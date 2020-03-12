Формула успеха НОАК в борьбе с новым коронавирусом, - "НВО"

23:33 12.03.2020 Опыт, полученный китайскими военными, бесценен для подразделений РХБЗ



Виктор Литовкин

12.03.2020



Армия оперативно развернула силы и средства для борьбы с эпидемией. Фото предоставлено НОАК

Военный атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в России генерал-майор КУЙ ЯНЬВЭЙ согласился ответить на вопросы военного обозревателя ТАСС Виктора ЛИТОВКИНА. Полностью интервью публикуется только в НВО.



– Китайскую Народную Республику постигла большая беда – массовая эпидемия коронавируса, которая угрожает всему человечеству. В этих условиях руководство страны оперативно приняло все возможные меры, чтобы не допустить распространения болезни, изолировало, по сообщениям СМИ, территории, где проживало более 45 миллионов человек, в том числе и 12-миллионный город Ухань, откуда пошло распространение вируса, и добилось минимального ущерба и минимизации жертв болезни, а сегодня уже докладывает о том, что риск еще большего заражения населения пошел на спад. По состоянию на 10 марта общее количество подтвержденных случаев заражения насчитывает 80 931 человека (из которых в данный момент болеют 17 789 человек, появилось только 20 случаев новых заражений за 9 марта в трех районах), в общей сложности 60 002 человека восстановились после медицинского лечения, количество жертв – 3140 человек. Меры, принятые китайским руководством по сдерживанию распространения эпидемии, уже дали огромные результаты и эффективно предотвратили возможное появление последствий более масштабного ее распространения. Какую роль сыграла в этой борьбе НОАК?

– С момента возникновения новой эпидемии коронавирусной пневмонии председатель Си Цзиньпин, ЦК КПК и Центральный военный совет КПК придают большое значение обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, а борьбу с эпидемией рассматривают как наиболее важную задачу на текущий период. Председатель Си Цзиньпин дал армии важные указания для проведения успешной работы по профилактике и контролю эпидемии, лично руководил, лично отдавал распоряжения, подчеркивая, что вся армия под единым командованием ЦК и ЦВС КПК всегда должна помнить о главной задаче Народной армии, действовать только по распоряжению, смело бороться со всеми трудностями, храбро вступать в бой и активно поддерживать борьбу с эпидемией в регионах.

Эпидемия – это вызов, борьба с ней – наш долг. Вся армия решительно претворяет в жизнь важные указания председателя Си Цзиньпина, оперативно участвует в действиях по профилактике и борьбе с эпидемией, выступает защитником безопасности жизни и здоровья людей, вместе со всем народом страны разделяет невзгоды, преодолевает трудности, активно выполняя роль передовой штурмовой группы. Мы решительно одержим победу в этой народной войне, в этой тотальной битве, в бою по предотвращению эпидемии.

Во-первых, было проведено укрепление командования. Центральный военный совет КПК незамедлительно запустил механизм действий в экстренных ситуациях, создал рабочую группу по борьбе с эпидемией новой коронавирусной пневмонии, создал совместный рабочий механизм реагирования вооруженных сил на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении, а также организовал проведение многократных исследований для профилактики и борьбы с эпидемией и поддержки работы регионов. Совет принял активное участие в работе совместного механизма Государственного совета по предотвращению эпидемии, направил людей для участия в Центральной руководящей группе в провинции Хубэй, а также сформировал координационную группу фронтового командования для усиления передового командования взаимодействия армии и регионов и медицинских сил армии.

Во-вторых, была проведена экстренная помощь городу Ухань. Были применены воздушный, железнодорожный и автомобильный методы доставки, организованы медицинские силы армии для быстрого оказания помощи Уханю, направлено в общей сложности три партии более чем из 4000 профессиональных медицинских работников для участия в спасательной миссии передовой линии по борьбе с эпидемией, сформированы передовая руководящая группа, объединенные силы тылового обеспечения и система поддержки сил медицинского персонала первой линии. Через совместный рабочий механизм реагирования вооруженных сил на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении также в срочном порядке было выделено городу Ухань 40 000 медицинских масок, вдобавок к этому были отправлены 8000 комплектов защитных костюмов, 50 комплектов защитных шлемов и 2 вакуумные изолирующие кабины для перевозок, чтобы обеспечить срочные потребности в процессе медицинского лечения.

