Боги чумы: геополитика эпидемии и "пузыри ничто", - А.Дугин

00:58 13.03.2020 Боги чумы: геополитика эпидемии и "пузыри ничто"



Александр Дугин



Мы считаем, что вакуум Вселенной равновесный, то есть, весь цикл возможной энтропии он прошел. А вдруг он только притворяется таковым...



Коронавирус и обрушение миропорядка



Мы живем в последние десятилетия в ожидании чего-то фатального, какого-то необратимого и решающего События. Возможно, именно эпидемия коронавируса и станет тем Событием.



Пока рано делать точные выводы, но кое-какие процессы в геополитике и идеологии уже стремительно прошли точку невозврата.



Первое: эпидемия коронавируса – это конец глобализации. Открытое общество – это зараза. Тот, кто хочет снести границы, готовит территорию под тотальное истребление человечества. Можно, конечно, усмехнуться, но люди в белых противовирусных халатах остановят неуместный смех. Спасти может только закрытость. Закрытость во всех смыслах – закрытость границ, закрытость экономик, закрытость обеспечения товарами и продуктами. Фихте называл это "закрытым торговым государством". Сороса надо линчевать, а Фихте поставить памятник. Урок первый.



Второе: коронавирус закрывает страницу либерализма. Либерализм облегчает распространения вируса – во всех смыслах. Он требует сноса любых различий. Либерализм это и есть вирус. Еще пройдет немного времени, и либералы будут приравниваться к "прокаженным", к заразным "маньякам", призывающим в разгар чумы плясать и веселиться. Либерал есть разносчик коронавируса, его апологет. Особенно если выяснится, к чему идет дело, что его создали в "цитадели либерализма" США как биологическое оружие. Урок второй: либерализм убивает (liberalism kills).



Третье: резко меняются критерии успеха и состоятельности стран и обществ. В битве с эпидемией не спасает ни китайское богатство, ни европейская социальная система, ни отсутствие социальной системы в США, у которых есть при этом самая большая военная и финансовая мощь. Даже иранский духовно-вертикальный режим не помогает. Коронавирус срезал всю верхушку цивилизации – нефть, финансы, свободный обмен, рынок, тотальную доминацию ФРС... Мировые лидеры беспомощны. Совершенно иные критерии выходят на первый план:



· обладание антивирусом и

· способность к автономному обеспечению жизни для себя и близких в условиях максимальной закрытости.



Но это означает переоценку всех ценностей. Вакцина – это удел тех, кто вирус, скорее всего и разработал, и это нечто ненадежное. А вот закрытость и переход к самодостаточности – это под силу многим. Но для этого необходима многополярность. Малое хозяйство и натуральный обмен окажутся спасительными в условиях тотального обрушения всего.



Итак, что логические должно было бы прийти после триумфального шествия по планете коронавируса? В лучшем случае, появление нескольких относительно закрытых мировых зон – цивилизаций, больших пространств, либо – в худшем случае – Mad Max и Resident Evil. Российский сериал "Эпидемия" на глазах становится явью.



Боги чумы



Я начинаю понимать, почему в некоторых обществах почитали и поклонялись богам чумы. Приход чумы позволяет полностью обновить жизнь обществ. Эпидемия не имеет логики и не щадит ни знатных, ни богатых, ни властных. Она уничтожает всех без разбору, и возвращает людей к простому факту бытия. Боги чумы самые справедливые. Об этом писал Антонен Арто, сравнивая с чумой театр. Цель театра, согласно Арто, со всей возможной жестокостью вернуть человека к тому факту, что он есть, есть здесь и сейчас, о котором он упорно и настойчиво стремится забыть. Чума экзистенциальное явление. Греки называли Аполлона Сминфеем, "Мышиным" и приписывали ему могущество своими стрелами приносить чуму. С этого начинается, как все знают, "Илиада".



Вот что бы сделал Аполлон, посмотрев на современное человечество – банкиров, блоггеров, рэперов, депутатов, офисных работников, мигрантов, феминисток?… Вот-вот…



У Бунюэля есть фильм "Ангел-истребитель" -- приблизительно об этом.



