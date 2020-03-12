|США сорвали $1,1 млрдный контракт Россия-Индонезия на поставку Су-35
22:25 12.03.2020
СМИ узнали об отказе Индонезии от российских Су-35 из-за угроз США
Администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок российских истребителей Су-35. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Планировалось, что Индонезия купит у России 11 истребителей за $1,1 млрд. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Джакарта из-за угрозы введения американских санкций решила не продвигаться в этих переговорах.
Кроме того, по данным собеседника издания, в прошлом месяце индонезийские власти заморозили переговоры с Китаем о приобретении нескольких военно-морских патрульных кораблей на сумму около $200 млн по той же причине.
Санкции или цунами: продаст ли Россия Су-35 Индонезии
Вторая экспортная сделка по Су-35 оказалась под угрозой
По словам журналистов Bloomberg, эти шаги со стороны США иллюстрируют, что американские власти успешны в применении финансового и экономического давления.
Использование таких рычагов, по мнению авторов статьи, удерживает другие страны от партнерства с Россией и Китаем, которые администрация Трампа определила в качестве ключевых угроз для национальной безопасности страны.
В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставки Су-35 до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта. Вместе с тем ранее Джакарта заявляла, что готова на эти закупки, несмотря на возможные санкции со стороны США.
20 сентября 2018 года США ввели ограничительные меры против Китая за сотрудничество с "Рособоронэкспортом", в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф", США сразу выступили против соглашения. Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям "огромными проблемами" после покупки С-400.