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|В Казахстане подтверждено два первых случая заражения коронавирусом
12:02 13.03.2020
Подтверждено два случая коронавируса в Казахстане, заявил на экстренной пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов, передают местные СМИ.
- Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат. Граждане РК прибыли из Германии и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию, - сообщил Биртанов.
Он отметил, что клинические симптомы у данных граждан отсутствуют. Они находятся на карантине.
Министр заверил, что медицинские организации готовы к подобным ситуациям.