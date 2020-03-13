 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года - 10%
08:34 13.03.2020

13 марта 2020

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10%, следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи.
Как передает РБК, промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%).

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в "черный понедельник" упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
При этом индекс волатильности CBOE ("индекс страха") на 13 марта поднялся на 75,47 пунктов, увеличившись на 40%. Bloomberg отмечает, что еще накануне индекс достиг самого высокого показателя со времен экономического кризиса 2008 года, увеличившись на 66 пунктов (12 лет назад индекс, согласно графику агентства, вырос на 59 пунктов). Bloomberg предполагает, что когда улучшится ситуация с распространением коронавируса, индекс CBOE упадет также быстро, как и взлетел сейчас, хотя никаких гарантий для этого нет.

С резким обвалом индексов на рынке США завершился "бычий (повышательный) цикл", или bull market. Новый рекорд по продолжительности (3453 дня) он установил 22 августа 2018 года. Прежний самый долгий "бычий цикл" на рынке в США длился 3452 дня - с 11 октября 1990 года по 24 марта 2000 года.

ВОЗ 11 февраля назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса. Позже США решили ввести временный запрет на въезд из стран Европы. После этого нефть марки Brent снизилась в цене более чем на 5%, до $33 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, к 5:42 мск ее стоимость опустилась еще ниже - до $32,84 за баррель.

Источник - centralasia.media
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