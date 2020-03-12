Более 45 тысяч человек покинули Казахстан в 2019 году

16:20 12.03.2020

За год в Казахстан прибыло 12 тысяч человек, уехало - сразу 45 тысяч. В целом в 2019 году страна "потеряла" 22 тысячи трудоспособных жителей



Миграция населения. 2019 год



За январь–декабрь 2019 года внутренний миграционный поток в Казахстане достиг 1,1 млн человек - на 25,6% больше по сравнению с январем–декабрем 2018-го (888,4 тыс. человек).



Что касается внешней миграции, за январь–декабрь 2019 года число прибывших составило 12,26 тыс. человек (минус 4,1% за год), число выбывших - сразу 45,2 тыс. человек (плюс 8% за год).



В число прибывших в Казахстан мигрантов вошли 1,7 тыс. детей и подростков, 9,5 тыс. жителей трудоспособного возраста и 1,1 тыс. пенсионеров. Выбыли 11,7 тыс. детей и подростков, 31,5 тыс. трудоспособных граждан и 2,1 тыс. пенсионеров.



В национальном разрезе наибольшее количество прибывших в страну - казахи (7 тыс.); кроме того, прибыло 2,65 тыс. русских и 301 каракалпак.



Выбыло 32,8 тыс. русских, 3,2 тыс. немцев и 3 тыс. украинцев.



Наибольший поток иммигрантов прибыл в Мангистаускую (2,5 тыс. человек) и Алматинскую (2,1 тыс. человек) области, а также в Алматы (1,4 тыс. человек).



Основной поток эмигрантов выбыл из Восточно-Казахстанской (7,1 тыс. человек), Карагандинской (5,8 тыс. человек) и Костанайской (5,7 тыс. человек) областей.



Среди стран СНГ больше всего мигрантов прибыло в Казахстан из Узбекистана – 4,16 тысячи человек, Российской Федерации – 3,4 тысячи человек и Туркменистана – 874 человек.



Выбыли из Казахстана в основном в Российскую Федерацию (39,8 тысячи человек), Узбекистан (435 человек) и Беларусь (356 человек).