболевания коронавирусом и 28 умерших от этой болезни. Больше всего инфицированных – в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк. Эпидемией охвачены 33 из 50 штатов США. Американская статистика с каждым днем увеличивается, и тому есть несколько объяснений.



В отличие от европейских стран, где центральные правительства решительно вводят меры в общенациональном масштабе, в США борьба с эпидемией в основном отдана на откуп местным властям. В каждом штате, муниципалитете, госпитале, университете, школьном округе и т.д. администрация принимает решения о том, что можно или нельзя, что нужно или не нужно делать в свете вирусной эпидемии. Например, на 17 марта, День Святого Патрика – покровителя Ирландии, "самый ирландский" город Америки – Бостон отменил традиционный парад, а вот власти Нью-Йорка отменять свой ирландский парад не хотят. Даже в самой Ирландии, в Дублине, парад отменили, а Нью-Йорк, видимо, желает продемонстрировать, что не боится коронавируса. В отношении общественного транспорта нью-йоркская мэрия говорит, что надо избегать переполненных поездов метро и автобусов, а вот городское управление общественного транспорта дает населению другой совет – вообще никуда не ездить. Полный разнобой...

Никуда не ездить – совет хороший, но в условиях Америки абсолютно нереалистичный. В США люди боятся болеть, поскольку количество оплачиваемых "больничных дней", как правило, не превышает пяти-шести в год. Болеть за свой счет накладно, да и опасно – работодатели не жалуют часто отсутствующих работников и избавляются от них, не церемонясь и не вникая в личные обстоятельства. Лишь 10% трудящихся состоят в профсоюзах и защищены коллективными договорами, а индивидуальные контракты есть только у немногих привилегированных менеджеров и особо ценных специалистов.

Распространению опасного заболевания и высокой смертности от него способствует то, что США – единственная развитая страна, где нет всеобщего государственного медицинского страхования. Врачебные услуги и лекарства стоят запредельно дорого, если оплачивать их из собственного кармана, а это означает на практике, что люди, не имеющие медицинской страховки (их в стране около 28 млн) не имеют доступа к медицине.

Вызвать врача на дом "просто так", по болезни, нельзя – только по скорой. Когда скорая привозит больного в приемный покой больницы, пациенту приходится ждать по многу часов, пока до него дойдет очередь. (Исключения делают только для умирающих). А проведя часов десять в приемной, наполненной больными людьми, можно подхватить что угодно, в том числе коронавирус.



В общем – вот он, тот самый капитализм "со звериным оскалом", о котором когда-то рассказывала советская пропаганда, а мы не верили.

Наконец, дело осложняет еще один весомый, субъективный фактор – Дональд Трамп. С самого начала всей этой истории с коронавирусом он всячески пытается преуменьшить масштабы проблемы: говорит о том, что "у нас все хорошо", что от обычного гриппа умирает гораздо больше людей, что нет проблем с тестированием на коронавирус и т.п. Его собственные чиновники вынуждены его поправлять: смертность от гриппа – ниже 1%, а от коронавируса – 3,4% заболевших; пройти тесты на коронавирус желают миллионы людей, а получили такую возможность пока только тысячи. Трамп попросил на борьбу с коронавирусом $2,5 млрд, но Конгресс США выделил в три с лишним раза больше – $8,3 млрд, и Трамп нехотя подписал этот законопроект.



Ему очень не хочется, чтобы в год выборов (американцы будут избирать президента в ноябре) начался экономический спад, которому явно способствует коронавирус и связанная с ним паника среди населения. Народ выметает с магазинных полок влажные салфетки и спирт для протирки, питьевую воду и туалетную бумагу (хотя трудно понять, какое отношение к коронавирусу имеет туалетная бумага). Биржа катится в тартарары, нефть резко дешевеет, различные отрасли экономики (транспорт, туризм, розничная торговля, рестораны, парки развлечений и т.д.) несут громадные убытки. Экономисты прогнозируют на середину года начало рецессии. Этот сценарий не сулит действующему главе государства ничего хорошего в плане его шансов на переизбрание.

Нью-Йорк



Илья Бараникас