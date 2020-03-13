США: "корпоративное крыло" атакует демократию, - С.Кожемякин

23:29 13.03.2020 США: "корпоративное крыло" атакует демократию



Администрация Трампа и ее антагонисты из руководства Демократической партии США объединились перед лицом общей угрозы. Опасностью объявлен социализм, а его главным проводником - кандидат в президенты страны Берни Сандерс. В стремлении сохранить свое могущество истеблишмент не брезгует самыми грязными методами.



Смена фаворита



В многоэтапном марафоне президентских выборов в США миновал важный этап. 3 марта там прошел "супервторник". Так называется крупнейший блок региональных праймериз, или предварительных выборов, где определяются кандидаты от двух ведущих партий. Голосование охватило 14 штатов, в том числе крупнейшие по численности населения Калифорнию и Техас.



И если в случае с республиканцами интрига оказалась нулевая (результат Дональда Трампа достигал 97 процентов), то Демократическая партия пережила беспрецедентные баталии. Основная борьба развернулась между занимавшим при Бараке Обаме пост вице-президента Джо Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Продолжавшийся почти неделю подсчет обеспечил Байдену 670, а Сандерсу - 574 голоса на партийном съезде. Последний пройдет в июле, и для утверждения в качестве официального кандидата соискателя должны поддержать минимум 1990 делегатов.



Несмотря на близость результатов, несомненным триумфатором стал Байден. Еще месяц назад казалось, что его шансы на успех растаяли. Невнятная политическая позиция, бледные выступления на дебатах и шлейф неоднозначных поступков в бытность конгрессменом и вице-президентом обрушили популярность Байдена. На первых праймериз в Айове он оказался четвертым, а в Нью-Гэмпшире и вовсе занял пятое место. В последний день зимы политику удалось частично отыграться, победив в Южной Каролине. Но даже сочувствующие Байдену аналитики не признали этот успех репрезентативным. Его обеспечила афроамериканская община, чьи лидеры тесно связаны с верхушкой Демократической партии.



Справедливость оценок подтверждалась опросами накануне "супервторника". Во всех крупных штатах должен был уверенно победить Сандерс, в то время как Байдену отводилось в лучшем случае второе, а, например, в Северной Каролине, Мэне, Виргинии и Массачусетсе - третье-четвертое места. В действительности во всех этих штатах, а также в Техасе, Миннесоте и ряде других он стал победителем. Успех Сандерса в Калифорнии оказался, пожалуй, единственным сбывшимся прогнозом. Это, однако, не помогло сенатору сохранить преимущество, казавшееся неоспоримым.



Столь сенсационный сдвиг заставляет задуматься над причинами. Первое, что приходит на ум, это подтасовки. Кампания 2016 года показала, что руководство Демократической партии не останавливается перед махинациями. На сегодняшний день накопились тысячи свидетельств того, как у наступавшего Хиллари Клинтон на пятки Сандерса крали голоса на первичных выборах. Спустя четыре года грязные технологии по-прежнему в ходу. На праймериз в Айове электронная система подсчета голосов "рухнула", и вместо побеждавшего по всем опросам Сандерса на первом месте оказался мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич.



Но даже если предположить отсутствие массовых технических фальсификаций, Сандерс все равно столкнулся с тотальными информационными атаками. А они, как известно, бывают эффективнее самых изощренных подтасовок.



Запрос на перемены



Перечислим основные положения программы Сандерса, ведущего кампанию под лозунгом "Не я. Мы". Политик выступает за государственную систему здравоохранения с бесплатным доступом всех без исключения граждан. То же самое касается образования. Бесплатными в США являются только государственные школы, в то время как обучение в колледжах и университетах обходится в кругленькую сумму. Сандерс не согласен с этим, подчеркивая, что права на образование и медобслуживание являются базовыми. Кроме того, он требует полного списания долга по образовательным кредитам. Его объем достиг фантастической цифры - 1,7 трлн долл., он неподъемным грузом висит на шее 45 млн человек. Среди других предложений - введение отсутствующих в стране оплачиваемых декретных отпусков и больничных листов, а также увеличение минимальной зарплаты до 15 долл. в час. Действующий порог - 7,25 долл. - не менялся с 2009 года.



