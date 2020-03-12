Расходимся, сеньоры: эпидемия COVID-19 губит туризм в Испании

16:04 12.03.2020 Страна готовится к худшему сценарию



Владимир Добрынин



Испания всегда была одним из приоритетных направлений летнего международного туризма: солнце, море, пляжи, прекрасная кухня. Но эпидемия коронавируса осложнила передвижение людей по миру и грозит испортить им летний отдых. Потянутся ли отпускники в Барселону и на Коста-Бланка в наступающем сезоне, разбирались "Известия".



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Несмотря на то что именно в Испании зафиксирован первый в Европе смертельный случай COVID-19, в целом ситуация в стране относительно спокойная. В минздраве иберийского королевства уверены, что с эпидемией справятся. Тем не менее в Мадриде с понедельника закрыты все учебные заведения, а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу из дома или в офисы вне города.



Число заболевших по данным на 12 марта превысило 2200. Количество летальных исходов за прошедшие сутки удвоилось и составляет 84 случая. Есть, впрочем, и хорошие новости: постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе (среди них было двое россиян), находившихся на карантине с 24 февраля, 10 марта отпустили по домам. Виктор Торрес, первое лицо Канарской автономии, выступил с заявлением, что ситуация настолько под контролем, что даже в случае обнаружения новых инфицированных никакие отели закрывать на карантин не будут.



Руководитель местной предпринимательской ассоциации Роберто Уселай поддержал лидера региона, отметив, что "вообще опасность преувеличена обилием фейковых новостей и возникшей из-за этого паникой".



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"Да, пошла прямо-таки волна отказов от ранее зарезервированных гостиничных номеров - пока это только на приближающуюся Страстную неделю", - сказал бизнесмен, подчеркнув, что если не принять меры по разоблачению неверной информации, то под угрозой окажется и весь летний период туристического сезона.



В Испании перед Пасхой большинство жителей отдыхают пять дней подряд и потому массово движутся с севера и из центра страны на юг - к берегам Средиземного моря, а также на Канарские и Балеарские острова. Большой приток туристов в Испанию на первых каникулах года всегда был из-за рубежа. Главным образом, из стран Евросоюза.



Стремительный рост случаев заражения, отмеченный в прошедший уик-энд, и принимаемые меры санитарного характера могут катастрофически сказаться на доходах туристической отрасли, считают эксперты.



"Испания может потерять от 2,7 млн туристов, если санитарное предупреждение продлится до Пасхи, и более 6 млн, если оно продержится до лета", - отмечает одно из ведущих деловых изданий страны Expancion. Для страны, принявшей в прошлом году 83,7 млн зарубежных гостей, это ощутимое снижение. Но на самом деле коронавирус способен нанести испанской экономике удар просто сокрушительный.



Доходы от туризма в Испании составляют от 13 до 15% совокупного ВВП страны, поэтому озабоченность правительства ситуацией и желание как-то сгладить негативные последствия понятны.



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Потери и убытки



Надо сказать, что в последние годы испанский туризм испытал на себе действие пословицы "не было бы счастья, да несчастье помогло". Свои преимущества пиренейское королевство извлекало из ситуаций, которые само не создавало, но тем не менее выгоду от них не упустило: то Грецию накроет экономический кризис, то в Тунисе и Египте произойдут теракты, а теперь вот и Италию сильно подкосил коронавирус. Основная масса отдыхающих - люди среднего достатка - переориентировались на Пиренейский полуостров. Однако теперь, скорее всего, многие засомневаются в безопасности такого отдыха. Коронавирус, по мнению экспертов газеты La Vanguardia, угрожает потерей как минимум 15% годового оборота туристического сектора.



Туристический бизнес в Испании является строго сезонным, в результате чего он получает около 70% своего годового дохода в период с июня по октябрь, около 15% - в Страстную неделю, и оставшиеся 15% приносят короткие путешествия на выходные и праздничные "пуэнтес" ("мостики" - когда праздничные дни примыкают к выходным).



Согласно данным Конфедерации отелей Испании, количество зарезервированных поездок на пасхальные каникулы уже сейчас сократилось как минимум на 25–30%, а в некоторых районах достигло даже 40% (особенно в крупных туристических кластерах).



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Представитель турагентства Mapa Group Альберто Диас говорит, что поток туристов из-за границы резко уменьшился и составляет лишь 20% от обычного уровня в это время года. Особенно пострадало "азиатское" направление: почти до нуля упало число приезжающих из Китая, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура. Уменьшилось также и число туристов из Латинской Америки.



