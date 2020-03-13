КазКиношники снимут Худ-фильм про коронавирус. Если успеют...

09:53 14.03.2020

Казахстанские кинематографисты снимут фильм про коронавирус

Коронавирус с другого ракурса.



Не успел закончится прокат семейной комедии "Гудбай, мой бай 2", как один из ее продюсеров Даут Шайхисламов приступил к подготовке следующих кинопректов, сообщает zakon.kz.

В этом году продакшн-студия "Большая 8осьмерка" намерена снять целых три фильма в разных жанрах, чем порадует своих зрителей. От создателей успешных комедий казахстанцы давно ждут и другое кино.

Один из кинопроектов о сегодняшней острой проблеме планетарного масштаба – коронавивирусе.

По задумке автора и продюсера 10 человек незапланированно попадают в карантинную зону на 14 дней. Все они из разных социальных слоев, разного возраста: студент, богатый бизнесмен, сельчанин-пенсионер, олимпийская чемпионка, иностранная семейная пара и другие. У каждого своя жизненная история, успехи и скелеты в шкафу, а цель у всех общая: каждый день в карантине для них – приближение к свободе.

Но проходит 14 дней, и вот здесь начинается драма…