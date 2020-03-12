В Казахстане подтверждено два первых случая заражения коронавирусом

12:02 13.03.2020

Подтверждено два случая коронавируса в Казахстане, заявил на экстренной пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов, передают местные СМИ.

- Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат. Граждане РК прибыли из Германии и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию, - сообщил Биртанов.

Он отметил, что клинические симптомы у данных граждан отсутствуют. Они находятся на карантине.

Министр заверил, что медицинские организации готовы к подобным ситуациям.