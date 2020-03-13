УзбВласти чихали на... Празднование Навруза и хашар не отменяются

09:19 14.03.2020

Правительство обсудило подготовку к проведению хашара и Навруза. Они пройдут, как запланировано. При этом отменен ряд массовых мероприятий, включая марафон в Ташкенте и международные церемонии в Хиве и Бухаре.



Кабинет Министров Узбекистана в пятницу провел видеоселекторное совещание по вопросам подготовки и проведения праздника Навруз (21 марта) и приуроченных к нему мероприятий, сообщается на правительственном портале.



На совещании обсуждалось проведение праздника на высоком уровне как всенародного сайиля (гуляний) под девизом "С Наврузом - праздником обновления, мой родной Узбекистан!", как предусмотрено постановлением президента от 3 марта.

В парках и на открытых площадках запланированы традиционные мероприятия и представления, включая выступления канатоходцев, борцов, клоунов, кукольных театров, выставки птиц, запуск змеев, соревнования по перетягивание каната и другие.



В местах проведения праздника идет подготовка к установке передвижных магазинов, организации выставок ремесленничества, книг, открытых столовых, топчанов и беседок.



В ходе гуляний состоятся выступления художественных коллективов национальных культурных центров и концерты фольклорно-этнографических групп.

В эти выходные, 14−15 марта, под девизом "Благоустроенный край" пройдет запланированный всенародный хашар.

В местах гуляний будут проведены профилактические меры по предотвращению распространения нового коронавируса Covid-19 и усилен медицинский контроль, говорится в сообщении.



В то же время, учитывая опасность распространения инфекции, ряд мероприятий национального и международного уровня, в том числе мероприятия с участием иностранных гостей, будет отменен.

В частности, отменяются посвященный Наврузу марафон в Ташкенте, церемония открытия года "Хива - столица культуры тюркского мира в 2020 году" в Хиве (31 марта - 1 апреля) и церемония объявления Бухары столицей исламского мира (14−16 апреля).



Министерства культуры, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, по поддержке махалли и семьи, а также обороны представили отчеты о подготовке к проведению мероприятий, посвященных Наврузу, на высоком организационном уровне и обеспечения безопасности.