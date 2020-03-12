"Многие потеряют близких" из-за коронавируса", - премьер Джонсон успокоил еще живых англо-бритов

11:16 13.03.2020

Джонсон успокоил граждан фразой "многие потеряют близких" из-за коронавируса



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успокоил граждан фразой "многие потеряют близких раньше времени". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Financial Times.



Глава правительства призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса, поскольку число зараженных может быть гораздо больше официальных данных. Так, по информации ученых, в стране могут находиться до 10 тысяч инфицированных человек.

"Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени", - подчеркнул премьер. Распространение вируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения.

В настоящий момент коронавирусом в Великобритании заражены 456 человек. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.

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Ранее сообщалось об обнаружения коронавируса у министр здравоохранения Великобритании Надин Доррис. За день до того, как у Доррис нашли вирус SARS-CoV-2, она встречалась с премьер-министром страны.

До этого Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом. Он отметил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты - регулярно мыть руки.