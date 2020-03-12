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|Цена нефти упала ниже $33 за баррель
20:24 12.03.2020
Цена нефти Brent упала на 7,9%.
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Как сообщалось ранее, нефть стала падать на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.
Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позже цены немного отыграли часть обвала.