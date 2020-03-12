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Визит Бердымухамедова в Баку или как отсутствующий в Туркменистане коронавирус разрушает его экономику
08:38 13.03.2020

Руслан Тухбатуллин
11 марта в Баку прошла встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Визит был неожиданным и объявили о нем менее, чем за сутки до вылета Бердымухамедова в Азербайджан.
Как правило, о предстоящих зарубежных визитах главы Туркменистана сообщается заранее, хотя говорить о каких-либо "правилах" в официальном туркменском медийном поле нельзя.

За пять дней до поездки азербайджанское ИА "Тренд" сообщило, что Госдеп США поддержал проект "Южного газового коридора" (ЮГК) – газопровода из Азербайджана в Европу. Специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх сказал: "Мы должны помнить, что ЮГК может также расшириться. Если в Азербайджане, Центральной Азии, Ираке или в других странах региона будут разрабатываться дополнительные ресурсы природного газа, они тоже могут быть экспортированы на европейские рынки по этому маршруту".
Одним из основных "дополнительных источников природного газа" является и Туркменистан, который уже много лет пытается лоббировать строительство транскаспийского газопровода и начать поставки топлива в страны Европы через Азербайджан.

Официальный список договоров о сотрудничестве, заключенный по итогам переговоров Алиева и Бердымухамедова, не выглядит внушительно и прямо об обсуждении во время встречи строительства Транскаспия не сообщается. Однако, как цитирует туркменское госинформагентство ТДХ, главу Туркменистана: "В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности, учете многосторонних интересов". Другими словами, за закрытыми дверями, за которыми прорабатываются действительно важные вопросы, стороны, весьма вероятно, обсудили и пришли к взаимному пониманию о необходимости присоединения Туркменистана к ЮГК через транскаспийский газопровод, который будет учитывать безопасность проекта, что является камнем преткновения при постройке трубопроводов по дну Каспийского моря. Стоит напомнить, что осуществление подобного проекта, согласно принятой в 2018 году Каспийской Конвенции, возможно только после того, как все пять стран, имеющих выход к морю, убедятся в его экологической безопасности.
К какой договоренности пришли Туркменистан и Азребайджан и что они или их западные партнеры, поддержавшие проект, смогут предложить России и Ирану в ответ на согласие на его реализацию, пока неизвестно.
Между тем дополнительный доход Туркменистану, экономика которого уже несколько лет падает в связи с финансовым кризисом, сейчас крайне необходим. Из без того плачевную финансовую ситуацию в ближайшее время может подкосить эпидемия коронавируса, которого по заверениям официальных властей в Туркменистане нет. Звучит парадоксально, но даже если зараженных в стране действительно нет, то основным покупателем туркменского голубого топлива является Китай, объявивший 5 марта об экстренном сокращении импорта природного газа в связи с распространением по всей стране вируса COVID-19. На сколько сократится потребление топлива и как долго продлится объявленный КНР форс-мажор, неизвестно.
Второй удар за короткий промежуток по Туркменистану, как и по всем нефтегазодобывающим странам, опосредованно нанесла Россия, отказавшаяся 7 марта заключать сделку с ОПЕК и сокращать добычу нефти, чтобы избежать падения цен на энергоносители. Это ожидаемо привело к тому, что стоимость барреля нефти упала на 25%. Как известно, цены на газ с небольшим лагом повторяют динамику изменения стоимости нефти.

Очевидно, что в таких условиях Туркменистану необходимо в срочном порядке предпринимать меры по стабилизации и без того шаткого экономического положения. Вариантов тут немного: хоть на каких-то условиях договариваться с соседями и потенциальными транзитерами туркменского газа, что попытались сделать глава TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов в Исламабаде и Бердымухамедов в Баку, и в очередной раз ограничивать валютные расходы, о чем 10 марта объявил проправительственный туркменский сайт Turkmenportal, написавший о новых лимитах при переводе денег за рубеж.

Источник - hronikatm.com
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