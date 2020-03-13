Лепеху понизили. Опять перетряхнули кадры КазМВД

09:43 14.03.2020

Председателем Комитета административной полиции МВД назначен Баймукашев Мурат Калибекович, передает zakon.kz.

Баймукашев Мурат, 1967 г.р., в правоохранительных органах с 1994 года. Работу в органах внутренних дел начинал с должности инспектора батальона дорожно-патрульной службы ГАИ.

С 1997 года работал в департаменте дорожной полиции МВД, а также возглавлял отделы и департаменты центрального аппарата Министерства.

В период с 2009 по 2019 гг. работал на руководящих должностях в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в том числе около шести лет возглавлял Отдел обороны и правопорядка.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Байболов Максат Кайдошевич зачислен в распоряжение МВД.



___________________



Игорь Лепеха назначен руководителем аппарата МВД

С апреля 2019 года он занимал должность начальника Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.



По согласованию с Администрацией Президента министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым руководителем аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович, передает zakon.kz.

Лепеха Игорь Владимирович родился в 1962 году в Карагандинской области. В органах внутренних дел служит с июля 1986 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал начальником управлений патрульной, административной полиции, заместителем начальника Департамента полиции Карагандинской области, заместителем председателя, председателем Комитета административной полиции МВД.

С апреля 2019 года занимал должность начальника Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Также начальником Штаба-департамента МВД назначен подполковник полиции Абильмажинов Талгат Баянович, ранее работавший заместителем начальника этого подразделения.