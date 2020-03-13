Евроатлантизм рушится на глазах, - Сергей Мардан

10:29 14.03.2020

13 марта 2020,



Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму.



Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризован как пандемия".

Этого заявления уже было достаточно, чтобы ввергнуть мировую экономику в новую фазу депрессии, что немедленно отразилось на котировках всех мировых бирж. Но, как выяснилось, это была только прелюдия к настоящим новостям.



В ночь на 12 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что въезд в страну из Европы прекращается. Пока на 30 дней.

Кроме того, Трамп прямо обвинил европейские правительства в слабости и недееспособности. "Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек".

Разрушение глобального мира происходит быстрее даже самых смелых прогнозов. Коронавирус здесь лишь повод – для того, чтобы поменять абсолютно все правила Большой игры.

Трамп не счел нужным соблюсти дипломатические приличия и о вступивших в силу решениях традиционно сообщил через Twitter.



Характерно, что от Китая США не отгораживались и не отгораживаются. Что наглядно демонстрирует, как устроено мировоззрение американской элиты, что и кто для них является приоритетом.

Никакие ритуальные заклинания про "общие ценности", "единый Запад" не стоят ломаного гроша, когда угрозы становятся реальными. Трамп не зря имеет немецкие корни. Он наглядно демонстрирует всему миру, что такое Real Politik в 21-м веке.

Кстати, запрет на въезд в США не касается Великобритании, что выглядит особенно оскорбительно для Берлина и Парижа, которые не имеют ни малейшего представления, как им обустраиваться в глобальном мире после выхода из Евросоюза Британии.



Можно, конечно, "делать лицо" и всем своим видом демонстрировать, что "все идет по плану". Однако, помимо серьезных проблем с бюджетом, который потерял более 10%, и никто в ЕС пока не придумал, чем эти потери компенсировать, ЕС теперь выглядит сильно ослабленным для своих больших и малых конкурентов.

И конкуренты активно проверяют устойчивость Европы по всем фронтам. Турция, например.

Трудно сказать, позволил бы себе Эрдоган такие фортели с беженцами три-четыре года назад. Хотя, если это сработало в 2015-м, то почему бы не попробовать еще раз? Но сегодня шансов прогнуть Европу у него существенно больше.

Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Евросоюз, который еще не оправился от Брекзита, получил удар еще более сокрушительный.

На мировых картах снова отчетливо проступают очертания англосаксонского мира, который предпочитает держать старую Европу на расстоянии вытянутой руки и по возможности использовать в своих интересах.

За всеми этими политическими, медицинскими и гуманитарными решениями стоят экономические интересы. На падающем глобальном рынке снова – каждый за себя. Союзы становятся ситуативными, а альянсы заключаются на время одной "военной кампании" и сопровождаются непрекращающимися сепаратными переговорами всех участников.



Начав торговые войны практически со всем миром, США проверяют реальный расклад сил, кто чего стоит. Ведут разведку боем в буквальном смысле.



Начавшаяся эпидемия коронавируса стала идеальным маркером, который наглядно показывает состояние экономического и политического организма разных стран. И картина тут складывается совершенно удивительная.

Китайская коммунистическая партия продемонстрировала всему миру такой невероятный уровень мобилизационной готовности и способности справляться с самыми серьезными вызовами, что сомнений, кто сегодня является новой сверхдержавой, больше ни у кого не осталось.

Китай воспользовался своим колоссальным промышленным, научным, организационным ресурсом. А также теми политическими возможностями, которые, как оказалось, есть только в ситуации господства в стране социалистического народовластия.



В то же время Италия, которая входит в десятку наиболее экономически развитых стран мира, находится практически в коллапсе и вынуждена обратиться за помощью к тому же Китаю, который обещал поставить итальянскому правительству несколько миллионов медицинских масок и 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как выяснилось, экономически развитая Италия не в состоянии самостоятельно быстро произвести даже медицинские маски, не говоря уже о медицинской технике. Ежегодные парламентские выборы также не способствуют эффективной работе правительства в чрезвычайной ситуации.



Коронавирус и экономический кризис, начало которого констатируют многие экономисты, снова выносят на повестку дня вопрос о выборе государствами и народами социально-политических моделей. Западная модель демократии, примат которой никем (кроме Китая) не оспаривался более 40 лет, снова подвергается сомнениям, в том числе широкой общественностью в оплоте этой демократии – в США, где истеблишмент не понимает, что ему делать с феноменом Сандерса.

Так что не нужно бояться перемен. Все уже изменилось. Вы просто этого не заметили.