В-третьих, всеми силами проводится лечение пациентов. Система военной медицины имеет доблестную историю и славные традиции, она сыграла важную роль в борьбе с атипичной пневмонией, оказании помощи Африке в борьбе с лихорадкой Эбола, а также в оказании помощи по борьбе со стихийными бедствиями. В ходе данной противоэпидемической операции военно-медицинский персонал придерживался принципа сотрудничества армии и регионов, научных лечебно-профилактических мер, целенаправленного лечения, прикладывая все усилия на повышение скорости лечения и процента выздоровления, полностью посвятив себя оказанию медицинского лечения. В настоящее время в 63 специализированных военных больницах создано почти 3000 больничных мест и более 1000 медицинских работников были отправлены на передовую линию для оказания лечения. По состоянию на 1 марта три больницы – больница Хошэньшань города Ухань, больница Тайканг Тунцзи и больница Гуангу для женщин и детей – оказали помощь 3467 местным тяжело больным пациентам и вылечили 689 человек. Установленные военные больницы и военная медицинская бригада оказали медицинскую помощь 4450 пациентам с новой коронавирусной пневмонией в провинции Хубэй, и уже 1000 пациентов вылечены и выписаны из больниц. Одновременно с оказанием научного медицинского лечения, медицинские работники всей армии придают большое значение усилению собственной защиты и в настоящее время поддерживают "нулевой уровень заражения".

В-четвертых, организована научно-исследовательская деятельность при экстренных ситуациях. Военные подразделения концентрируют свои силы и действуют быстро, стимулируют укрепление интеграции производства, обучения, исследований и эксплуатации, а также запускают экстренные научные исследования для борьбы с эпидемией.

Подразделения взяли на себя инициативу по осуществлению ряда научно-исследовательских проектов Министерства науки и техники по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также направили группы военных медиков в Ухань для проведения научных исследований и ведения деятельности по профилактике и контролю эпидемии. 28 января разработанный Военно-медицинским исследовательским институтом при Академии военных наук совместно с региональным правительством набор реактивов для обнаружения коронавируса нового типа в срочном порядке был рассмотрен и одобрен Государственным фармацевтическим управлением и получил регистрационное свидетельство изделия медицинского назначения, а 1 марта разработанный набор реактивов экспресс-теста для выявления антител прошел регистрацию и проверку военного производства и был введен в клиническое использование. Пятый медицинский центр Главного военного госпиталя НОАК запустил комбинированное лечение новой коронавирусной пневмонии на основе китайской традиционной и западной медицины; предварительные исследования показывают, что данный вид лечения безопасен и эффективен. Также не стоит на месте и другая работа, проводимая армией в области медицинских исследований и разработок, подготовки антител, исследований вакцин и отслеживания вирусов.

Нынешняя эпидемия новой коронавирусной пневмонии с момента основания КНР является самой быстрой по скорости распространения, с самым широким спектром заражения и наиболее трудной для предотвращения и контроля и представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Столкнувшись с этой внезапно вспыхнувшей и редко встречающейся в мире бедой, Армия Китая еще раз продемонстрировала свою готовность вступать в ожесточенный бой, действовать по приказам, показала мощные резервы страны и готовность взять на себя свой долг защитника народа, а также доказала свое глубокое единение с народом и неразрывную связь сердец. Успешные результаты работы по профилактике и контролю эпидемии в очередной раз показали значительные преимущества руководства Коммунистической партии Китая и системы социализма с китайской спецификой.

– Как было организовано взаимодействие подразделений и частей китайской армии с другими государственными структурами принимавшими участие в противодействии эпидемии?

– Китайская армия поддерживает Ухань в борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Можно сказать, что согласованность между военными силами и районом очень тесная, беспрепятственная и весьма эффективная. Центральный военный комитет специально организовал совместный механизм работы по профилактике и контролю, возглавляемый департаментом материально-технического обеспечения с участием соответствующих департаментов военного комитета и основных подразделений военной комиссии. Единая организация координирует ответные действия военных сил на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и активно участвует в совместной работе Госсовета по профилактике и контролю эпидемии. Организация также активно участвует в работах центральной руководящей группы в провинции Хубэй укрепляя военно-местную координацию.

