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Халилзадова стратегия. Экс-афган-през Карзай обвинил в афган-бардаке США
08:04 14.03.2020

Халилзад выступил на стороне Ашрафа Гани

Автор: От редакции
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай возложил 10 марта ответственность за обострение политического кризиса в своей стране на США. Экс-глава государства выразил неудовлетворенность в связи с тем, как администрация президента Дональда Трампа формирует свою политику на афганском направлении, предположив, что своевременные меры могли бы предотвратить политический раскол в афганском государстве, который возник на фоне недавнего объявления результатов президентских выборов. Он подверг сомнению готовность американской стороны конструктивно помогать внутриполитическим процессам в Исламской Республике.
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Ашраф Гани и Абдулла Абдулла готовятся к параллельным церемониям инаугурации
Накануне в Кабуле состоялись две параллельных церемонии инаугурации. Параллельно с Ашрафом Гани, которого Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана официально объявила победителем президентской гонки, присягу также принял Абдулла Абдулла. Главный соперник Гани, который отказался признать выводы НИК, пообещал в ближайшее время приступить к формированию своего инклюзивного правительства. Это решение дало повод говорить о создании параллельных структур власти в Афганистане и о том, что местная политическая элита объявила войну формальному победителю.
В своем заявлении Карзай обратил внимание на проблему фальсификаций, которая стала поводом для противостояния между Гани и доктором Абдуллой. "На каждой из моих встреч с представителями американских властей в последние месяцы, в особенности, со спецпредставителем США (Залмаем Халилзадом – Афганистан.Ру), я выражал глубокую обеспокоенность в связи с недостатком честности и открытости в политике США в рамках продвижения избирательного процесса и отчасти процесса примирения", – отметил экс-президент.
Карзай, в итоге, не присутствовал ни на одной из церемоний в Кабуле. Инаугурации не посетили и такие политики, как Мохаммад Юнус Кануни, Мохаммад Исмаил Хан, Гульбеддин Хекматьяр, Рахматулла Набиль и Абдул Расул Сайяф.
Что касается Халилзада, то во время последнего визита в Кабул его ждал прохладный прием. Он несколько дней не мог добиться аудиенции у Ашрафа Гани. Впрочем, после настойчивых попыток американского дипломата президент все-таки согласился его принять – накануне церемонии своей инаугурации.
Находясь с визитом в Афганистане, спецпредставитель США развернул широкую кампанию, направленную на примирение основных политических сил, которая, судя по всему, закончилась ничем. После беседы в офисе доктора Абдуллы американский дипломат вышел обиженным. На это обратили внимание посетители, которые ждали начала церемонии инаугурации у парадного входа. Содержательная часть переговоров Халилзада и Абдуллы неизвестна, однако можно предположить, что речь шла о путях разрешения политического кризиса, в котором премьер-министр занял довольно категоричную позицию.
Халилзад вопреки своим обещаниям сохранить нейтралитет посетил церемонию инаугурации Гани. Долгое время считалось, что спецпредставитель США играет роль беспристрастного посредника в афганском политическом процессе. Однако, как выяснилось, эти предположения были преувеличенными. Информированные источники "Афганистан.Ру" говорят о том, что во время своей поездки в Афганистан американский дипломат попытался навязать оппозиционным лидерам сверстанный в аппарате Гани политический план. В связи с этим контакты с Халилзадом было решено ограничить представителями Абдуллы, Карзая и Хекматьяра.

Источник - Афганистан.ру
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