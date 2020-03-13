Трамп объявил в Штатах "два очень громких слова" - режим ЧП

23:52 13.03.2020

Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса



Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.



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"Я официально объявляю чрезвычайное положение в стране, два очень громких слова", - приводит его слова The Washington Post.

Американский лидер подчеркнул, что данная мера позволит выделить экстренное финансирование штатам и органам местного самоуправления.

Издание отмечает, что власти США закрывают учебные заведения для школьников и студентов, вводят запреты на проведение массовых мероприятий, а лидеры G7 намерены провести виртуальную кризисную конференцию.

По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них - в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 2053 случая заболевания.



Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 144 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.