США предполагают, что новым авиаударом в Ираке убили иранского генерала КСИР Мешхедани

15:11 13.03.2020

Авиаударом США в Ираке убит иранский генерал с "нетипичным именем"



В результате авиаудара США в ночь на 13 марта в Ираке, возможно, погиб высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом в пятницу сообщают арабские издания, указывая имя предполагаемого генерала КСИР - Сиаманд Мешхедани.

Утверждается, что высокий чин элитной военной структуры, находящейся в прямом подчинении верховному руководителю Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи, в момент американского авианалета был на территории аэропорта, строящегося рядом со святым для шиитов иракским городом Кербела.

Имя "Сиаманд Мешхедани" может быть псевдонимом, потому что оно является нетипичным для высокопоставленных офицеров КСИР. Сиаманд - курдское имя, а Мешхедани указывает на происхождение его носителя из иранского города Мешхед, второго по величине в Исламской Республике после Тегерана.

Официальных подтверждений из иранской столицы о гибели командира КСИР в генеральском звании пока не поступало.

Как сообщало EADaily, жертвами удара ВВС США по аэропорту в районе иракской Кербелы стали пять ополченцев и один гражданский специалист, заявили ранее официальные лица в Багдаде.



В Министерстве обороны США заявили, что удары были нанесены по пяти оружейным складам под Кербелой, которые использовались боевиками военизированной группировки "Катаиб Хезболла". В Пентагоне при этом дали понять, что уничтоженные вооружения ранее использовались указанной группировкой при ракетных атаках и минометных обстрелах баз на территории Ирака, где дислоцированы американские военные. 12 марта американская авиация нанесла серию точечных ударов по проиранским военизированным группировкам, входящим в состав "Сил народной мобилизации" ("Хашд аш-Шааби") Ирака. Это стало ответом на ракетный обстрел базы возглавляемых Соединенными Штатами коалиционных сил к северу от Багдада, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, один гражданский специалист ВС США, а также один британский военный.

По военной базе "Таджи" к северу от Багдада, где дислоцированы солдаты и офицеры коалиционных сил, вечером 11 марта было выпущено 18 ракет, предположительно, из установок типа "Катюша". Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удар. Спустя считанные часы после ракетного обстрела ВВС США атаковали объекты проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии. Согласно военным источникам, в результате этих авианалетов погибли 26 бойцов "Хашд аш-Шааби".