Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения" (видео)

03:12 13.03.2020

Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения". Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале, трансляция велась на сайте телеканала.



В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились. Телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.



Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с "Евровидением".



Ранее группа рассказала, о своей песне для "Евровидения". "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком", - отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа "всегда работала на веселье, на карнавале" и не собирается изменять себе.









О том, что Little Big представят Россию на "Евровидении", стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.



Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов - Faradenza. I"m OK, Go Bananas и LollyBomb.



Конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.



