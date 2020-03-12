Миграционной реформе в РФ не хватает ясности, - Е.Трифонова

00:27 13.03.2020

За рамками президентских поручений остались многие проблемы соотечественников



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

12 марта 2020



Эксперты в сфере миграции подготовили анализ поручений президента по реформе миграционного законодательства, сделанных 6 марта. В документе (есть у "НГ") поддержана идея сделать процедуры более прозрачными, но при этом авторы опасаются, что обещанное реформирование института гражданства останется благими намерениями, а де-факто документ будет направлен скорее на ужесточение миграционных режимов.



Перечень президентских поручений по реформе миграционного законодательства в ряде СМИ был обозначен как некая революционная мера. Действующие правила недостаточно ясны и унифицированы, а предлагаемые изменения "отвечают интересам РФ". Правда, точных сроков реализации всех замыслов нет, по традиции правительству и различным ведомствам установлены лишь временные пределы для формального исполнения поручений главы государства.



К примеру, планируется отменить разрешение на временное проживание (РВП) как лишнюю бюрократическую ступень на пути получения переселенцами гражданства РФ. Вид на жительство (ВНЖ) станет основным миграционным статусом, который позволит претендовать на получение российского паспорта в общем и упрощенном порядке. Предусмотрена даже миграционная амнистия, на которой долгое время и настаивали правозащитники. Она пройдет для тех, кто уже давно приехал в РФ, но находился "в тени" и по действующим правилам не мог получить правового статуса.



Появление поручений президента, по мнению замдиректора Института стран СНГ Александры Докучаевой, вероятно, связано с недовольством тем, как воплощается принятая в прошлом году Концепция миграционной политики. Однако, пояснила "НГ" эксперт, ряд существенных вопросов, связанных с переселенцами, остался за рамками этих поручений. Например, о репатриации. В документе напрямую не говорится и о соотечественниках. Есть только общие фразы о людях, "близких нам по культуре и ментальности".



Докучаева рассказала "НГ", что поступает масса жалоб от тех, кто родился на территории РСФСР и не отказывался от российского гражданства. Де-юре они граждане по рождению, однако чаще всего этот статус им приходится доказывать через суды. "Возвращаясь на родину, они сталкиваются с тем, что чиновники не хотят вписывать им гражданство по рождению, предлагая пойти другими путями, что, по сути, означает оформлять гражданство во второй раз", – обнаружила Докучаева в поручениях президента и такой пробел.



По мнению экспертов, не выделена проблема урегулирования правовых статусов тех, кто длительное время живет в РФ. Уже сотни тысяч, если не миллион человек выдворены из РФ за нарушение миграционного режима, но без учета того, что у них есть устойчивая связь с нашей страной и родственники здесь. Между тем въезд назад им всем закрыт. Эксперты считают, что в поручениях необходимо сказать об отмене ранее принятых решений о депортации и запрете на въезд "лиц, имеющих устойчивые семейные связи с гражданами России либо имеющих право на упрощенный порядок приобретения российского гражданства", если те, конечно, не совершили серьезных правонарушений.



Слабость документа, подчеркнула Докучаева, также в отсутствии приоритетов, хотя масштабная реформа законодательства без этого не может обойтись, и сроков ее проведения. Из-за этого опять есть риск получить затяжку с исправлением самых острых проблем.

Как сказала "НГ" эксперт по регионам из "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина, к миграционным предложениям президента много вопросов. Прежде всего к явно скоропалительному их формулированию, о чем, в частности, свидетельствуют повторы тезисов. Непонятно, почему лишь общими словами указано на необходимость реформирования института гражданства РФ. "В поручениях предполагается практически полное изменение основных законов в сфере миграции. Но впечатления, что это на самом деле произойдет, пока нет", – заявила Рагозина.



По ее мнению, РВП, например, все же стоит оставить для некоторых категорий граждан, допустим, для пенсионеров, приезжающих в РФ к детям на длительный период, чтобы не лишать их пенсионных выплат. Не прописано, по каким основаниям будет предоставляться ВНЖ. Например, есть опасение, что могут ввести систему баллов. А на практике мало что изменится в том случае, если ВНЖ власти продолжат аннулировать по формальным причинам за два административных правонарушения.

Поскольку в поручениях говорится, что "упрощенного предоставления гражданства исключительно по "экономическим" критериям не предполагается", возникает вопрос о будущем госпрограммы по переселению соотечественников. Неясны и основания для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. Рагозина напомнила о значимости учета мнения независимых экспертов и правозащитников, разбирающихся в конкретных проблемах на местах.