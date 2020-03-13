Захлебываясь в соплях Западные СМИ продолжают пинать Российское здравоохранение, - Libеration

09:48 14.03.2020

13 марта 2020 г.

Люсьен Жак | Libération



В России "трудно понять, готова ли система здравоохранения" к коронавирусу

"Радикальные меры против COVID-19 в России применяются выборочно, а больницы не справляются с такой задачей", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Лишь немногим более тридцати зарегистрированных случаев заражения, ни один из которых не произошел внутри страны: с учетом того, что длина сухопутной границы с Китаем составляет 4250 км, устойчивость России к пандемии коронавируса вызывает удивление", - говорится в статье.



"Россия ввела очень действенные меры изоляции с начала эпидемии: в конце января сухопутная граница с Китаем была полностью закрыта. (...) Российские авиакомпании также в числе первых отменили все рейсы в пострадавшие страны, сначала в Китай, а затем в Италию. (...) В столице принимаются еще более жесткие меры. 5 марта мэрия Москвы приказала две недели не выходить из дома любому россиянину или иностранцу, вернувшемуся из Франции, Италии, Испании, Южной Кореи, Ирана и Китая", - отмечает журналист.

"(...) Однако в России периодически повторяется одна и та же беда - речь идет о колоссальном разрыве между объявлениями властей и их претворением в жизнь", - отмечает автор статьи.

"В самолете нам просто дали анкету, в которой мы должны были указать наши контактные данные и номер места. В аэропорту сразу после паспортного контроля врачи в стерильной форме измерили температуру всем пассажирам и сфотографировали их, - рассказывает Дмитрий, который вернулся из Италии в понедельник. - Но как только проверка закончилась, я спросил, могу ли я, как обычно, сесть на пригородный поезд, и они ответили: "Да, конечно". Что касается обязательного карантина, то он упоминается только на листовке, выдаваемой прибывшим: "Вы должны сделать все возможное, чтобы оставаться дома". И при этом нет ни малейшего упоминания о суровых наказаниях, объявленных мэрией Москвы", - передает Libération.

"Уровень плохого информирования просто ошеломляет, - жалуется Кевин, прибывший из Франции 10 марта. - По экстренному телефону моему русскому мужу не в состоянии были сказать, разрешено ли выходить из нашего дома после моего возвращения".

"Одних людей после их прилета посетили полицейские или врачи, других вообще никто не побеспокоил. Одних попросили не отправлять своих детей в школу, другие не получили никаких инструкций", - указывает издание.

"Дмитрий и Кевин уверены в одном: при обнаружении у себя симптомов "лучше сдохнуть, чем вызывать врача". Главным препятствием на пути осуществления мер по борьбе против коронавируса, пожалуй, является недоверие населения к системе здравоохранения, - считает Люсьен Жак. - 5 марта оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видеорасследование, в котором он осудил невозможность пройти тестирование, причем различные больничные службы бесконечно перекладывают ответственность друг на друга. Ввиду этого в феврале несколько российских путешественников, помещенных на карантин по возвращении из Китая, сообщили о настолько ужасных и нездоровых условиях в больницах, что некоторые предпочли бежать оттуда, подобно тому, как сбегают из тюрьмы".

"Воспоминание о таких историях, широко распространенных в социальных сетях, побуждает многих россиян с симптомами COVID-19 воздерживаться от предупреждения властей, - говорится в статье. - Подобное явление не поддается количественной оценке: сколько людей потенциально затронуто эпидемией? Можно ли доверять официальным данным и органам здравоохранения?"

"(...) В нашей стране всегда будут оставаться сомнения. Люди очень удивлены этими цифрами, они боятся, что от них скрывают информацию, - с сожалением говорит Эдуард Карюхин, врач из Москвы. - Всем приходит на ум пример Чернобыля, когда правительство до последнего момента скрывало масштаб катастрофы". Между тем, "объявленные меры являются шагом в правильном направлении, и они были введены достаточно рано для того, чтобы эффективно замедлить распространение эпидемии в России. Но она в конечном итоге случится, однозначно. Это только вопрос времени".

"Тогда возникнет вопрос о способности российской медицинской системы лечить большое количество пациентов. Это трудная задача, в то время как в больницах, как известно, не хватает аппаратов для искусственного дыхания", - комментирует журналист.

"(...) Трудно понять, готова ли система здравоохранения. В Москве все будет хорошо, - утверждает Эдуард Карюхин. - Город богатый, а медицинская инфраструктура качественная. Но Дальний Восток и Сибирь намного беднее, а расстояния усложняют логистику. Беспокоюсь я об остальной части страны".



Источник: Libération