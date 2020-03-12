Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

16:12 12.03.2020 Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета



Фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг", а рост мировой экономики замедлится до уровня, близкого к 1%, полагают аналитики. Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что это решение следовало принять раньше и государствам пора вводить жесточайшие меры по борьбе с вирусом. В России в этот же день объявили об ограничении с 13 марта авиасообщения с Италией, Германией, Испанией и Францией. Эпидемиологи предполагают, что распространение патогена продолжится как минимум до лета.



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Время жестких мер



11 марта на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что характер распространение COVID-19 уже можно оценивать как мировую пандемию. Вечером этого дня счетчик Global Cases by Johns Hopkins CSSE показывал, что число зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 121564. Жертвами инфекции по состоянию на 11 марта стали 4373 человека. На материковой части Китая зарегистрировано 80969 заболевших COVID-19, на втором месте - Италия (10149), на третьем – Иран (9000). Тяжелая ситуация сложилась в Испании (2175), Франции (1784) и Германии (1629).



Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России в среду вечером объявил о введении новых ограничительных мер в стране.



- Критерий объявления пандемии - это глобальность. Даже если бы в Китае все заразились поголовно, это считалось бы региональным случаем, - пояснил "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.



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По его словам, объявление пандемии - это легитимизация самых жестких мер для того, чтобы страны не ждали у себя крупных вспышек, а попытались купировать распространение инфекции уже на этом этапе.



Одним из критериев для объявления пандемии является и отсутствие вакцины от заболевания, поэтому продлиться такой режим может до ее появления. Например, пандемия по атипичной пневмонии продолжалась семь месяцев, рассказала "Известиям" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.



- При пандемии каждая страна самостоятельно принимает решение, какие карантинные меры ввести. В России с самого начала действовали очень жесткие ограничения, поэтому в отличие от других стран у нас единичные случаи, - отметила эксперт.



Самой эффективной мерой по борьбе с распространением инфекции является изоляция, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.



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- В европейских странах границ особо не было и нет, поэтому мы и наблюдаем сейчас такое распространение инфекции. А Россия может позволить себе введение изоляционных мер, - сказал он "Известиям". - Сокращение числа завезенных случаев снизит скорость распространения инфекции, позволит медучреждениям лучше подготовиться к проведению изоляционных мероприятий, быстро диагностировать и качественно лечить.



Долгожданное решение



Инфекционист Анна Орешкова в беседе с "Известиями" отметила, что ВОЗ достаточно долго тянула с объявлением пандемии. Того же мнения придерживается и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.



- Уже 25 февраля было понятно, что пандемия неизбежна, - заявил он. - Об этом говорили степень распространяемости вируса, рост заболеваемости, отсутствие мер предупреждения эпидемии, которые некоторые страны, как, например, Италия, начали принимать только два дня назад.



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В Европе и США, по словам эксперта, также принимались "совершенно неадекватные меры". А в Иране вирус и вовсе поразил часть властных структур - это говорит о том, что среди рядового населения он распространен очень сильно.



Тем временем в России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19: шесть больных в Москве и два - в Подмосковье, сообщил в среду Роспотребнадзор. Общее число инфицированных в стране достигло 28.



Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и руководству регионов сократить количество массовых мероприятий и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей. Чиновникам также предложили отказаться от заграничных командировок, если они не носят срочный характер или не касаются исполнения поручений президента.



Меры, которые сейчас принимаются в России, Анна Орешкова назвала "не лишними". Эксперт также отметила, что число официально объявленных случаев заражения новым коронавирусом в России - не истинные цифры.



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- Конечно, заболевших гораздо больше, и не только в нашей стране. Если совсем критично относиться к принятым мерам, то эпидемиологи и инфекционисты сходятся на том, что очень многое сделано неверно и невовремя. Россияне слишком долго продолжали ездить за рубеж, сохранялись транзитные рейсы, - сказала она.



Согласно прогнозам экспертов, несмотря на все принимаемые меры, коронавирус будет циркулировать внутри страны, как минимум, до лета.



- Мой личный прогноз таков: коронавирус будет распространяться с пиком в апреле–мае и перерывом на лето, - заявил Павел Волчков. - Дальше, надеюсь, мы сможем победить COVID-19. То есть, не допустить его возвращения осенью.



Распространение коронавируса зависит от множества факторов, отметил Алексадр Лукашев.



