В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров, - пригорюнилась ВВС

11:05 14.03.2020

Ольга Смирнова

Би-би-си

13 марта 2020



Наиболее сильно от венерических заболеваний страдает молодежь в возрасте до 25 лет

Две крупнейшие организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. По данным фонда Terrence Higgins Trust и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, за последние десять лет число диагнозов гонореи в Британии выросло на 249%, а сифилиса - на 165%.

Новый диагноз ставится в Британии каждые 70 секунд, говорится в их докладе, и хотя почти половина приходится на пациентов возрастом до 25 лет, все чаще заражаются также пенсионеры и пожилые люди.

Эксперты говорят, что причины такого резкого роста не уникальны, и схожие проблемы наблюдаются в разных странах, в том числе в России.



"Очевидно, что уже очень долго сексуальному здоровью уделяют недостаточно внимания, - говорит председатель фонда Terrence Higgins Trust Джонатан Макшейн. - Оно не является приоритетом".

С 2014 года, как говорят эксперты фонда, британское правительство сократило финансирование профилактики и борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, на четверть.

Виноват Tinder?



По мнению специалиста по сексуальному здоровью Марка Лоутона, все дело в меняющемся социальном поведении и сексуальных пристрастиях.

Одна из причин, как ни странно, - рост популярности мобильных сервисов знакомств, таких как Tinder. "Эти приложения ведут к поведению повышенного сексуального риска. Среди подростков рискованное поведение проявляется в растущей популярности анального секса", - говорит доктор Марк Лоутон.

Вице-президент Международного общества по инфекционным заболеваниям доктор Питер Гринхаус также связывает рост заболеваемости с популярностью мобильных приложений для знакомств, которые "ускоряют поиск новых сексуальных партнеров почти в любой стране мира".

"В последний раз подобный серьезный скачок венерических заболеваний произошел в Британии в 1960-х годах, когда появились противозачаточные таблетки", - рассказывает доктор Гринхаус.

Такая ситуация, по словам Питера Гринхауса, не уникальна для Британии, что-то подобное происходит практически во всех странах, включая Россию. "Джинн выскочил из бутылки, - говорит врач. - Пока у вас есть надежно работающие мобильные телефоны, следует ожидать роста инфекций, передаваемых половым путем".

"Настаивайте на своем!"



Британские врачи рекомендуют обсуждать использование презервативов до секса

"Помните, что самое главное - беречь себя и заботиться о своем здоровье, - говорил лондонский врач Александр Джордж в программе Би-би-си Newsbeat. - Если вы не были в диспансере в последние несколько месяцев, или у вас появился новый сексуальный партнер, сходите и проверьтесь".

Проведенное исследование подтверждает: британцы стесняются проверяться на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Многие также стесняются обсуждать эту тему с новыми сексуальными партнерами.

Доктор Марк Лоутон также утверждает, что, по его наблюдениям, как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары последние годы меньше пользуются презервативами.

"Когда дело доходит до разговора с новым сексуальном партнером об использовании презерватива, помните, что безопасность - превыше всего, - говорил доктор Александр Джордж слушателям программы Newsbeat. - В этом разговоре держите себя непринужденно. Некоторым кажется, что это большой и серьезный разговор, но не придавайте ему слишком большого значения. Просто твердо настаивайте на своем".

Пенсионеры в опасности



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Пожилые забывают, что им нужно предохраняться от инфекций

Хотя большинство инфекций, передаваемых половым путем, традиционно выявляется у молодых людей, в последние годы взрослые и даже пожилые люди оказались в отдельной группе риска.

Недавнее исследование программы Би-би-си Inside Out West установило, что число инфицированных венерическими заболеваниями пенсионеров в Британии выросло на 41% за четыре года с 2014 по 2018 год.

Среди наиболее распространенных венерических заболеваний у британских пенсионеров - сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес и генитальные бородавки (вирус папилломы).

У 59-летнего Эшли из Бристоля диагностировали ВИЧ.

"Люди за 50, которые живут в браке или разведены, думают, что им не грозят заболевания, передаваемые половым путем. Но они ошибаются, - говорит Эшли, просивший не называть его фамилию. - Пожилые ищут новых сексуальных партнеров. Они думают, что уже никто в таком возрасте не может забеременеть, поэтому им не нужно пользоваться презервативами. Они думают, что венерические инфекции бывают только у молодежи".

Особенно он не доволен плохой диагностикой в Британии. О том, что у него ВИЧ, Эшли узнал спустя примерно два года после заражения. До этого врачи не могли разобраться, что с ним происходит.

Сейчас, по оценкам экспертов, шестерым из десяти британцев старше 50 лет диагноз ВИЧ ставится слишком поздно. Просто потому, что часто врачи, точно так же как и пациенты, не думают об этом как о возможном диагнозе. А это означает, что к моменту начала лечения иммунная система пациента оказывается уже сильно подорвана.

У России есть преимущество



"В Соединенном Королевстве сейчас наблюдается рост случаев заражения гонореей и особенно сифилисом. В этом плане Британия напоминает Россию и бывший Советский Союз в 1991-1996 годах", - говорит доктор Питер Гринхаус.

В обеих странах люди часто обращаются по таким вопросам в частные клиники. А это осложняет сбор достоверной статистики роста инфекций.

Однако в одной области, как отмечает Питер Гринхаус, статистика в России надежная.

"Регулярные тщательные проверки здоровья беременных хорошо отражают истинную эпидемиологическую картину среди женщин, - полагает профессор. - В России в течение беременности женщин проверяют на сифилис три раза, это дает правдивую статистику, и в этом отношении качество наблюдения за здоровьем беременных в России намного лучше, чем во многих других европейских странах".

О том, что в последние пару десятилетий России удалось стабилизировать ситуацию с распространением, например, сифилиса и гонореи, говорит и Кристофер Герри из Оксфордского университета.

"Впрочем, число зараженных ИППП в России все равно во много раз больше, чем в странах Западной Европы, - говорит Герри, ссылаясь на базу данных ВОЗ. - Сексуальное образование в России финансируется, мягко говоря, по минимуму. А если оно и проводится, то фокусируется на консервативных ценностях: супружеской верности и сексе в гетеросексуальном браке, а не на использовании презервативов. Использование презервативов в России ассоциируются с неверностью в браке, а не с разумным предохранением от инфекций".

Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что во всех странах существует связь между ростом венерических заболеваний и социальным неравенством, а также другими социальными проблемами.

"С социальной точки зрения в Британии один из самых высоких в Западной Европе уровней бедности и неравенства доходов", - говорит профессор Гринхаус.