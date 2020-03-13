 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.03.2020
15:56  Первая каспийская война. Конфликт Ашхабада и Баку выходит из берегов, - А.Храмчихин
15:52  Россия с СаудАравией нагнетают нефтяную войну, чтобы выдавить с рынка США, - Якуб Годзимирски
15:11  США предполагают, что новым авиаударом в Ираке убили иранского генерала КСИР Мешхедани
14:46  Женский марш в Киргизии: неусвоенные уроки мужественности? - С.Масаулов
14:44  Мальдивы оперативненько открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
14:04  Испытание на Идлиб. У Москвы и Анкары истекает срок для согласования деталей урегулирования, - "Къ"
13:58  Саудовская нефте-удавка, - Г.Косач

12:02  В Казахстане подтверждено два первых случая заражения коронавирусом
11:59  Глава МВД Австралии Даттон заболел коронавирусом
11:56  Рустам Эмомали выдвинут в сенаторы Таджикистана
11:49  Конец истории или конец света? от коронавируса до кризиса, - Джульетто Кьеза
11:16  "Многие потеряют близких" из-за коронавируса", - премьер Джонсон успокоил еще живых англо-бритов
09:41  Подсуден ли транснациональный капитал? На чем держится "золотой миллиард", - С.Князев
09:40  Статистика внешней торговли КНР показывает интересные тенденции, - В.Пироженко
09:20  Багдат Мусин назначен советником КазПреза по IT
09:10  Китайско-американские тиски: как не допустить религиозной дестабилизации ЦА? - А.Избаиров, А.Батталов
09:07  Супруга премьера Канады Софа Трюдо заразилась коронавирусом
08:56  Financial Times: Россия нанесет смертельный удар американской сланцевой отрасли?
08:47  В Киеве установят памятник Петлюре
08:42  Нурали Алиев-Назарбаев: выпускник Сандхерста, обреченный на власть, - Times
08:40  Новый раунд в ценовой войне между СаудАравией и Россией, - Handelsblatt
08:38  Визит Бердымухамедова в Баку или как отсутствующий в Туркменистане коронавирус разрушает его экономику
08:34  На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года - 10%
07:46  Порошенко сбежал из Украины накануне ареста. Главное в нашем деле - ...
03:12  Епрст фрик-шоу. Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения" (видео)
03:04  Биткоин рухнул: коронавирус и нефть обвалили рынок криптовалют
01:03  Картины из камня. Как таджикские художники создают шедевры на века
00:58  Боги чумы: геополитика эпидемии и "пузыри ничто", - А.Дугин
00:31  Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций, - А.Храмчихин
00:27  Миграционной реформе в РФ не хватает ясности, - Е.Трифонова
00:08  Когда и как Турция откажется от российского газа, - Ст.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
США предполагают, что новым авиаударом в Ираке убили иранского генерала КСИР Мешхедани
15:11 13.03.2020

Авиаударом США в Ираке убит иранский генерал с "нетипичным именем"

В результате авиаудара США в ночь на 13 марта в Ираке, возможно, погиб высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом в пятницу сообщают арабские издания, указывая имя предполагаемого генерала КСИР - Сиаманд Мешхедани.
Утверждается, что высокий чин элитной военной структуры, находящейся в прямом подчинении верховному руководителю Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи, в момент американского авианалета был на территории аэропорта, строящегося рядом со святым для шиитов иракским городом Кербела.
Имя "Сиаманд Мешхедани" может быть псевдонимом, потому что оно является нетипичным для высокопоставленных офицеров КСИР. Сиаманд - курдское имя, а Мешхедани указывает на происхождение его носителя из иранского города Мешхед, второго по величине в Исламской Республике после Тегерана.
Официальных подтверждений из иранской столицы о гибели командира КСИР в генеральском звании пока не поступало.
Как сообщало EADaily, жертвами удара ВВС США по аэропорту в районе иракской Кербелы стали пять ополченцев и один гражданский специалист, заявили ранее официальные лица в Багдаде.

В Министерстве обороны США заявили, что удары были нанесены по пяти оружейным складам под Кербелой, которые использовались боевиками военизированной группировки "Катаиб Хезболла". В Пентагоне при этом дали понять, что уничтоженные вооружения ранее использовались указанной группировкой при ракетных атаках и минометных обстрелах баз на территории Ирака, где дислоцированы американские военные. 12 марта американская авиация нанесла серию точечных ударов по проиранским военизированным группировкам, входящим в состав "Сил народной мобилизации" ("Хашд аш-Шааби") Ирака. Это стало ответом на ракетный обстрел базы возглавляемых Соединенными Штатами коалиционных сил к северу от Багдада, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, один гражданский специалист ВС США, а также один британский военный.
По военной базе "Таджи" к северу от Багдада, где дислоцированы солдаты и офицеры коалиционных сил, вечером 11 марта было выпущено 18 ракет, предположительно, из установок типа "Катюша". Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удар. Спустя считанные часы после ракетного обстрела ВВС США атаковали объекты проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии. Согласно военным источникам, в результате этих авианалетов погибли 26 бойцов "Хашд аш-Шааби".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584101460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  