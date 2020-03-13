Испытание на Идлиб. У Москвы и Анкары истекает срок для согласования деталей урегулирования, - "Къ"

14:04 13.03.2020 После града взаимных нападок и обвинений Россия и Турция возобновили сотрудничество в Идлибе и готовятся к совместному патрулированию в этом районе Сирии. Как заявил в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар, военные двух стран смогли согласовать большую часть деталей. Главными для турецкой аудитории стали его слова, что "Турция останется в Идлибе". Для Анкары эскалация ситуации в Сирии и обострение из-за этого отношений с Москвой уже стали факторами, заметно влияющими на внутреннюю политику.



"Речи об отступлении и передислокации не идет"

Военные России и Турции в пятницу должны окончательно согласовать все детали создания коридора безопасности вдоль части трассы М4 (Латакия-Алеппо), проходящей через зону деэскалации Идлиб. В документе, подписанном в Москве 5 марта по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, речь шла о коридоре шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4, а конкретные параметры его функционирования должны были в течение семи дней обсудить военные. Предполагается, что 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы. Пока же обе стороны мониторят, как соблюдается режим прекращения огня в Идлибе. Он, напомним, вступил в силу 6 марта через несколько часов после переговоров в Москве.



Успеют ли военные двух стран завершить консультации в отведенные им сроки, пока неясно. Российская военная делегация прибыла в Анкару только во вторник. В этот же день состоялся телефонный разговор между министрами обороны РФ и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром. С тех пор в Москве о деталях переговоров не сообщали. Более откровенной была турецкая сторона.

Еще во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что турецкие военные будут патрулировать территорию к северу от М4, а российские - к югу. А в четверг утром Хулуси Акар оптимистично добавил, что "по большей части вопросов удалось договориться".

Прямая речь: как России выстраивать отношения с Турцией

Необходимость новых российско-турецких переговоров возникла после того, как в течение месяца в Идлибе в результате военной операции сирийских проправительственных сил погибли свыше 50 военных Турции, а большинство турецких наблюдательных пунктов, размещенных в зоне деэскалации согласно "астанинским соглашениям" (между Россией, Турцией и Ираном), оказались на подконтрольной Дамаску территории. Анкара возложила ответственность за гибель своих военных на власти Сирии и призвала Москву остановить наступление сирийских военных. Россия объяснила действия армии Сирии войной с террористами. Не получив поддержки РФ, Турция начала операцию "Весенний щит" против сирийских проправительственных сил. Согласно турецким данным, были ликвидированы тысячи бойцов "сил режима". Возникла угроза прямых столкновений между турецкими и российскими военными.



Эскалация в Идлибе



В ночь на 28 февраля губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в результате воздушного удара со стороны сторонников "сирийского режима" в Идлибе погибли 33 турецких военных, многие получили тяжелые ранения

На фото: боец сирийской оппозиции ведет огонь по позициям правительственных сил у города Саракиб

Фото: Omar Haj Kadour / AFP



Ранее 27 февраля сирийская вооруженная оппозиция при поддержке турецких военных отбила город Саракиб, расположенный на пересечении двух стратегически важных трасс М4 и М5 в провинции Идлиб



28 февраля на совещании национального Совбеза Турция приняла решение считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы "вражескими целями"



Сразу после заседания турецкая армия открыла огонь по позициям сирийских проправительственных сил



Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные поразили более 200 целей сирийских правительственных войск. Также, по его словам, были нейтрализованы более 300 военнослужащих

На фото: последствия боестолкновений в районе Идлиба

Фото: Izzeddin Idilbi / Anadolu Agency / AFP



На фоне новостей о гибели турецких военных портал, отслеживающий блокировки интернет-ресурсов по всему миру Netblocks, сообщил об ограничениях доступа к социальным сетям крупнейшими турецкими провайдерами



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию по телефону. Глава НАТО осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в провинции Идлиб и призвал их "прекратить наступление, уважать международное право". Он также выразил "полную солидарность с Турцией"



Утром 28 февраля Минобороны России заявило, что попытку наступления на позиции сирийских войск в Идлибе предприняли террористы



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ключевые обязательства по проблеме сирийского Идлиба, до сих пор не отмежевав террористов от "оппозиции", готовой к диалогу с правительством Сирии



Согласно заявлению Минобороны России, авиация ВКС России не применялась



Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля провели телефонный разговор и выразили "серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе". Инициатором разговора была турецкая сторона





Господин Акар подчеркнул, что присутствие турецких военных в Идлибе сохраняется. "На случай, если прекращение огня будет нарушено и нападения продолжатся, всем даны соответствующие указания. Все готовы в любое время. Мы сказали, что если это произойдет, мы продолжим наносить удары по режиму с того, на чем остановились. Наше присутствие в Идлибе сохраняется. Речи об отступлении и передислокации не идет",- сказал он.

