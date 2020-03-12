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Порошенко сбежал из Украины накануне ареста
07:46 13.03.2020

13 марта ему намеревались вручить подозрение

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера "Еврпейской Солидарности" ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования). И по слухам, там ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста. Причем об этом говорилось с уверенностью в 99,9%.

Однако адвокаты Порошенко сегодня сообщили, что их подзащитный завтра в ГБР явиться не может. Поскольку его нет на Украине - он находится за границей. В какую страну отправился экс-президент в столь сложный для страны эпидемиологический период,защитники не сообщают. Учитывая, что депутатам, коим сейчас и является Порошенко, сейчас запрещены все загранкомандировки, уехать он мог только по личным делам. Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых велик риск подхватить коронавирус. Видимо, на это и рассчитывает Порошенко. Даже если он вернется на Украину, его отправят не на допрос, а в обсервацию или самоизоляцию.

Однако многие в незалежной уверены, что возвращаться Порошенко не намерен. "Втік Петро і більше його не побачимо" (Сбежал Петр и больше мы его не увидим) - пишут в соцсетях. Действительно, после того, как на Украине сменился генпрокурор, ситуация для Порошенко стала угрожающей. Прежде многочисленные подозрения в адрес экс-президента блокировал генпрокурор Рябошапка. Именно за это он и лишился своей должности, после чего стало ясно: Петру Алексеевичу обвинений хотя бы по одному делу ( а всего их более 10) - не избежать. На допрос 13 марта многие на Украине возлагали большие надежды: мол, никуда теперь Порошенко не денется, его вызывают для вручения подозрения и вполне вероятно - ареста. Однако экс-президент успел скрыться. И возможно, по тому самому старому "паспорту прикрытия", который ему выдали в СБУ еще в бытность его главой государства - для тайной поездки на Мальдивы. Ищи его теперь, свищи.
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Елена Гамаюн

Источник - mk.ru
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