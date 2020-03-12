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Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения" (видео)
03:12 13.03.2020

Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения". Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале, трансляция велась на сайте телеканала.

В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились. Телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.

Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с "Евровидением".

Ранее группа рассказала, о своей песне для "Евровидения". "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком", - отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа "всегда работала на веселье, на карнавале" и не собирается изменять себе.




О том, что Little Big представят Россию на "Евровидении", стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов - Faradenza. I"m OK, Go Bananas и LollyBomb.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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Источник - Lenta.ru
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