Примерно в том же духе выступал в последние дни и президент Турции. "Если слово (договоренность о прекращении огня.- "Ъ") не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар, который будет еще ощутимее, чем был до этого. Мы не просто будем отвечать на атаки, но и сами будем наносить удары",- заявил господин Эрдоган. В четверг он и президент Путин обсудили по телефону, как выполняются их последние договоренности. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, "отмечено существенное снижение напряженности" в Идлибе.

Военные и политики двух стран отмечают, что в общем и целом режим прекращения огня соблюдается, хотя есть и отдельные нарушения.

В Дамаске также пытаются мониторить соблюдение договоренностей. В частности, о нарушении режима прекращения огня со стороны Турции заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью "РИА Новости". Однако российский Центр по примирению враждующих сторон подчеркивает, что режим нарушается не со стороны подконтрольных Турции группировок сирийской вооруженной оппозиции, а со стороны террористических формирований. Там также сообщили, что российские и турецкие военные создали специальный постоянный канал связи по Идлибу. Все это важный сигнал о восстановлении взаимопонимания между Москвой и Анкарой. Осталось четко установить зону ответственности сторон.

"Такая легкомысленная, такая некомпетентная делегация"

До сих пор одним из главных предметов разногласий между Москвой и Анкарой было местоположение турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, которые оказались фактически в тылу сирийских проправительственных сил. С точки зрения Москвы в этих пунктах нет надобности, так как границы зоны деэскалации изменились. Однако президент Эрдоган, а вслед за ним и другие турецкие политики неоднократно подчеркивали, что пункты останутся на своих местах. На это намекают и заявления Хулуси Акара, нацеленные прежде всего на турецкую аудиторию.

Выяснение отношений между Москвой и Анкарой в Идлибе уже начало сказываться на внутренней политике Турции.

Например, глава оппозиционной "Хорошей партии" (занимает 40 из 600 кресел в парламенте) Мерал Акшенер во вторник назвала переговорную позицию властей слишком мягкой, проведя исторические параллели. Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган достаточно часто вспоминает и критикует Лозаннский договор, в 1923 году определивший нынешние границы страны. Однако госпожа Акшенер убеждена: после договоренностей с Владимиром Путиным по Идлибу президент не имеет права говорить о слабости турецкой дипломатии времен правления Мустафы Кемаля Ататюрка.

"После московского протокола войска Асада (президента Сирии Башара Асада.- "Ъ") не сдвинулись ни на метр. А наши наблюдательные пункты остались, как необитаемые острова посреди моря, доверенные одному Аллаху. 30-километровая зона безопасности стала 12-километровым коридором,- сказала, выступая в парламенте, Мерал Акшенер.- Можете себе представить, что было бы, если бы в Лозанне у нас была такая легкомысленная, такая некомпетентная делегация? Я вам скажу. На востоке страны у нас были бы совместные патрули с русскими, на западе - с греками, а проливами мы бы управляли вместе с англичанами".

Анкара должна сама определиться, с кем она воюет, а с кем дружит

При этом крупнейшая оппозиционная сила страны - Республиканская народная партия (РНП), наоборот, призывает к прямым переговорам с Башаром Асадом и выводу турецких войск с территории Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган считает такую позицию предательской. На прошлой неделе это даже привело к драке в зале парламента. Замглавы РНП Энгин Озкоч, отвечая на обвинения президента, назвал "бесчестным" его самого - из-за того что по его вине турецкие солдаты вынуждены гибнуть на чужой территории. После этих слов депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) с одной стороны и РНП с другой сцепились между собой.

Согласно данным опроса, проведенного турецким исследовательским центром ADA, уровень поддержки ключевых политических сил страны мало изменился с момента парламентских выборов в 2018 году. Тем не менее, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, правящая ПСР получила бы 38% вместо прежних 43%. Разницу поделили бы между собой две новые политические силы, созданные бывшими соратниками президента Эрдогана. При этом о создании Партии демократии и прорыва (турецкая аббревиатура звучит как DEVA, что значит "лекарство") во главе с бывшим вице-премьером страны Али Бабаджаном официально объявили лишь во вторник, но за нее уже готовы проголосовать 3,4% турок.

"В Турции сложился консенсус, что политика страны на сирийском направлении провалена и единственное, что остается,- не допустить разрастания кризиса,- объяснил "Ъ" живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов.- Что именно для этого нужно делать, каждый понимает по-своему. Но в то же время разочаровавшиеся в Эрдогане люди попадают в некую серую зону, в категорию "неопределившиеся". И это будет серьезным вызовом, если постоянно звучащие прогнозы о досрочных парламентских выборах подтвердятся".

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

№45 от 13.03.2020, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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