Средства на решение этих задач, по мнению Сандерса, даст повышение фискальной нагрузки на богатых. Речь идет о налогах на имущество, наследство, корпоративных и т.д., причем верхняя ставка подоходного налога будет увеличена с нынешних 37 до 90 процентов. Приток средств обеспечат запуск госпрограммы гарантии занятости и создание с ее помощью 20 млн новых рабочих мест, а также "зеленый новый курс" - масштабная экологическая стратегия с переходом на возобновляемые источники энергии.



"Наша задача - не просто победить на выборах, а вернуть власть в руки трудящихся, наше движение - это демократия против олигархии", - заявляет Сандерс. Свою идеологическую позицию он определяет как "демократический социализм". Конечно, с социализмом в его марксистско-ленинском толковании программа не имеет ничего общего. Конечная цель Сандерса - не свержение капитализма, а его реформирование, "очеловечивание". "Когда я говорю о социализме, я не смотрю на Венесуэлу или Кубу. Я смотрю на Данию и Швецию", - подчеркивает он.



Эта противоречивость характерна и для внешнеполитической платформы. Есть в ней, несомненно, прогрессивные пункты. Например, Сандерс критикует агрессивную политику Израиля и требует создания Палестинского государства, настаивает на прекращении военно-технической помощи Саудовской Аравии и обвиняет индийское правительство в провоцировании межрелигиозной вражды. С другой стороны, он допускает возможность превентивных ударов по Ирану и Северной Корее для недопущения создания ими ядерного оружия и обещает военную помощь Тайваню при угрозе китайского вторжения. Наконец, Сандерс поддерживает антироссийские санкции, требуя остановить "вмешательство в дела Украины".



И все же для страны, где ультралиберальные догмы больше двух столетий были основой государственной политики, кампания Сандерса является шагом вперед. На это указывает Коммунистическая партия США. Подчеркивая неправильность отождествления социализма с усилением госрегулирования, она приветствует демократический подъем и активизацию дискуссии по важнейшим вопросам развития страны. "В обществе растет поддержка левых идей. Стремление к прогрессивным изменениям проявляется в поддержке Сандерса", - отмечают коммунисты.



И действительно, опросы фиксируют рост недовольства социальной несправедливостью. От 60 до 70 процентов граждан выступают за государственное здравоохранение, рост налогов в отношении богатых и т.д. Особенно популярны эти настроения среди молодежи, две трети которой заявляют о предпочтении социализма капитализму. Неудивительно, что вокруг Сандерса объединились десятки левых и профсоюзных организаций, а пожертвования на его избирательную кампанию отправили 9 млн человек.



Кампания лжи



Серьезность этих тенденций подтверждается реакцией правящих верхов. Они объединились против Сандерса, вновь доказав поверхностность межпартийных разногласий и классовую солидарность буржуазии. Ярким примером стала реакция на высказывания о Кубе. На очередных дебатах Сандерс заявил о несправедливости утверждений, что при Фиделе Кастро "было все плохо". По его словам, это доказывают успехи Кубы в здравоохранении и образовании.



Противники сенатора словно этого и ждали. Представляющие Демократическую партию Байден и Майкл Блумберг обвинили Сандерса в "защите авторитаризма", а поддерживающие ее СМИ вроде газеты "Вашингтон пост" припомнили политику его поездки в Гавану и Никарагуа. На свет божий извлечено интервью 1989 года, в котором Сандерс называет Кубу единственной страной региона без голода. Как утверждается, сенатор оправдывает "кровавую диктатуру".



Истерию поддержали и в другом лагере. По инициативе мэра Майами республиканца Фрэнсиса Суареса 11 апреля там пройдет "первый антикоммунистический концерт". "Коммунизм убил больше людей, чем фашизм, и его реабилитация очень опасна", - заявляют организаторы.



