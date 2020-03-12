Багдат Мусин назначен советником КазПреза по IT

09:20 13.03.2020

Багдат Мусин назначен советником Президента по цифровизации и инновационным технологиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжениями Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен советником Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям", - говорится в сообщении.



Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", а также Казахский институт правоведения и международных отношений.

Мусин работал в АО "НИТ", в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта".

В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, но ушел в 2018 году. Псловам Мусина, он ушел из госсектора, потому что хочет реализовывать бизнес-проекты, в том числе на мировом уровне. Кроме того, он был обеспокоен состоянием своего здоровья.



Позже стало известно, что он устроился в компанию BI Group.