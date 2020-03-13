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Подсуден ли транснациональный капитал? На чем держится "золотой миллиард", - С.Князев
09:41 13.03.2020

Святослав КНЯЗЕВ | 13.03.2020

На днях канадская Фемида приняла решение, которое западные СМИ назвали беспрецедентным, способным полностью изменить систему ведения хозяйственной деятельности транснациональными компаниями (ТНК), зарегистрированными в канадской юрисдикции. На самом деле до этого далеко.

Транснациональные корпорации. Портал "Делай бизнес"
Верховный суд Канады постановил, что на территории страны может быть рассмотрен иск к канадской компании Nevsun Resources, поданный группой бывших работников эритрейской "дочки" корпорации. Тяжбе уже шесть лет. В 2014 году в суд Британской Колумбии тремя выходцами из Эритреи был подан иск к Nevsun, позже поддержанный еще 86 истцами. Все они обвинили корпорацию в использовании их рабского труда.

Уникальность решения канадского суда заключается в том, что обычно верховные суды западных держав отказываются рассматривать иски, касающиеся событий, которые произошли вне их юрисдикций. Транснациональные корпорации обычно заходят в страны третьего мира, чтобы быстро выкачать те или иные ресурсы и потом уйти. Активы ТНК на "осваиваемой" территории, как правило, ограничены либо быстро выводятся. Даже если пострадавшим от деятельности этих компаний удается выиграть местный суд, взыскать физически нечего. А суды тех стран, где находятся головные офисы ТНК либо хранятся активы, заявляют, что это не их компетенция.

Однако дело компании Nevsun Resources оказалось стоящим особняком. Речь в "эритрейском иске" идет об открытом в 2011 году руднике Биша. На этом предприятии добывали золото, медь, цинк, и оно являлось государственно-частным партнерством. 40% рудника принадлежало национальной горнодобывающей компании ENAMCO, остальное – Nevsun.

Согласно утверждениям истцов и журналистов, в качестве работников на рудник привлекали жителей Эритреи, призванных на срочную службу. Управленцы на предприятии вели себя по отношению к рабочим жестоко – принуждали к многочасовому изнуряющему труду под палящим солнцем, не давали отпусков, преследовали пытающихся бежать, платили за труд один доллар в сутки и кормили чечевичной похлебкой. По словам людей, это было трудом рабов, каторгой.

Как пишет CBC, еще на стадии создания рудника, в 2009 году, руководители Nevsun Resources с самого начала знали, как будет решаться "кадровая проблема" на предприятии. А теперь случаи жесточайшей эксплуатации привели к судебным разбирательствам. Однако до восстановления справедливости по отношению к потерпевшим далеко.
Во-первых, судебная тяжба длится уже шесть лет и все решения канадских судей носят промежуточный характер. Каким будет окончательный вердикт и через сколько лет он будет вынесен, неизвестно.

Во-вторых, хотя юридически Nevsun Resources остается той же компанией, которая в свое время создавала рудник Биша, на деле это уже не так. В конце 2018 года канадскую фирму приобрело китайское металлургическое предприятие Zijin Mining Group Company Limited. Сейчас завершается процесс поглощения, управление компании сменилось. Если канадская судебная система и удовлетворит иск эритрейцев, на его удовлетворение пойдут деньги нового собственника. Ускорение рассмотрения дела произошло после покупки Nevsun китайцами, наказывать же канадских собственников суды не торопились.

В-третьих, аналогичные дела, связанные с корпорациями, в которые вложен западный капитал, либо буксуют, либо проигрываются истцами из стран третьего мира. Проигрываются даже в тех случаях, когда речь идет о преступных деяниях куда более грубых, чем в Эритрее.
Так и не добились удовлетворения своих требований жители Гватемалы, пострадавшие в результате действий ЧВК, нанятых корпорацией Tahoe Resources, которая занимается разработкой полезных ископаемых в Латинской Америке. В Гватемале рудники этой компании находятся обычно в районах, населенных коренными жителями – индейцами. Они требовали не допускать горнодобывающие предприятия на их земли, но мнение индейцев игнорировалось. Тогда люди стали выходить на акции протеста. В апреле 2013 года охрана одного из рудников открыла огонь на поражение по участникам митинга из дробовиков и резинострелов, семь человек получили ранения разной степени тяжести. При этом начальник службы безопасности предприятия отдавал приказания убивать протестующих. Он был арестован и привлечен к уголовной ответственности, но пострадавшие настаивают на виновности руководства компании. Они подали иск в суд Британской Колумбии, но тот отказался его рассматривать. Попытки найти справедливость в суде продолжаются.

Это лишь один случай из многих. Согласно подсчетам Межамериканской комиссии по правам человека, ТНК с канадскими корнями контролируют 50-70% рудников в Латинской Америке. Это 22 крупных проекта в 9 государствах; многие разработки губят природу, но канадские власти активно содействуют бизнесу своих соотечественников. За период 2000-2015 гг. в ходе инцидентов, связанных с деятельностью канадских компаний, 44 человека в Латинской Америке погибли, 400 получили ранения.

Такая же ситуация сложилась вокруг транснациональных корпораций с пропиской в США. Так, в 2017- 2019 годах компания Chevron выиграла целую серию судов в США, Канаде и Европе против эквадорцев, требовавших, чтобы им был возмещен ущерб в размере 9,5 млрд долларов, связанный с загрязнением джунглей Амазонии.
Сейчас либеральная пресса пытается представить решение по территориальности в деле Nevsun Resources достижением демократии. Однако можно не сомневаться, что этот единичный случай не станет практикой. Иначе что останется от "золотого миллиарда"?

Источник - fondsk.ru
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