В Алматы ДАИШ-бармалеи готовили теракт на Наурыз, - КазКНБ

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10:59 14.03.2020
Расследование продолжается.
13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (запрещена в Казахстане), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.
Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты, - говорится в сообщении.
В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Расследование продолжается.