Единение истеблишмента является универсальным. "Сандерсу помогает победить Россия", - запугивает обывателей "Вашингтон пост". "Если он доберется до Белого дома, то выиграют Россия, Иран и латиноамериканские левые", - подпевает "Уолл-стрит джорнэл". "Я слышал от ФБР, что Россия хотела бы победы Сандерса... Он хочет тратить деньги на социальные программы за счет оборонного бюджета, и это радует Москву", - утверждает советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.



Ожесточенной травле подвергается программа Сандерса. Издания и политики обеих партий утверждают, что их реализация потребует 60 трлн долл. за десять лет. А это, дескать, удвоит госрасходы и сломает экономическую модель. Наибольший удар якобы нанесет реформа здравоохранения. На деле все обстоит с точностью до наоборот. Нынешняя система с тысячами отдельных страховых планов лидирует по своей неэффективности. На ее администрирование тратятся гигантские суммы - 500 млрд долл. в год. Если в Канаде, где система охраны здоровья является государственной, и во Франции, где она смешанная, траты составляют 5 тыс. долл. в год на человека, то в США цифра вдвое выше. При этом свыше 60 млн человек - каждый пятый американец - лишены медицинского страхования либо им доступен минимальный перечень услуг. Указав на эти факты, ученые Йельского университета пришли к выводу: внедрение общедоступной медицины снизит госрасходы на 460 млрд долл. в год. А главное, реформа позволит ежегодно спасать жизни 70 тыс. граждан.



В ход идет даже религия. "Сандерс будет самым безбожным президентом со времен Джефферсона, - нападает газета "Нью-Йорк пост", имея в виду третьего в истории президента США - убежденного атеиста. - Это нарушает традиции и является еще одним свидетельством ослабления американской исключительности". Аналогичные обвинения звучали на конференции консервативных политических деятелей - ежегодном сборище правых кругов. На этот раз он прошел под лозунгом "Америка против социализма". Сам Трамп на конференции отсутствовал, но его представляли ближайшие соратники. "Господь любит свободу предпринимательства, - вещал экономический советник президента Ларри Кудлоу. - Социализм же может потопить американскую экономику". "Социализм унижает достоинство человека, обладающего правами, которыми наградил его бог", - вторил ему председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп.



Нагнетание страха перед социализмом стало главным жупелом нынешней кампании. Пример подал сам Трамп, заявивший, что не позволит социализму разрушить Америку. Его подчиненные развили тезис, обогатив его самой бессовестной ложью. Вице-президент Майк Пенс объявил, что "свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества". "Предстоящие выборы будут выбором между свободой и социализмом", - заключил он.



К хору критиков Сандерса присоединились даже сателлиты США. Постпред Израиля при ООН Дани Данон обозвал его "невежественным дураком" и "откровенным лжецом". Поводом стали слова Сандерса о премьер-министре Израиля как о "реакционном расисте" и его отказ участвовать в конференции американо-израильского комитета по общественным связям - крупнейшей лоббистской организации Тель-Авива. Для американского истеблишмента связи с комитетом являются обязательным ритуалом.



Вал ненависти привел к предсказуемому результату. Накануне "супервторника" претенденты-демократы Буттиджич и Эми Клобушар сняли кандидатуры, поддержав Байдена. Так же после праймериз поступил Блумберг. Наконец, из гонки вышла сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, наиболее близкая к Сандерсу по взглядам. Несмотря на это, поддержать его она отказалась.



Таким образом, руководство Демократической партии послало Сандерсу "черную метку". Если же он продолжит упорствовать, его ждет экзекуция на съезде. Как написала со ссылками на партийных боссов "Нью-Йорк таймс", демократы "готовы пойти на риск внутрипартийных разногласий, лишь бы блокировать кандидатуру Сандерса". Для этого есть проверенный ресурс - почти 800 "суперделегатов". Это представители партийного руководства, которые вольны голосовать по своему усмотрению.



Отказываться от борьбы мятежный сенатор пока не собирается. Он грозит "корпоративному крылу", призывая положить конец его господству. "Слишком долго лидеры ходили в дома богатых людей и игнорировали рабочий класс", - говорит Сандерс. Но, как отмечают коммунисты, победить власть капитала сможет только реальное сплочение народных масс. Решится ли на это политик?



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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