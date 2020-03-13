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Экс-генсек НАТО испанец Хавьер Солана заразился коронавирусом
08:11 14.03.2020

14 марта 2020, Антон Никитин

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана (занимал этот пост с 1995 по 1999 годы) госпитализирован в Мадриде после того, как проведенный тест показал положительный результат на коронавирус, сообщил источник Reuters.
Сообщается, что состояние Солана не вызывает опасений, его поместили под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности, передает ТАСС.
По информации Reuters, в понедельник, 9 марта, бывший генсек НАТО посещал мероприятие, в котором принимал участие министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.

В период с 1999 по 2009 годы Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря Совета Евросоюза, а с 1992 по 1995 год был главой МИД Испании при премьер-министре Фелипе Гонслес Маркесе.
К настоящему моменту в Испании выявлено более 3 тыс. заболевших, 84 человека умерли.
В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19.

Источник - взгляд
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