После того как наша армия оказала поддержку медицинской бригаде провинции Хубэй в прибытии в город Ухань, мы быстро организовали рабочие механизмы, такие как совместные собрания, брифинги и информационную связь с местным районом. В ходе борьбы с эпидемией военные и местные силы тесно сотрудничали, поддерживали друг друга, обменивались средствами и совместно распределяли необходимые средства медицинского назначения, такие как защитные очки, маски N95 и т.д. Помимо этого, в сфере медицинской помощи военно-гражданского сотрудничества (сотрудничество между армией и районом) поддержка научной сферы, медицинская опора и собрание экспертов для обсуждения состояния больных и планы оптимизации способствуют непрерывному улучшению диагностики и лечения критически больных пациентов. Особо стоит подчеркнуть заботу и поддержку партийных комитетов и правительства провинции Хубэй и города Ухань, а также народных масс, которые активно проявляют инициативу для выполнения работ по обеспечению защиты.



Военные специалисты взяли на себя

значительную часть медицинских

и профилактических работ в Ухане.

Фото предоставлено НОАК

В целях поддержки материально-технического обеспечения города Ухань, а также гарантии товарного обеспечения в соответствии с просьбой Главного штаба по профилактике и контролю эпидемии в Ухане и с одобрения Центральной военной комиссии в провинции Хубэй были организованы группы поддержки войск для борьбы с эпидемией, которые в основном отвечают за распределение средств домашнего обихода и транспортировку средств медицинского назначения. Некоторые офицеры и сотрудники группы поддержки участвовали в ликвидации последствий Сычуаньского землетрясения в 2008 году, некоторые участвовали в ликвидации последствий наводнения в 2016 году, а также товарищи, которые отвечали за обеспечение защиты в VII Всемирных военных играх. Все товарищи из группы поддержки находятся в отличном расположении духа и с большим энтузиазмом выполняют задания. Группа была организована первого февраля, и уже второго числа в 2 часа ночи была выполнена первая миссия транспортировки. По итогам на 1 марта группа поддержки отправляла более 2500 транспортных средств, перевозила более 8500 т средств первой необходимости и почти 2700 единиц (комплектов) медицинских принадлежностей, были направлены четыре вертолета с 6,5 т средств медицинского назначения. Многочисленное население Уханя высоко оценило эффективную поддержку отряда в предоставлении жизненно необходимых средств и средств медицинской защиты. Помимо этого, ВВС (военно-воздушные силы) также направили 30 транспортных самолетов для срочной перевозки военно-медицинских сил и материальных средств в город Ухань. Ежедневно из 28 провинциальных военных районов (гарнизон) отправляют около 20 000 ополченцев для сотрудничества с местными жителями для выполнения таких задач, как управление иностранным персоналом, дезинфекция участков, транспортировка материалов и распространение мер профилактики.



– Масштабы привлеченных сил и средств для борьбы с эпидемией коронавируса впечатляют. Не только тем, что был изолирован такой крупный даже для Китая город, как Ухань и его пригороды, проведены необходимые санитарно-медицинские работы по их обеззараживанию, но и тем, что в кратчайшие сроки были возведены десятки новых больниц. Они были обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарствами, медицинским персоналом… Все это свидетельствует о большом мобилизационном потенциале Китайской Народной Республики. Как участвовали в этой работе части НОАК? Каков был их вклад в повышение мобилизационной готовности санитарно-медицинских служб страны и ее строительного комплекса?

