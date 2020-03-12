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На севере Таджикистана продолжаются навруз-маршировки (11 тысяч участников). Несмотря на коронавирус
17:54 12.03.2020

Мавлюда Рафиева, Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

В них задействованы 11 тысяч человек.

В Согдийской области готовятся к празднованию Навруза. В маршировках задействованы более 11 тысяч человек.
Подготовка к празднику (маршировки) школьников и студентов ВУЗов началась еще почти месяц назад. Однако, по словам мамы одной из школьниц, "в связи с угрозой коронавируса неделю назад маршировки отложили.
"Но, начиная с 10 марта, дети опять начали репетировать. Маршировки проходят с утра до вечера", - сказала она "Азия-Плюс".

В управлении здравоохранения области отметили, что только обеспечивают безопасность репетиций с медицинской точки зрения.
"Мы организовали пять медицинских точек, отправляем ежедневно туда по две машины скорой помощи", - сообщил "Азия-Плюс" источник в управлении.

Напомним, неделю назад Минобрнауки Таджикистана приняло решение приостановить маршировки по подготовке к празднованию Навруза и 30-летию независимости Таджикистана. Решение было принято в связи с предотвращением распространения коронавируса. Об этом "Азия-Плюс" сообщал пресс-секретарь министерства Эхсони Хушбахт.

"С целью комплексной подготовки к 30-летию государственной независимости и воздержания от расходования всевозможных средств, а также предотвращения коронавируса (COVID-2019), в соответствии с поручениями внутреннего штаба министерства образования и науки республики подготовка к Международному празднику Навруз была приостановлена", - говорил он.

Между тем, сегодня Эхсони Хушбахт заявил, что "в поручении внутреннего штаба министерства образования и науки говорилось о подготовке к Международному празднику Навруз только в городе Душанбе".
"За организацию мероприятий в других городах и областях отвечают министерство культуры и местные органы власти. То есть они напрямую обращаются к местным вузам и другим учреждениям для привлечения студентов в подготовке к мероприятиям. О количестве привлеченных студентов они не сообщают в Минобрнауки, это известно только организаторам", - сказал он.

А в министерстве культуры "Азия-Плюс" сказали, праздник никто не отменял
"Праздник Навруз проводится по всему Таджикистану. Не было ни приказа, ни постановления о приостановления проведения Навруза. Я нигде не прочитал и вы тоже не прочитали, по-моему, что Навруза не будет. Я не знаю о "маршировке" и его проведении на стадионах. Мы не получили новость об отмене праздника. Праздник Навруз должен отмечаться, потому что он наш национальный праздник", - сказал "Азия-Плюс" первый замминистра культуры Обидджон Назариен.

Какие меры предпринимает Таджикистан в связи с коронавирусом?
На сегодня в карантинных зонах Согда находятся 176 человек, 280 человек уже были выписаны.
В Таджикистане на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Между тем, власти просят население воздержаться от посещения мечетей, как и других мест скопления народа. Фактически, мечети временно закрылись. Антимонопольное ведомство Таджикистана заявило о том, что будет предотвращать рост цен на товары.
Санитарно-эпидемиологический надзор усилит контроль, а также информирование населения о коронавирусе. Минобрнауки порекомендовал школьникам воздержаться от участия в международных олимпиадах.
Агентство гражданской авиации Таджикистана порекомендовало приостановить продажу авиабилетов лицам, вылетающим из Китая, Ирана, Афганистана, Южной Кореи и Италии в Таджикистан.
Если они все же прилетят, то будут помещены в карантин на 14 дней. Авиасообщение с Афганистаном, Ираном и Китаем прекращено полностью.
Турфирмам рекомендовали временно отказаться от организации туров.

Источник - asiaplustj.info
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