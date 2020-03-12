 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.03.2020
12:02  В Казахстане подтверждено два первых случая заражения коронавирусом
11:59  Глава МВД Австралии Даттон заболел коронавирусом
11:56  Рустам Эмомали выдвинут в сенаторы Таджикистана
11:49  Конец истории или конец света? от коронавируса до кризиса, - Джульетто Кьеза
11:16  "Многие потеряют близких" из-за коронавируса", - премьер Джонсон успокоил еще живых англо-бритов
09:41  Подсуден ли транснациональный капитал? На чем держится "золотой миллиард", - С.Князев
09:40  Статистика внешней торговли КНР показывает интересные тенденции, - В.Пироженко

09:20  Багдат Мусин назначен советником КазПреза по IT
09:10  Китайско-американские тиски: как не допустить религиозной дестабилизации ЦА? - А.Избаиров, А.Батталов
09:07  Супруга премьера Канады Софа Трюдо заразилась коронавирусом
08:56  Financial Times: Россия нанесет смертельный удар американской сланцевой отрасли?
08:47  В Киеве установят памятник Петлюре
08:42  Нурали Алиев-Назарбаев: выпускник Сандхерста, обреченный на власть, - Times
08:40  Новый раунд в ценовой войне между СаудАравией и Россией, - Handelsblatt
08:38  Визит Бердымухамедова в Баку или как отсутствующий в Туркменистане коронавирус разрушает его экономику
08:34  На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года - 10%
07:46  Порошенко сбежал из Украины накануне ареста. Главное в нашем деле - ...
03:12  Епрст фрик-шоу. Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения" (видео)
03:04  Биткоин рухнул: коронавирус и нефть обвалили рынок криптовалют
01:03  Картины из камня. Как таджикские художники создают шедевры на века
00:58  Боги чумы: геополитика эпидемии и "пузыри ничто", - А.Дугин
00:31  Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций, - А.Храмчихин
00:27  Миграционной реформе в РФ не хватает ясности, - Е.Трифонова
00:08  Когда и как Турция откажется от российского газа, - Ст.Тарасов
Четверг, 12.03.2020
23:33  Формула успеха НОАК в борьбе с новым коронавирусом, - "НВО"
22:44  Кулибаев и Назарбаева: борьба "на сертификатах"? - ИАЦ МГУ
22:25  США сорвали $1,1 млрдный контракт Россия-Индонезия на поставку Су-35
20:24  Цена нефти упала ниже $33 за баррель
20:07  Путин должен продолжать большую геополитическую игру, - П.Акопов
18:58  Коронавирус: что будет с туризмом в Узбекистане? - Н.Макаренко
17:54  На севере Таджикистана продолжаются навруз-маршировки (11 тысяч участников). Несмотря на коронавирус
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глава МВД Австралии Даттон заболел коронавирусом
11:59 13.03.2020

13 марта 2020, Дмитрий Зубарев

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.
"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", – передает РИА "Новости" сообщение министра.
Ранее в пятницу сообщалось, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.

Источник - РИА "Новости"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584089940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  