– Армия Китая организовывала и поставляла медицинскую помощь провинции Хубэй с помощью самолетов, поездов, а также используя автомобильные трассы. В ночь перед Новым годом военно-воздушные силы КНР направили в Ухань три военно-транспортных самолета Ил-76 из Шанхая, Чунцина и Сианя, на борту которых находилась первая группа военного медицинского персонала (450 человек), а также медицинские материалы. 2 февраля военно-воздушные силы КНР направили в Ухань восемь военно- транспортных самолетов Ил-76 из Нанкина, Гуанчжоу, Ланьчжоу и Шэньяна, на борту которых находилась вторая группа военного медицинского персонала (около 800 человек). 13 и 17 февраля военно-воздушные силы КНР за две погрузки направили в Ухань 12 военно-транспортных самолетов трех моделей – Юнь-20, Ил-76 и Юнь-9, которые совершили 19 рейсов и доставили в Ухань третью группу военного медицинского персонала (1600 человек). Военно-транспортный самолет Юнь-20 совершил 10 рейсов, и это первый раз, когда данная модель китайского производства, предназначенная для военных целей, участвует в армейских действиях невоенного характера с момента своего первого рейса в 2013 году. Военно-воздушные силы КНР систематизированно и в крупных масштабах выполнили задачу по экстренным воздушным перевозкам, направив в Ухань состоящие на вооружении крупные и средние военно-транспортные самолеты. Эпидемия проверила мобильность военно-воздушных сил КНР и способность совершать перевозки на дальние расстояния. Одновременно с этим военно-воздушные силы КНР координировали ведомство по управлению железными дорогами, проводя особые меры по увеличению количества поездов, регулированию формирования составов и увеличению времени нахождения на станции. Таким образом, 2-го, 13-го и 17 февраля 1200 медработников и более 100 т медицинских материалов, собранные со всей страны, были доставлены в Ухань на 18 высокоскоростных поездах. Армия и власть на местах проводили тесное взаимодействие и высокоэффективно объединили усилия, успешно осуществив задачу по экстренной отправке медицинского персонала в Ухань.

В настоящее время армия Китая поэтапно отобрала и организовала более 4000 медработников, чтобы осуществить задачу по оказанию медицинской помощи больным; воинские части, дислоцированные в провинции Хубэй, организовали более 160 человек и 130 машин, чтобы обеспечить перевозку медицинских средств. Военный округ провинции Хубэй и отряд военной полиции провинции Хубэй также активно содействовали местным властям в осуществлении работы по транспортировке материальных средств, устранению эпидемии, профилактике и контролю эпидемии, полностью сыграв роль авангарда и штурмовой группы. Также с помощью реальных действий они заслужили высокую степень доверия со стороны народных масс. Каждый раз, когда случается какое-то крупное стихийное бедствие, возникают большие вызовы и риски, трудности и препятствия, НОАК всегда бесстрашно вступает в борьбу, отдавая все свои силы. Следующий шаг – должным образом и своевременно, повинуясь приказу, осуществлять подготовительную работу по содействию местным властям в профилактике и контроле эпидемии на основе эпидемической ситуации и необходимости этих работ на местах, чтобы решительно выиграть в народной войне и тотальной войне по профилактике и контролю эпидемии.

– Информационные агентства сообщают об успешной разработке учеными Китая пероральной вакцины от коронавируса, о ее применении при лечении заболевших. Это разработки гражданских научно-исследовательских институтов или в этой работе принимали участие и военные врачи, военные эпидемиологи и вирусологи? Какие меры принимает Китай для борьбы с биологическими и бактериологическими эпидемиями? Есть ли у военных ученых и медиков Китая опыт взаимодействия по этим проблемам со специалистами из России, в том числе с российскими военными специалистами в этой области? Принимали ли участие российские военные специалисты в борьбе с эпидемией на территории Китая? Какие рекомендации давали ваши специалисты российским коллегам для недопущения распространения коронавируса на территорию России?

– В настоящее время многие научно-исследовательские институты, медицинские институты и университеты в Китае проводят исследования и разработки новых вакцин против коронавируса. Согласно сообщениям китайских СМИ в конце февраля, команда профессора Хуан Цзиньхай из Тяньцзиньского университета наук о жизни объявила об успешной разработке новой вакцины от коронавируса для приема внутрь, которая использует пищевые безопасные пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в качестве переносчика, а новый S-белок коронавируса нацелен на производство антител. Кроме того, согласно сообщениям центрального телевидения Китая от 3 марта, научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэй из Военной медицинской академии сосредоточила свои усилия на проведении исследований в чрезвычайных ситуациях и также достигла важных результатов в разработке новой вакцины против пневмонии, вызываемой коронавирусом. Были уже проведены клинические испытания данной вакцины. Конечно, процесс от разработки до производства и применения вакцины является скрупулезным и длительным и в настоящее время новая вакцина по-прежнему нуждается в последующих процессах оценки эффективности иммунизации, экспериментального производства и т.д. Мы надеемся, что она будет внедрена в клинические испытания и практическое применение в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить сильную научно-техническую поддержку для победы в борьбе с эпидемией.