Нет, конечно, худа без добра - теперь можно найти двухместный номер в четырехзвездочных отелях по цене менее €100 за ночь, а на Airbnb скидки достигают 50%.



Один из самых привлекательных городов Испании, Барселона, с начала эпидемии коронавируса потеряла не просто 20% иностранных гостей (прямые потери несут отели, рестораны, транспорт), она лишилась серьезной части дохода, который был обеспечен шопингом состоятельных туристов из Азии.



По словам президента ассоциации туристических агентств ACAVE Марти Сарратэ, именно азиаты - туристы с самой высокой покупательной способностью, с легкостью расстающиеся с большими суммами. Особенно это было заметно в сегменте люкс. Фраза "азиаты ездят в Испанию не на пляж" стала уже крылатой в предпринимательской среде Пиренейского полуострова.



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Ассоциация мадридских отельеров зафиксировала среднесуточное падение бронирования отелей на 24%. Помимо столицы страны, Барселона и Севилья также будут в наибольшей степени затронуты в краткосрочной перспективе. Так называемый конгресс-туризм имеет шанс исчезнуть из календаря нынешнего года вообще. Главный город Каталонии уже потерял €490 млн поступлений в свой бюджет после отмены Всемирного конгресса мобильной связи в конце февраля. На очереди - знаменитая Севильская ярмарка (26 апреля - 2 мая), принесшая в прошлом году бюджету столицы Андалусии €890 млн, а также продовольственная ярмарка в Валенсии (ноябрь), проведение которых находится под вопросом. 10 марта правительство автономии Валенсия объявило о переносе на неопределенный срок знаменитой фиесты огня Фальяс, которая, по расчетам организаторов, должна была принести в городской бюджет €700 млн.



Летние предварительные бронирования, которые обычно начинаются в марте, также на спаде - в настоящее время этот показатель в Испании значительно ниже обычного, туроператоры наблюдают сокращение запросов даже на получение исходной информации.



Так, по данным на конец февраля, количество бронирований путешественниками из Китая упало на 92%, из Италии - на 35%, а в среднем по европейским странам - на 20%. В целом испанские отельеры делятся данными о бронировании отелей на лето весьма неохотно (и не факт, что выкладывают реальную, а не приукрашенную картину) и утверждают, что "в сравнении с теми же датами прошлого года резервируемость снизилась на 12%". В это слабо верится.



Что дальше?



"Сейчас в мире насчитывается более 100 000 инфицированных вирусом COVID-19 людей, из которых свыше 3100 умерли. Более 75 стран объявили о нахождении инфекции на их территории. В мировом масштабе цифры растут день ото дня. Как долго будет это продолжаться? Кажется, все указывает, что эпидемия не стихнет до мая-июня, - говорит Висенте Сориано, специалист факультета медицинских наук Международного университета Риохи (UNIR). - Дело в том, что коронавирусы, как и другие респираторные вирусы, обычно снижают свою контагиозность летом. Это именно то, что произошло с эпидемией атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. И, стоит надеяться, на этот раз история повторится".



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Однако директор отделения инфекционных болезней и экологических факторов здоровья Панамериканской организации здравоохранения Маркос Эспиналь более осторожен в оценках сроков окончания эпидемии. В интервью ВВС он заявил: "Еще рано говорить о том, что у вируса есть времена года. Но если мы будем полагаться на поведение тех вирусов, которые вызывают грипп, то этого можно ожидать". Однако, как поясняет эксперт, COVID-19 - все-таки не грипп, "это новый вирус, и неизвестно на 100%, будет ли он вести себя таким же образом, как ставшая уже привычной инфлюэнца".



"Мы должны набраться терпения и продолжить изучение: каждый день мы узнаем что-то новое о коронавирусе", - отметил Маркос Эспиналь.



Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, связывая распространение COVID-19 с климатом, также проявляет осмотрительность в прогнозах: "У нас нет доказательств того, что передача вируса может существенно измениться в зависимости от времени года".



"Воздействие климата, будь то температура или влажность, а также эпидемиологические нормы и поведение населения, не меняют так сильно, как нам хотелось бы, передаваемость вируса", - утверждает профессор Каулинг. И приводит пример вспышки гриппа, которая распространялась в 2009 году зимой, весной "и даже продолжалась немного летом".



Судя по высказываниям специалистов, на то, что летний туристический сезон в Испании пройдет без осложнений, шансов не так уж много. Источник - Известия

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