В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом. Всего - 6

09:08 14.03.2020

В Казахстане сегодня выявили еще два случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.

Один из них - мужчина 1958 года рождения. Он - частный предприниматель, который прилетел в Алматы рейсом из Москвы 10 марта.

Вторая - женщина, прилетевшая в Нур-Султан из Варшавы.

На данный момент в Казахстане зафиксировано в общем 6 случаев заражения вирусом Covid-19.