В Казахстане отменили заседание политсовета партии Nur Otan с Назарбаевым

07:10 14.03.2020

В Казахстане расширенное заседание политсовета партии Nur Otan под председательством Нурсултана Назарбаева, намеченное на 18 марта, отменено. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

- В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии "Nur Otan", назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется, - написал Байбек в Twitter.

Вчера в Казахстане сообщили о четверых зараженных коронавирусом: трое в Алматы, один в Нур-Султане. Все они находятся на карантине.