- Во-первых, у нас не очень достоверная статистика по многим странам. Во-вторых, вряд ли большинство государств пойдет на те же меры, что и Китай. В-третьих, мы не знаем насколько распространение вируса зависит от климата, - подчеркнул он.



Черный четверг



Из-за объявления пандемии фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг", заявил "Известиям" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, нет никаких сомнений, что падение будет рекордным. Для экономики это означает наступление глобального кризиса, который сложно будет сравнить по масштабам со всеми предыдущими.



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ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией в среду, когда еще шли торги на рынке США. Если до этого сообщения Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ теряли по 3%, то после заявления ВОЗ они резко устремились вниз: на 20:15 МСК индексы снизились примерно на 5%.



При неблагополучном сценарии американский фондовый рынок может рухнуть на 35% от январских максимумов, спрогнозировал глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин.



Биржи охватит массовая распродажа, которая не обойдет стороной и нефть, отметил главный экономист консалтинговой компании ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. По его словам, ценовая война на рынке "черного золота", спровоцированная распространением коронавируса и развалом сделки ОПЕК+, приведет к резкому падению цен на сырье - до $20 за баррель (в среду нефть марки Brent стоила $36 за бочку - "Известия").



При сильном снижении стоимости нефти национальная валюта будет дешеветь, отмечают аналитики - курс может уйти ниже 75 руб./$ и, вероятно, даже ниже 80 руб./$.



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Объявление пандемии способно замедлить рост мировой экономики до уровня, близкого к 1%, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Как для развивающихся, так и для некоторых развитых стран давление может стать драйвером перехода их экономик в состояние рецессии, подчеркнул он.



На фоне ситуации с COVID-19 рост российского ВВП в этом году может составить 1,5-1,7% против прогнозируемых 2%, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.



От распространения коронавируса уже пострадали туризм, авиаперевозки и промышленность, подчеркнул аналитик "Финам" Алексей Коренев. В большинстве деловых контрактов опасность пандемии прописана как "форсмажорное обстоятельство", по которому можно не в полной мере исполнять обязательства. А это потянет за собой банкротства страховых компаний, которые выступали гарантами по сделкам, объяснил эксперт. По его словам, меры Минфина и ЦБ по поддержке курса рубля могут ударить по бюджету.



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Небо закрывается



На фоне заявлений ВОЗ оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России принял решение ограничить с 13 марта авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Эти страны пополнили стоп-лист, в который ранее уже были включены Китай, Южная Корея и Иран.



Регулярные рейсы в эти страны будет осуществлять только "Аэрофлот". Открыты для перелетов будут Рим, Берлин, Париж, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, а также Мадрид и Барселона. Все перелеты будут осуществляться из терминала F аэропорта Шереметьево - единственной воздушной гавани, которая сегодня принимает самолеты из стран с ограниченным авиасообщением.



Чартерным перевозчикам разрешили временно сохранить рейсы в Италию, Германию, Испанию и Франция - но лишь для того, чтобы вывезти российских туристов.



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Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает складывающуюся ситуацию с ограничением полетов очень рискованной для российских авиаперевозчиков. Она усугубляется и низким сезоном. В этом году на фоне вспышки коронавируса глубина бронирований постепенно снижается - люди переносят заграничные поездки, отметил он. По мнению эксперта, это неизбежно приведет к росту убытков и уходу с рынка слабых игроков.



Ранее потери авиакомпаний только от закрытия Китая оценивались Минтрансом в 1,6 млрд рублей, перевозчики называли цифру в два раза больше. Источники "Известий" в Ростуризме и АТОРе отмечали, что турфирмам из-за угрозы COVID-2019 пришлось аннулировать туры в Италию, Китай, Южную Корею и Иран на сумму около 2 млрд рублей, из них стоимость невозвратных билетов составила порядка 1-1,4 млрд.



Аналитик "Финама" Алексей Калачев считает, что с закрытием популярных европейских направлений потери перевозчиков вырастут в разы.



Туристы, которые ранее уже купили билет в вышеназванные страны, российские авиакомпании разрешают возвращать их либо менять дату и направление без штрафных санкций. Но некоторые взимают за это сервисный сбор - от 500 до 1000 рублей.



Над материалом работали Валерия Нодельман, Ярослава Костенко, Елена Сидоренко, Екатерина Ясакова, Анна Урманцева, Татьяна Бочкарева, Наталья Ильина, Роза Алмакунова, Вадим Арапов, Александр Волобуев Источник - Известия

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