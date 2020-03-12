Новый раунд в ценовой войне между СаудАравией и Россией, - Handelsblatt

08:40 13.03.2020

12 марта 2020 г.

Якоб Блюме и Ханс-Петер Зибенхаар | Handelsblatt



"Саудовская Аравия наводняет рынок дешевой нефтью. За ней следуют и другие арабские производители. Компромисс с Россией становится все более далеким", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Началом драматичного обвала на мировых биржах, произошедшего в начале этой недели, стал нефтяной спор между Саудовской Аравией и Россией. Многие инвесторы надеялись, что после обострения ситуации вновь вернется рассудок".



"Однако вместо того, чтобы разоружаться, спорящие стороны в нефтяной войне продолжают вооружаться, - отмечают журналисты Якоб Блюме и Ханс-Петер Зибенхаар. - В среду Саудовская Аравия объявила об увеличении производства государственного нефтяного концерна Saudi Aramco до 13 млн баррелей в день, что эквивалентно повышению добычи примерно на 30%. Таким образом, королевство, вероятно, снова станет крупнейшим в мире производителем нефти и обгонит США".

"Этот шаг показывает, что на нефтяном рынке разгорелась беспрецедентная борьба за доли на нем. (...) Россия недавно также объявила об увеличении производства нефти. В среду в ценовую войну вступили страны ОПЕК Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты".

"Происходящее может вызвать экономические перекосы в многочисленных нефтяных государствах и зажать в кредитные тиски американские компании по добыче сланцевой нефти. (...) После того, как в "черный понедельник" цены на нефть обрушились на 30%, в течение недели часть этих потерь была восстановлена. Казалось, что еще есть надежда на то, что ОПЕК и Россия вернутся за стол переговоров, чтобы предотвратить избыток нефти. Однако объявление саудитов об увеличении добычи разрушило эту надежду", - говорится в статье.

"Худшее еще не миновало", - комментирует Джованни Стауново, эксперт UBS по полезным ископаемым. Нефтяное "наводнение", по его словам, наносит удар по и без того перенасыщенному рынку. "Это еще больше понизит цены", - ожидает он. По мнению эксперта, к концу июня цена на нефть марки Brent упадет до 30 долларов, WTI - до 28 долларов", - передает издание.



"Для Саудовской Аравии эта ценовая война крайне болезненна, - отмечают авторы статьи. - (...) Производства заявленных 13 млн баррелей в день Saudi Aramco добьется только путем вложения миллиардов в новые нефтяные скважины и производственные мощности - и это при цене, которая не была такой низкой с 2016 года". "По государственным финансам стран Персидского залива, вероятно, будет нанесен тяжелый удар, если цена на нефть не восстановится в сжатые сроки", - предостерегает Салах Шамма, эксперт по Ближнему Востоку из финансово-инвестиционной компании Franklin Templeton в Дубае.

Однако в борьбе за доли на рынке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, очевидно, намерен пойти ва-банк, принимая в расчет и потери для государственной казны.



"Впрочем, как считает Шамма, страны Персидского залива достаточно подготовлены к тому, чтобы выдержать продолжительную ценовую войну. После последнего нефтяного шока в 2014 году многие правительства урегулировали свои финансы, сократили расходы, отменили субсидии, ввели или повысили налоги. У них мало долгов и много валютных резервов. "По нашим прогнозам, Саудовская Аравия будет придерживаться своей стратегии и ее будут поддерживать другие страны Персидского залива", - говорит Шамма. Россия, по его мнению, несколько лучше подготовлена к ценовой войне. Но и там обвал цен на нефть не проходит бесследно. Курс рубля к доллару падает уже на протяжении нескольких дней. Курс акций крупнейшего российского нефтяного концерна "Роснефть" рухнул с начала недели без малого на 30%", - пишет издание.

"Однако, по мнению Йоханнеса Бениньи, основателя венской энергетической компании JBC Energy, есть несколько различных опций для предотвращения дальнейшего коллапса цен на нефть. "Одной из возможностей является попытка спасти ОПЕК+ с помощью соглашения между Саудовской Аравией и Россией, - говорит Бениньи. - Путин и Мухаммед бен Салман могли бы вмешаться".



Впрочем, на встрече ОПЕК+ в конце прошлой недели у министров энергетики двух стран не было реальных шансов добиться компромиссов, не потеряв лицо, отмечает издание.

"Бениньи не исключает, что, возможно, произойдет смена одного из министров энергетики. (...)По словам инсайдеров в Вене, после того, как должность министра энергетики Саудовской Аравии занял Абдулазиз бен Салман, коммуникация внутри ОПЕК+ очень усложнилась. (...) Отношения между Новаком и бывшим министром энергетики Халидом Аль-Фалихом считались гораздо более успешными".



"Другой выход из нефтяного кризиса - единоличные усилия ОПЕК. "Крах ОПЕК+ не должен предполагать краха ОПЕК", - аргументирует Бениньи. Компромисс о сокращении добычи внутри нефтяного картеля, объединяющего 14 государств, является, по его мнению, возможностью стабилизировать рынок после катастрофического обвала цен. Однако это потребует времени", - передает издание.

В связи с этим Бениньи не исключает, что о сокращении добычи нефти договорятся 3-6 стран ОПЕК.

"В конечном итоге проиграют все, - считает в свою очередь Томас Гутшлаг, глава специализирующейся на сырьевой отрасли компании Deutsche Rohstoff AG. - И ОПЕК, и России нужны значительно более высокие цены на нефть". Перед россиянами, по его словам, стоит выбор: продавать 10,5 млн баррелей в день по цене в 60 долларов или 11 млн баррелей за полцены. "Любой человек, немного понимающий в коммерции, сообразит, что это не имеет смысла", - считает Гутшлаг".

"Ценовая война вызвала шок и в американской нефтяной промышленности, сообщает он. "Отрасль охвачена волнением. Определенно, это многих выбьет из колеи", - говорит эксперт".

"Проблема состоит в том, что многие компании по добыче сланцевой нефти финансировали свой стремительный рост за счет больших долгов. (...) Однако уже до коллапса переговоров ОПЕК+ на прошлой неделе все меньше инвесторов были готовы предоставлять капитал американским компаниям по добыче сланцевой нефти. (...) Бум технологии добычи нефти путем гидроразрыва пласта в Техасе и соседних штатах позволил США за несколько лет вырасти от крупнейшего импортера нефти до крупнейшего в мире производителя нефти. (...) Однако рост уже значительно замедлился".



"Американские компании по добыче сланцевой нефти вынуждены сокращать свои инвестиции (...)", - говорит Гутшлаг. Поэтому Саудовская Аравия уже в скором времени может сменить США на позиции крупнейшего в мире производителя", - пишет Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt