Когда и как Турция откажется от российского газа, - Ст.Тарасов

00:08 13.03.2020

Став потребителем и потенциальным транзитером для российского газа, Турция начинает вести себя так, будто она сделала большое одолжение России



После того, как появились сообщения о том, что Турция резко сократила закупку российского газа и впервые за 13 лет вышла из топ-3 его покупателей, многие эксперты стали пытаться определить причины такого "турецкого виража", который удивительным образом почти хронологически совпал с запуском в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". С 2007 года турецкий рынок был вторым по объемам экспорта для "Газпрома", уступая лишь Германии. Но в прошлом году вперед вышла не только Италия, но даже Австрия, экономика которой в два раза меньше турецкой. В качестве причин назывались следующие: кризисное состояние турецкой экономики, что ведет к снижению уровня потребления газа, отсутствие субсидий для использования газа в электроэнергетике, ценовые разногласия, которые не урегулированы до сих пор.



"Есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения", - так комментировал ситуацию президент России Владимир Путин. И где-то за горизонтом маячили политические и геополитические проблемы, которые в последнее время стали давать знать о себе. Прежде обозначим нынешний турецкой "газовый ландшафт". Турция увеличила на 29% закупку газа в Азербайджане, она берет газ в Алжире, Нигерии и Катаре. Эпизодические поставки СПГ в Турцию идут от Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции. Если оценивать ситуацию с политической позиции, то действия Анкары вписываются в обозначаемый Европейским союзом тренд по диверсификации источников поставок энергоресурсов, чтобы ослабить энергетическую зависимость от России.



Существуют и иные моменты. Первый: Анкара начала битву за энергоресурсы Восточного Средиземноморья, а президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Туркмению, где, как утверждают бакинские СМИ, в ходе переговоров с лидером этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым обсуждался вопрос о присоединении Ашхабада к "Южному газовому коридору", подключения к газовой системе в обход России с выходом на Турцию. Второй: недавний кризис в Идлибе показал, что Турция при определенных обстоятельствах и условиях может предпринять попытку конвертации "газовых отношений" с Россией для достижения определенных геополитических целей. Анкара понимает, что "Турецкий поток" в его нынешнем варианте появился только потому, что Москва не пожелала впадать в транзитную зависимость от Украины. "Турецкий поток" пришел на смену "Южному потоку", который предполагалось проложить не в Турцию, а в болгарский порт Варна.



Став потребителем и потенциальным транзитером для российского газа, Турция начинает вести себя так, будто она сделала большое геополитическое одолжение России, которой нужно платить по долгам. Раньше такого не было. Для "Турецкого потока" появились существенные риски из-за отсутствия транзитной независимости России. Появился большой вопрос: кто лучше - Украина или становящаяся непредсказуемой Турция? По оценке некоторых экспертов, именно неустойчивая позиции Анкары сыграла роль на переговорах по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу. Вот почему возникает еще один вопрос о перспективах "Турецкого потока", полная реализация которого начинает сталкиваться с последовательным политическим противодействием, в том числе и из-за океана после акций против "Северного потока - 2".

Первая победа США достигнута: Москве помешали оставить Киев без доходов за транзит газа. Пришлось заключать с Киевом новый долгосрочный договор, гарантировать ему на пять лет весьма высокие объемы прокачки и хорошее вознаграждение за услуги, да еще и выплатить украинской стороне почти три миллиарда долларов по старым долгам. Вторая победа куется в связке Эрдоган - Алиев, решающих проблему транзита туркменского газа по дну Каспия в Турцию, что потенциально может привести к отказу Анкары от российского газа. Недавно в Вашингтоне в офисе Фонд Карнеги прошла конференция "Балканские энергетические поля битвы: газопроводы и геополитика", на которой обсуждался один вопрос: "Как закрыть "Турецкий поток". Исследовательская служба Конгресса США в специальном докладе связывает успех действий на этом направлении Эрдогана, который предпринимает "попытки дрейфа в сторону от России к США", а Азербайджан видится американцам, как "более привлекательный поставщик в ЕС и Турцию, чем "Газпром".



Более того, американские эксперты связывают возможную блокировку "Турецкого потока" с развитием идлибского кризиса, где многое "подвешено на тонких нитках". То есть, речь идет о создании ситуации, когда Москву поставят перед выбором: либо "Турецкий поток", либо Идлиб. Как дальше будут развиваться события с "Турецким потоком" и нашими отношениями с Анкарой и Баку - это уж производные от формирующейся новой ситуации. Кто выйдет из этой истории победителем, покажет только время. Москва имеет серьезные козыри в игре как с Турцией, так и Азербайджаном. Пора немного раскрывать карты.



Станислав Тарасов

12 марта 2020