|Рустам Эмомали выдвинут в сенаторы Таджикистана
11:56 13.03.2020
Аваз Юлдашев, Asia-Plus
Мэра Душанбе кандидатом в сенаторы Таджикистана выдвинула состоявшаяся сегодня сессия столичного маджлиса народных депутатов.
Мэр Душанбе Рустам Эмомали выдвинут в члены верхней палаты парламента Таджикистана.
Его кандидатура единогласно была выдвинута на состоявшейся сегодня, 13 марта, первой сессии столичного маджлиса народных депутатов шестого созыва, сообщил "Азия-Плюс" источник в администрации мэра Душанбе.
Рустам Эмомали в апреле 2017 года и марте текущего года был избран депутатом столичного маджлиса.
Выборы новых членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана состоятся 27 марта текущего года.
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Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана. Экс-президенты Таджикистана по своему желанию могут стать пожизненным членом верхней палаты парламента республики.
По прогнозам абсолютного большинства таджикских политологов и экспертов Рустам Эмомали станет не только сенатором, но и будет избран спикером верхней палаты парламента страны.
Таким образом, в ближайшее время он может де-юре стать официально вторым человеком после президента в Таджикистане.
Согласно нормам статьи 71 Конституции Таджикистана в случае отставки, признания недееспособным или смерти президента, его обязанности до вступления в должность вновь избранного президента переходят к председателю Маджлиси милли.
В этих случаях в трехмесячный срок проводятся выборы президента.