Так кончается мир



Можно себе представить и более рукотворную природу эпидемии, допустив либо прицельное использование Западом вируса против своих геополитических противников (это объясняет Китай и Иран, но не объясняет Италию и всех остальных) или даже начало прицельного истребления узким кругом человечества, обладающим вакциной, всех этих лишних миллиардов, которых наплодил "прогресс" и "открытое общество". В таком случае "боги чумы" могут оказаться вполне конкретными представителями мировой финансовой элиты, давно осознавшей "пределы роста". Но и в этом случае – особенно если это не начало полноценного глобального геноцида, а лишь проба пера – вывод такой же: те, кто делают вид, что несут за человеческие общества ответственность, отнюдь не те, кем хотят выглядеть. Либерализм есть лишь предлог к массовому истреблению, каким была колонизация и распространение по всему человечеству стандартов современной западной цивилизации. Глобальные элиты и их локальные марионетки может быть рассчитывают выжить за счет вакцины, но что-то подсказывает, что именно здесь таится подвох. И вирус может повести себя неадекватно, и начавшиеся в цивилизации процессы, и даже отдельные непредсказуемые спонтанные события, могут сорвать тщательно продуманный план.



Может быть, вся мировая экономика и не обрушится в течении нескольких месяцев, но дело идет именно к этому.



Все, что современные люди считают "устойчивым" и "надежным" -- чистая иллюзия. И коронавирус это ясно и ярко демонстрирует. Фактически, стоит чуть-чуть продолжить логику того, что происходит, дальше, и мы видим, как кончается мир – по крайней мере тот мир, который мы знаем и знали. И появляются первые очертания чего-то другого.



Материя в опасности



Любопытно, что параллельно коронавирусу, ставшему в каком-то смысле субъектом цивилизации, в научной среде вспыхнули дискуссии о "пузырях ничто" (bubbles of nothing), возрождающие некоторые гипотезы известного физика Эдварда Виттена, одного из главных теоретиков "суперструн".



По представлениям современных физиков, "пузыри ничто" могут возникнуть из "ложного вакуума", то есть такого вакуума, который не достиг стабильности, а лишь прикидывается, что достиг. В десятимерном мире (с 4 обычными измерениями и еще 6 измерениями, присутствующими через компактификацию) такие "пузыри ничто" вполне вероятны. Если они возникают, они засасывают в ничто галактики и вполне могут поглотить Вселенную. Эти водовороты нестабильного вакуума впечатляют.



И снова, как и в случае с коронавирусом, "мол, ничего страшного не происходит, все под контролем", успокаивают нас представители академических научных элит: шанс появление "пузырей ничто" смехотворно мал.



А вот мне кажется, что это не так. Что он, напротив, весьма значителен. Современный мир и есть отчасти такой "пузырь ничто", который стремительно растет, поглощая смыслы и растворяя бытие. А либерализм и глобализация – это его самые яркие выражения. Коронавирус также есть "пузырь ничто".



Интересна и сама природа (я ненавижу этот концепт – "природа", ничего более бессмысленного не существует) вируса. Он что-то между живым существом – у него есть ДНК или РНК -- и минералом (у него нет клетки). Но больше всего он напоминает нейросеть и даже Искусственный Интеллект. Он то ли есть, то ли не есть, то ли живой, то ли неживой… Именно таким и является "неравновесный вакуум", порождающий "пузыри ничто".



Мы считаем, что вакуум Вселенной равновесный, то есть весь цикл возможной энтропии он прошел. А вдруг он только притворяется таковым...



Когда слышишь историю про Уханьский рынок, представляешь себе борьбу летучих мышей с ядовитыми змеями, и их яростный обмен заразой и убийственными микроскопическими стрелами небытия, имеющими форму короны, невозможно отделаться от образа "пузырей ничто". Такое же чувство навевают сводки о падении цен на нефть и обрушении биржевых индексов. Даже война – с ее конкретикой и экзистенциальным пробуждением – не спасает от атак ничто, ведь мотивация современных войн так глубоко погрязла в каких-то материальных, финансовых, нефтяных, коррупционных интересах, утратив свою изначальную чистоту – прямой и непосредственной встречи со смертью. И она лишь служит "пузырям ничто", выполняя их поручения вести дело к тотальному упразднению.



Чума как Событие



Можно ли рассчитывать, что справившись с коронавирусом, если это произойдет, человечество сделает надлежащие выводы, свернет глобализацию, выкинет либеральные суеверия, остановит мигрантов, положит конец похабным техническим изобретениям, все глубже погружающим людей в бесконечные лабиринты материи? Совершенно ясно, что нет. Немедленно все примутся за старое. Не моргнув глазом, и не успев похоронить трупы. Как только – и если только – оживут рынки и придет в себя Доу Джонс – все вернется на свои круги. Точно наивен тот, кто думает иначе. Но что это значит? Это значит, что эпидемия как Событие будет превращено к досадное недоразумение. Никто не поймет смысла пришествия богов чумы, никто не задумается о "пузырях ничто". А значит, все повторится снова и снова и будет повторяться вплоть до того момента, пока не достигнет точки невозврата.



Если быть внимательным к ходу времени, эта точка преодолевается в данный момент. Источник - geopolitica.ru

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