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    Казахстан   | 
Кулибаев и Назарбаева: борьба "на сертификатах"? - ИАЦ МГУ
22:44 12.03.2020

Спикер Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева обвинила руководство Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" в том, что Нацпалата превратила процедуру выдачи индустриальных сертификатов соответствия выпускаемой продукции в "бардак" – и предложила вернуть эту функцию государственным органам.

Остроты всей ситуации добавляет тот факт, что президиум НПП "Атамекен" возглавляет Тимур Кулибаев, еще несколько лет назад наравне с Даригой Назарбаевой присутствовавший в условном "списке претендентов" на президентское кресло.

В чем суть вопроса? В ходе парламентских слушаний по развитию легкой промышленности в Сенате Республики Казахстан спикер обратилась к представителям правительства с вопросом о возвращении функций по сертификации от Нацпалаты (саморегулируемое объединение предпринимателей) к государству. "Вы сами говорите, что работа неэффективная, что выдача сертификатов тоже коррумпированная сфера, – обратилась Назарбаева к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову, – Наши индустриальные сертификаты не соответствуют стандартам и требованиям, которые предъявляют государственные заказчики, это используется для того, чтобы устранить нежелательного потенциального исполнителя госзаказа. В этой сфере бардак полный. Мы считаем, что надо вернуть государству, дать навести порядок", – добавила она.

Что за сертификат? Индустриальный сертификат в Казахстане подтверждает статус отечественного производителя, а также наличие у него мощностей, достаточных для исполнения заказов в определенных объемах. Этот документ необходим предприятиям, претендующим на размещение у них государственного заказа, общий объем которого с 2018 года превышает 10,5 трлн тенге и является одной из основных статей доходов казахстанской легкой промышленности. В чем "бардак"? Как сообщил на этих же слушаниях сенатор Серик Джаксыбеков, от казахстанских производителей поступают многочисленные жалобы на то, что сертифицироваться в НПП приходится долго и сложно. "У нас подает компания заявку на получение сертификата и входит в режим ожидания на 2-6 месяцев, что называется, без ответа, без привета, за это время предприятие теряет заказы, потому что там по порядку, оказывается, должен приехать эксперт в компанию и сделать оценку. Так вот этого эксперта нужно как манну небесную месяцами ждать, и неизвестно, когда это случится", – прокомментировал депутат порядок работы в НПП. А важно ли кто будет сертифицировать?

Исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адилбек Бектибаев дал понять, что казахстанскому бизнесу все равно, кто будет его сертифицировать – НПП или государство, важнее то, чтобы лицо или организация, выдающая сертификаты, несла ответственность до окончания сроков действия выданного документа. "Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда по нашей жалобе не могут проверить несколько месяцев правомочность выдачи сертификата тому или иному предприятию, при этом на ту же продукцию этому же предприятию выдается новый сертификат, – заявил Бектибаев, – Мы просим ужесточить ответственность за выдачу сертификатов, ужесточить регламент их выдачи, чтобы кто попало не мог получать, чтобы к ответственности можно было привлечь лицо, выдававшее этот сертификат. При этом надо создать лаборатории, которые могут заниматься сертификационными испытаниями, потому что мы тратим очень много времени и денег за границей на них", – добавил он.

Политический контекст: Назарбаева vs Кулибаев Конфронтация сенаторов и НПП по вопросу сертификации отечественных предпринимателей имеет и свой политический контекст: президиум НПП "Атамекен" возглавляет Тимур Кулибаев, Председатель Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "КAZENERGY" и зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Т. Кулибаев долгое время считался одним из возможных преемников казахстанского лидера на посту президента страны, однако сам глава президиума НПП неоднократно подчеркивал, что бизнес его привлекает больше, чем политика. Тем не менее, Нацапалата, во главе которой Тимур Кулибаев находится с момента ее создания в 2013 году, за семь лет превратилась в достаточно серьезную силу и с политической точки зрения, объединив в своем составе 174 отраслевых ассоциаций и союзов казахстанского предпринимательства. Организация продолжает рекрутировать новых членов: как указано на официальном сайте НПП, в настоящее время ведется работа по подготовке и выдаче 116 ассоциациям (союзам) свидетельств об аккредитации в "Атамекене". В настоящее время Нацпалате переданы многие функции госорганов, при этом в НПП продолжают работу по увеличению сфер саморегулирования бизнеса. Возвращаясь к фигурам политического толка, Дарига Назарбаева также называлась среди возможных преемников Нурсултана Назарбаева. Старшая дочь Елбасы в марте прошлого года заняла пост спикера Сената РК, став, согласно Конституции Республики Казахстан, вторым лицом в государстве после президента – в случае, если президент страны по каким-то причинам не сможет выполнять свои обязанности, спикер Сената принимает на себя руководство страной. Именно этот сценарий был реализован в Казахстане в прошлом году, когда после досрочного сложения полномочий президентом Н.А. Назарбаевым во главе государства встал бывший на тот момент спикером Сената Касым-Жомарт Токаев. В марте 2019 года Дарига Назарбаева сменила Токаева на посту главы верхней палаты парламента – и укрепила свои позиции в качестве возможной кандидатуры на роль третьего президента республики в истории страны. Так что сертификационный вопрос, поднятый на парламентских слушаниях, может являться частью будущей политической борьбы в стране.

11.03.2020 Автор: Егор Васильев

Источник - ia-centr.ru
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