 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какой процент монгольской армии составляли тюрки?
16:06 12.03.2020

Тюрки и монголы – народы разного происхождения, но сформировались они совсем недалеко друг от друга. Каждый из них за всю свою историю не раз создавал империи, в которые входили, в том числе, и соседи, разделявшие с ними традиции, способ ведения хозяйства и образ жизни.

К моменту появления Чингисхана несколько столетий больше везло тюркам, которые расселились на огромные территории, покорили другие народы и намного выросли в численности. Но никакого единства у них не было, а потому перед монголами стояла относительно несложная задача, с выполнением которой они справились блестяще.

Чингиз оказался велик по той причине, что начал ломать традиционную родовую структуру своего народа путем организации войска по смешанному принципу. Ту же систему он распространил и на покоренные тюркские племена, которые вошли в состав растущей империи на почти равноправных началах.

С тех пор ханами могли был только потомки основателя монгольской державы, но большая часть воинов являлась именно тюрками. За исключением своей родины, монголы на всех завоеванных территориях очень быстро тюркизировались – буквально, за несколько поколений.

Итак, какой процент армии монгольской империи составляли тюркские воины?

Точного ответа на этот вопрос никто не знает, потому что состав и численность армии Чингисхана не был задокументирован. Но учитывая, что в настоящее время все монгольские народы скопом составляют совсем не впечатляющую цифру 8-9 миллионов человек, то и восемьсот лет назад их не могло быть слишком много.

Для сравнения, общая численность тюркских народов, как минимум, 160 миллионов. Столетия назад их было, конечно, меньше, но все же, намного больше, чем монголов. Именно тюрки были настоящими хозяевами евразийских степей.

Поэтому, на момент монгольского завоевания Северного Китая, управляемого чжурчженьской династией Цзинь, а также Тангутского царства, армия совершенно точно состояла почти из одних монголов. Тем не менее, мы знаем, что уже сын Чингисхана Джучи по приказу своего отца вел войны, целью которых было покорение северных племен – тюркского населения юга Сибири. Все они после своего подчинения отправляли вспомогательные контингенты своим повелителям.

А после завоевания Хорезма и степей нынешнего Казахстана тюрок в войске стало еще больше. Совершенно точно, с этого момента по количеству они стали преобладать. Когда монголы пошли в Европу и на Ближний Восток, их армии уже были, в основном, тюркскими.

Тем не менее, большинство генералов и командиров среднего звена были монголами. Но они составляли крайне немногочисленное, пусть и привилегированное численное меньшинство.

В ходе завоеваний были захвачены огромные территории. Многие племена вошли в состав великой империи и были согнаны и переселены со старых мест. Государственная политика состояла в том, чтобы намеренно их перемешивать для того, чтобы старая родовая система ушла в прошлое и сформировалось единое войско, зависимое не от лидеров кланов, а от своих командиров.

Монголы, как непосредственные участники такого имперского строительства, быстро были поглощены своими новыми подданными и легко тюркизировались.

Именно поэтому российскими историками был придуман искусственный термин "татаро-монголы". Разумеется, такого народа не существовало в природе. Но от с некоторой точностью отражает ассимиляционные процессы в западной части монгольской империи – Золотой Орде.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584018360
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