Что касается участия российских экспертов в борьбе с эпидемией в Китае, то в начале февраля правительство России направило в Китай делегацию экспертов по борьбе с эпидемией, которые совместно с китайскими коллегами изучили ответные меры на вспышку эпидемии, разработали противовирусные препараты и вакцины и достигли предварительных результатов. Это первая делегация иностранных экспертов, которую китайское правительство согласилось принять в критический период борьбы с эпидемией. Кроме того, в составе делегации экспертов Всемирной организации здравоохранения было два российских медицинских эксперта, которые посетили Китай, Пекин и Гуанчжоу, где ознакомились с реальной ситуацией в области борьбы с эпидемией, обменялись опытом и мерами по предотвращению и борьбе с эпидемией. Национальный геномный дата-центр Китая (NGDC) также своевременно предоставил ВОЗ полный геном нового вируса и опубликовал информацию о вирусе по всему миру через интернет, чтобы обеспечить удобную и быструю поддержку данных для исследователей из других стран для проведения углубленных исследований нового вируса пневмонии и предотвращения эпидемии и борьбы с ним.

Что касается распространения коронавируса нового типа в России, то мы видим, что своевременное принятие правительством Российской Федерации мер, связанных с перевозками, ограничениями и проверкой на границе, карантином дало желаемые результаты. В настоящее время, несмотря на то что вспышка эпидемии в Китае эффективно контролируется и снижается, в Южной Корее, Италии, Иране, Японии и других странах наблюдается тенденция к распространению инфекции. По состоянию на 5 марта в мире было зарегистрировано 1285 новых случаев заболевания коронавирусом, все более серьезной становится международная противоэпидемическая ситуация. Поэтому китайская сторона рекомендует: точно изучить ситуацию и своевременно принять меры по борьбе с эпидемией на соответствующем уровне, особенно в ключевых районах эпидемии, чтобы обеспечить строгий контроль и борьбу с источником инфекции, отрезать пути передачи болезни; следовать "выявлению, информированию, карантину, лечению на ранних стадиях" и "сосредоточить пациентов, централизовать экспертов, централизовать ресурсы, централизовать лечение". Данные меры оказались очень эффективными в Китае. Также Пекин рекомендует создать систему периодических сообщений об эпидемии, своевременно публиковать информацию о динамике инфекции, осуществлять активное руководство общественным мнением, обеспечить наличие медицинских материалов для борьбы с эпидемией (перчатки, маски, защитная одежда и т.д.), медицинского оборудования, специалистов и лечебных учреждений (больницы, койки) на раннем этапе, чтобы избежать нехватки этих материалов, средств и персонала в случае массового распространения эпидемии; укрепить международное сотрудничество и осуществлять совместный контроль над предотвращением взаимного распространения эпидемии. Кроме того, стоит сказать о Программе диагностики и лечения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (экспериментальное 7-е издание), изданной в начале марта Госкомитетом по здравоохранению Китая. Уверены, что Россия сможет использовать полезную информацию, содержащуюся в ней.

– По страницам периодической печати гуляет много версий происхождения коронавируса. Говорят, что его источником был продовольственный рынок в Ухане. Есть утверждение, что он был занесен в Китай извне. Бросается в глаза, что большинство заболевших этим вирусом были жители Юго-Восточной Азии, у которых не оказалось иммунитета против данной болезни. И потому появились предположения о применении этнического оружия против определенных групп населения ЮВА. Теперь, когда этим вирусом заразились и европейцы, и даже американцы, подобная версия представляется недостоверной. А к каким выводам о происхождении коронавируса пришли ученые Китая, в том числе и военные?

– Как вы и сказали, страны всего мира очень обеспокоены происхождением нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Китайские ученые также активно исследуют источник вируса, проводят сравнительный анализ последовательности генома нового коронавируса и другие разнообразные методы исследований. Медицинские эксперты Китая полагают, что в настоящее время в мире происходит такая ситуация, что хоть вирус и появился именно в Китае, но не установлено, что его происхождение находится именно там. В настоящее время народ Китая прилагает все усилия для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, несет ответственность не только за себя, но и за поддержание безопасности общественного здравоохранения во всем мире. Ранее глава ВОЗ неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории или как следствие разработок биологического оружия. Источник - ng.ru

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