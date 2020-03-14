Сценарий "цветной революции" в России пишут сами сторонники Путина, - А.Иванов

09:49 14.03.2020

Что будет со страной, если нынешний президент после 2024 года уйдет внезапно?



Андрей Иванов



14 марта 2020



Главный аргумент сторонников идеи продолжения президентства Владимира Путина после 2024 года - в России нет другого политика такого масштаба, и любой преемник будет гораздо хуже. Однако если политический процесс действительно будет развиваться по этой логике, страну могут ждать очень серьезные потрясения, намного превосходящие любую "цветную" революцию на постсоветском пространстве.



Уже принятые Госдумой, Советом Федерации и одобренные более чем двумя третями региональных заксобраний поправки в Конституцию, обнуляющие предыдущие президентские сроки Путина, вызвали широкую дискуссию в обществе. Аргументы противников того, чтобы нынешний президент фактически стал пожизненным правителем, хорошо известны. Хотелось бы разобрать главный аргумент сторонников потенциальной возможности оставаться Путину у власти до 2036 года.



Лояльно настроенные к главе государства люди свои доводы фактически сводят к одному. Они говорят, наверное, это не очень здорово, когда один и тот же человек руководит страной такое долгое время, но каковы альтернативы? Вот уйдет Путин в 2024 году, и что будет дальше? На политическом Олимпе равнозначной фигуры просто нет. При этом подспудно соглашаются, что при нынешней системе и не появится. Это при том, что мир стал очень нестабильным, страна переживает непростые времена, Запад хочет устроить в стране "майдан" и посеять хаос.



Может быть, не все гладко, есть большие проблемы в экономике, олигархи продолжают богатеть, а подавляющая часть народа - нищать. Но зато сохраняется определенная стабильность, а значит, есть надежда на преодоление трудностей. А вот если Путин уйдет, говорят его сторонники, то другой лидер может и не удержать ситуацию под контролем. Без нынешнего президента начнется всеобщая грызня "кремлевских башен", элиты передерутся друг с другом, поднимет голову региональный сепаратизм, а иностранные державы воспользуются ситуацией и вообще спровоцируют госпереворот, вслед за которым неизбежны полномасштабная гражданская война и распад страны.

Я сам не разделяю этих страхов и не считаю Путина самым лучшим национальным лидером, но вполне допускаю, что могу сильно заблуждаться.



Представим, что все доводы сторонников нынешнего президента абсолютно верны и без Путина россиян ждут война и голод. Но ведь все прекрасно понимают, что править вечно Путин не сможет, ведь жизнь, как говорится, берет свое. Пожелаем главе государства крепкого здоровья и долголетия, но править бесконечно он не сможет. Более того, все говорит о том, что чем больше Путин будет находиться у власти, тем более закостенелой будет становиться политическая система и надежд на появление нового сильного лидера будет все меньше.



Может быть, удастся решить проблемы в экономике, восстановить добрые отношения с Западом, перевести народное хозяйство на инновационные рельсы. Ведь предыдущие годы показали, что бывают не только спады, но и рост. Но вот тренд, который не менялся на протяжении последних 20 лет - снижение уровня политической конкуренции, уменьшение количества социальных лифтов и общая деградация системы отбора кадров, идет ли речь о системе государственного управления или политических партиях.



Последнее обстоятельство и привело к тому, что, если согласиться со сторонниками президента, альтернативы Путину нет. Но, повторим, вечно править он в любом случае не будет.



Как выйти из этой ситуации?



Очередные президентские выборы должны состояться через четыре года. В общем, это достаточный срок, чтобы подготовить преемника, сформировать новые институты для подготовки политической элиты. Если это сделать, то в 2024-м Путин сможет уйти. Пусть любой преемник будет даже хуже, но смена главы государства будет подготовленной и предсказуемой. Конечно, возможны серьезные дрязги в истеблишменте, не все может пройти гладко. Так есть четыре года, чтобы просчитать различные варианты и придумать способы нивелировать риски.

А вот теперь представим, что Путин останется президентом и после 2024-го, в котором ему исполнится уже 72 года. Кто даст гарантию, что в каком-нибудь 2027-м состояние здоровья главы государство просто не позволит ему исполнять свои обязанности? Главное, что произойти это может совершенно внезапно.



С большой долей вероятности мы можем увидеть растерянность всей политической верхушки. Но самое страшное, разные группы элиты начнут между собой беспощадную борьбу за то, кто станет новым президентом. Вот эти противоречия среди "башен", которыми нас сейчас пугают, могут обнажиться внезапно. Причем решать проблемы придется в срочном порядке. Если сейчас их можно сгладить в течение четырех лет, то в случае плохого сценария они лишь обострятся.



В западной прессе часто сравнивают Путина с царем. Только при монархии в России были достаточно четкие правила престолонаследования. На смену ушедшему государю приходил его сын. Хотя даже это незыблемое правило иногда не спасало страну от потрясений, вспомнить хотя бы восстание декабристов в 1825 году, когда Александр Первый не оставил престолонаследника.

Россия может столкнуться с очень тяжелой проблемой. И дело даже не в том, что Запад захочет воспользоваться внезапно образовавшимся вакуумом власти и устроить "цветную" революцию. Ее механизмы в целом давно ясны, пресекать попытки "майдана" в целом в нашей стране научились.



Может сложиться ситуация, напоминающая февраль 1917 года, когда Николая Второго уговорили отречься от престола, но ни у кого не было хорошо выверенного плана, что делать дальше. Что произошло со страной - хорошо известно. Никакой "майдан" не способен привести к столь катастрофическим последствиям.

Так может, лучше заранее подготовиться к транзиту власти?