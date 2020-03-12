Глава МВД Австралии Даттон заболел коронавирусом

11:59 13.03.2020

13 марта 2020, Дмитрий Зубарев



Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", – передает РИА "Новости" сообщение министра.

Ранее в пятницу сообщалось, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.