 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.03.2020
23:52  Трамп объявил в Штатах "два очень громких слова" - режим ЧП
23:31  Как монголы Баксадай и Церен стали русскими князьями Петром Петровичем и Анной Ивановной
23:29  США: "корпоративное крыло" атакует демократию, - С.Кожемякин
17:26  Россия тайно поддерживает калифорнийских сепаратистов, - Daily Beast
15:56  Первая каспийская война. Конфликт Ашхабада и Баку выходит из берегов, - А.Храмчихин
15:52  Россия с СаудАравией нагнетают нефтяную войну, чтобы выдавить с рынка США, - Якуб Годзимирски
15:11  США предполагают, что новым авиаударом в Ираке убили иранского генерала КСИР Мешхедани

14:46  Женский марш в Киргизии: неусвоенные уроки мужественности? - С.Масаулов
14:44  Мальдивы оперативненько открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
14:04  Испытание на Идлиб. У Москвы и Анкары истекает срок для согласования деталей урегулирования, - "Къ"
13:58  Саудовская нефте-удавка, - Г.Косач
12:02  В Казахстане подтверждено два первых случая заражения коронавирусом
11:59  Глава МВД Австралии Даттон заболел коронавирусом
11:56  Рустам Эмомали выдвинут в сенаторы Таджикистана
11:49  Конец истории или конец света? от коронавируса до кризиса, - Джульетто Кьеза
11:16  "Многие потеряют близких" из-за коронавируса", - премьер Джонсон успокоил еще живых англо-бритов
09:41  Подсуден ли транснациональный капитал? На чем держится "золотой миллиард", - С.Князев
09:40  Статистика внешней торговли КНР показывает интересные тенденции, - В.Пироженко
09:20  Багдат Мусин назначен советником КазПреза по IT
09:10  Китайско-американские тиски: как не допустить религиозной дестабилизации ЦА? - А.Избаиров, А.Батталов
09:07  Супруга премьера Канады Софа Трюдо заразилась коронавирусом
08:56  Financial Times: Россия нанесет смертельный удар американской сланцевой отрасли?
08:47  В Киеве установят памятник Петлюре
08:42  Нурали Алиев-Назарбаев: выпускник Сандхерста, обреченный на власть, - Times
08:40  Новый раунд в ценовой войне между СаудАравией и Россией, - Handelsblatt
08:38  Визит Бердымухамедова в Баку или как отсутствующий в Туркменистане коронавирус разрушает его экономику
08:34  На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года - 10%
07:46  Порошенко сбежал из Украины накануне ареста. Главное в нашем деле - ...
03:12  Епрст фрик-шоу. Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения" (видео)
03:04  Биткоин рухнул: коронавирус и нефть обвалили рынок криптовалют
01:03  Картины из камня. Как таджикские художники создают шедевры на века
00:58  Боги чумы: геополитика эпидемии и "пузыри ничто", - А.Дугин
00:31  Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций, - А.Храмчихин
00:27  Миграционной реформе в РФ не хватает ясности, - Е.Трифонова
00:08  Когда и как Турция откажется от российского газа, - Ст.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп объявил в Штатах "два очень громких слова" - режим ЧП
23:52 13.03.2020

Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис
Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета
"Я официально объявляю чрезвычайное положение в стране, два очень громких слова", - приводит его слова The Washington Post.
Американский лидер подчеркнул, что данная мера позволит выделить экстренное финансирование штатам и органам местного самоуправления.
Издание отмечает, что власти США закрывают учебные заведения для школьников и студентов, вводят запреты на проведение массовых мероприятий, а лидеры G7 намерены провести виртуальную кризисную конференцию.
По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них - в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 2053 случая заболевания.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 144 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584132720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства - Премьер-Министр РК А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- В Сенате ратифицировали ряд международных соглашений
- Штаб оперативного реагирования под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина заслушал акимов регионов
- Законодательные поправки по вопросам госзакупок презентованы в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии цифровизации в сфере строительства
- В Казахстане дефицит социально значимых продуктов питания отсутствует
- В Мажилисе презентован законопроект о мирных собраниях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  