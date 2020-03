Нурали Алиев-Назарбаев: выпускник Сандхерста, обреченный на власть, - Times

08:42 13.03.2020

11 марта 2020 г.

Марк Беннеттc | The Times

Нурали Алиев: выпускник Сандхерста, обреченный на власть

"35-летний Нурали Алиев родился в семье, которая правила Казахстаном (...), держа страну в железном кулаке в течение трех десятилетий. Его дед Нурсултан Назарбаев - печально известный диктатор, пришедший к власти в Казахстане в 1990 году. 79-летний Назарбаев ушел с поста президента в прошлом году, но сохранил за собой титул "Елбасы" или лидера нации, пожизненную роль, которая позволяет ему накладывать вето на политику правительства (...)", - сообщает The Times.



"Алиев - сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери Назарбаева. 56-летняя Назарбаева была назначена главой Сената Казахстана в прошлом году. Его покойный отец был бывшим заместителем начальника КНБ, казахской тайной полиции. 52-летний Рахат Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2017 году в ожидании суда по делу об убийстве двух казахстанских банкиров. Австрийские чиновники классифицировали его смерть как самоубийство, но его адвокаты заявили, что не верят, что он мог покончить с собой. Бывший посол Казахстана в Австрии, Алиев стал открытым критиком Назарбаева", - напоминает издание.

"Алиев, получивший образование в военной академии Сандхерст, не имеет таких проблем со своим влиятельным дедом. Некоторые аналитики говорят, что он станет преемником Назарбаева. "Согласно слухам, в Казахстане всегда считали, что Нурали Алиев - любимый внук Назарбаева", - подчеркнула Джоанна Лиллис, британская писательница и автор книги Dark Shadows о современном Казахстане.



The Times перечисляет должности, которые занимал Алиев: глава крупного сахарного производства, глава "Нурбанка", одного из крупнейших банков Казахстана, зампредседателя Банка Развития Казахстана, заместитель мэра столицы Казахстана. Согласно "Панамским документам", Алиев владел двумя оффшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах (...), сообщается в статье.



"Его брат Айсултан Назарбаев в прошлом месяце обратился за политическим убежищем в Великобритании. Он сказал, что боится за свою жизнь. (...) Бывший вице-президент футбольной ассоциации страны, 29-летний Айсултан Назарбаев некогда вел образ жизни плейбоя и Канье Уэст выступал для гостей на его свадьбе. Он рассорился со своей семьей после смерти отца в Австрии. В прошлом году королевский суд Саутуорка присудил ему 18-месячный условный срок за то, что он укусил полицейского, когда его обнаружили в квартире чужого человека в Ковент-Гардене".

В сравнении с ним Алиев является "гораздо более уравновешенной и рациональной фигурой", говорит Лиллис. "Очевидно, что семья не считает упоминание его имени в "Панамских документах" как владельца оффшорного богатства [там не было никаких предположений о какой-либо незаконной деятельности], а теперь и упоминание его имени в связи с Законом о благосостоянии неустановленного происхождения наносящими такой ущерб, как выходки Айсултана".

