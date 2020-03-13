Карантин по-итальянски: люди заперты в домах вместе с трупами родственников, - Washington Post

15:09 14.03.2020

В Италии попытки властей сдержать распространение коронавируса привели к непредвиденным последствиям: люди не могут похоронить своих умерших близких, сообщает Washington Post. Как пишет газета, из-за правил безопасности похоронные бюро отказываются забирать тела. Родственники вынуждены искать помощи у прессы и соцсетей.



Италия нас отвергла: из-за коронавируса люди сидят дома в условиях строгой изоляции с телами умерших родственников (The Washington Post, США)



Вспышка коронавируса



Антониа Ноори Фарзан (Antonia Noori Farzan)



Когда умерла его сестра, заразившаяся новым коронавирусом, Лука Францезе (Luca Franzese) думал, что ничего хуже быть уже не может.



Но потом этот итальянский актер и тренер по боевым искусствам больше полутора суток просидел взаперти с разлагающимся телом Терезы Францезе, не найдя ни одного похоронного бюро, которое согласилось бы похоронить ее.



"Здесь, на кровати, лежит моя сестра. Она мертва. Я не знаю, что делать, - сообщил Францезе в Фейсбуке, умоляя о помощи. - Я не могу отдать ей последние почести, как она того заслуживает, потому что похоронные службы бросили меня. Я связался со всеми, но никто не смог дать мне ответ".



В Италии, занимающей второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, от Сovid-19 умерло 827 человек. Правительство пошло на чрезвычайные меры в попытке сдержать пандемию, ограничив передвижения почти 16 миллионам человек, и вся страна перешла на режим строгой изоляции.



Но попытки сдержать распространение болезни привели к непредвиденным последствиям. Было уже несколько случаев, когда похоронные бюро отказывались забирать тела умерших от коронавируса.



Как пишет "Аль-Джазира", у 47-летней Терезы Францезе была эпилепсия, но до недавнего времени она была здорова. На прошлой неделе у женщины появились симптомы заражения коронавирусом. Она умерла в субботу вечером в своем доме в Неаполе.



На видео, которое Лука Францезе разместил на следующий день в Фейсбуке, он рассказал, что анализы на вирус у сестры взяли только после ее смерти. Результат оказался положительным, и его вместе с родственниками посадили на карантин. И тут возникла проблема: что делать с телом Терезы?



Многочисленные органы власти, к которым обращался Францезе, не смогли дать ответ. В итоге Неаполь порекомендовал ему обратиться в одно похоронное бюро. Но оно отказалось хоронить умершую, заявив, что не готово к такой ситуации.



"В Италии это был первый случай смерти человека от вируса дома, из-за чего возникла некоторая растерянность", - сказал член местного совета Франческо Эмилио Борелли (Francesco Emilio Borrelli), работающий в региональной комиссии Кампании по вопросам здравоохранения.



В воскресенье вечером Францезе разместил в Фейсбуке эмоциональный призыв к своим подписчикам, попросив их серьезнее относиться к вирусу. Он снял это видео в комнате, где на заднем плане была видна его умершая сестра.



"Это конец, - сказал он. - Италия нас отвергла".



Это видео, набравшее к четвергу 9,5 миллиона просмотров, привлекло внимание властей, которого так добивался Францезе. В понедельник утром местная погребальная контора согласилась, наконец, забрать тело Терезы, направив в дом Францезе людей в масках, очках и защитных костюмах.



На похороны не смог прийти ни один из членов семьи. Один из сотрудников погребальной конторы по имени Паскаль Пернис (Pasquale Pernice), рассказал "Аль-Джазире", что ощущение было "сюрреалистическое".



Ассоциация, представляющая директоров похоронных бюро Кампании, рассказала местным СМИ, что задержка была вызвана административными трудностями, но отнюдь не нежеланием с их стороны. "Мы приносим искренние и глубокие соболезнования семье Францезе", - отметила эта ассоциация в своем заявлении.



Но похожая ситуация возникла и в других местах. В среду информационное агентство ANSA сообщило, что прокуратура провинции Савона возбудила дело по факту одного инцидента, когда похоронные бюро отказались перевозить тело пожилой женщины, скончавшейся 29 февраля от коронавируса.



На этой неделе произошел еще один неприятный случай, когда женщину подвергли карантину рядом с телом ее умершего мужа. Мэр северной итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито Джанкарло Канепа (Giancarlo Canepa) рассказал Си-Эн-Эн, что мужчина скончался в понедельник в два часа ночи, но до утра среды никому не разрешали забрать его тело.



"К сожалению, у нас есть правила безопасности, которые мы должны выполнять", - сказал мэр.



По его словам, у мужчины коронавирус был выявлен до его смерти, однако ехать в больницу он отказался. После смерти был введен карантин, и никто не мог войти в дом, чтобы забрать тело.



Такое решение вызвало возмущение. Соседи с горечью рассказали телерепортерам, что скорбящая вдова в одиночку сидела с телом своего умершего супруга. Женщина вышла на балкон и начала кричать, прося о помощи, а родственники покойного в отчаянии умоляли хоть кого-то вмешаться.



"К нам относятся хуже, чем к мусору", - сказал один из родственников умершего. Заявив во вторник Си-Эн-Эн, что они ничего не могут сделать, органы власти тем же утром забрали тело. Местная телевизионная станция сообщила, что представители власти ждали результатов анализов. Но они согласились с тем, что в сложившихся обстоятельствах тело надо было забрать в морг.