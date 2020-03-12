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Россия с СаудАравией нагнетают нефтяную войну, чтобы выдавить с рынка США, - Якуб Годзимирски
15:52 13.03.2020

Саудовская Аравия объявила о намерении еще больше нарастить производство нефти, подлив масла в огонь ценовой войны. Большинство экспертов сочли этот шаг попыткой взять русских на испуг. Но есть и другое мнение: отступление русских - всего лишь стратегический маневр. А главная мишень в этой войне - США.

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Уле Эйвинд Санд Холт (Ole Øyvind Sand Holth)
Предыстория:
- коронавирус уже обрушил спрос на нефть;
- кризис усугубился, когда нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи на встрече в Вене;

- Саудовская Аравия не смогла убедить Россию поддержать снижение добычи и в отместку развернула ценовую войну;
- падение цен на нефть вызвало панику на биржах в понедельник утром, но с тех пор цены стабилизировались и даже несколько выросли.
Игоря Сечина часто называют вторым человеком в России. Он - фигура полумифическая и предпочитает оставаться в тени, но, будучи главой Роснефти, считается одним из ближайших советников президента Владимира Путина.
"Они старые друзья, и Сечину поручено беречь жемчужину российской экономики. Во главе этой компании он уселся благодаря тесным отношениям с Путиным, но контроль над ресурсами дает ему возможность занять более независимую позицию", - объясняет исследователь Якуб Годзимирски (Jakub Godzimirski) из Норвежского института внешней политики.

Сечина даже зовут "царем российской энергетики". Долгое время он критиковал российское сотрудничество с той же Саудовской Аравией и другими странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ради сокращения суммарной добычи и поддержания высоких цен. Это сотрудничество получило название ОПЕК+.
Поэтому когда в прошлую пятницу Россия вышла из сотрудничества и отказалась сократить производство, чтобы остановить падение спроса из-за коронавируса, многие сочли это победой Сечина.
В ответ Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК и второй по величине производитель нефти в мире, пообещала нарастить добычу и снизить цены для клиентов. Это, можно сказать, объявление войны привело в понедельник к крупнейшему падению фондового рынка со времен Первой войны в Персидском заливе в 1991 году.
Нажим на США
Мировая экономика пошатнулась, и эксперты задумались, чего именно хотят добиться две нефтяные державы, развернув беспощадную борьбу за стремительно сокращающуюся долю рынка.
Наиболее распространенное объяснение: Сечин продавил свою мысль, что Россия снизит цены и тем самым вытеснит с рынка американские нефтяные компании.

В последние годы США вкладывают значительные средства в сланцевую нефть, но ее производство обходится дороже, а сама она более уязвима для низкой конъюнктуры. Если американские компании обанкротятся, Россия увеличит свою долю на мировом рынке.
Представитель российских властей заявил в понедельник, что Россия вытерпит от шести до десяти лет низких цен на нефть, и многие услышали в этом сигнал, что русские готовятся к затяжной ценовой войне.
"Они накопили кучу средств и имеют большую „подушку безопасности", которой воспользуются, чтобы смягчить последствия падения цен, но я сомневаюсь, что их надолго хватит", - считает Якуб Годзимирски.
Он предположил, что российские производители могли недооценить способность американских компаний к адаптации - ведь они смогут закрыть производство на короткий период и начать заново, когда цены вернутся на более приемлемый уровень.
"Полагаю, на ход мыслей Сечина повлиял его опыт в российском нефтяном секторе. Но не факт, что нефтяной сектор США регулируется теми же механизмами", - говорит Годзимирски.

Рост добычи

В среду Саудовская Аравия объявила о намерении еще больше нарастить производство с 1 апреля, подлив масла в огонь ценовой войны.
Большинство экспертов сочли этот шаг попыткой усугубить кризис, взять русских на испуг и тем самым вернуть их за столом переговоров.
Однако многие усомнились, что Саудовская Аравия в этой партии выдержит долго. Один из них - основатель Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете в США Джейсон Бордофф (Jason Bordoff)
"У Саудовской Аравии довольно много финансовых резервов, но длительный период низких цен обременит ее бюджет, подорвет доверие инвесторов и приведет к спекуляциям о девальвации саудовской валюты. Если эти факторы вынудят Саудовскую Аравию изменить курс первой - прежде чем капитулирует Россия, - нефтяная политика королевства рискует потерять свой авторитет", - пишет Бордофф в журнале Foreign Policy.

Тактическая игра

Другая распространенная гипотеза: отступление русских - всего лишь стратегический маневр, и они собираются немного надавить на Саудовскую Аравию, после чего сами попросят о новом соглашении.
"Во внутрироссийском споре все больше голосов призывают вернуться в ОПЕК+, потому что России это действительно выгодно", - говорит Годзимирски.
Эта теория подтвердилась во вторник, когда министр энергетики России Александр Новак объявил о готовности России к новым переговорам с ОПЕК на следующей неделе.
"Это своего рода уравнение, что выгодно, а что нет. Но такие решения диктуются не только экономической логикой. Это ведь еще и способ заявить о себе в политическом смысле", - заключил Годзимирски.

Оригинал публикации: Mens verdensøkonomien vakler, trapper Russland og Saudi-Arabia opp oljepriskrigen: Vil ha USA ut av markedet
Опубликовано 12/03/2020

Источник - ИноСМИ
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