Трампа ткнули носом. Китай обвинил амер-солдат в завозе вируса, - В.Павленко

15:11 14.03.2020 Вирус из Америки, или Обучение шерифа правилам приличия



В Пекине никогда не признаются, что провели спецоперацию, на наш взгляд, очень удачную и, главное, своевременную, по принуждению Вашингтона к элементарному приличию, порядочности и чистоплотности в международных отношениях. Но очень похоже, что это на самом деле именно так. И как быть Трампу, который очень любит искать соринку в чужом глазу, но не замечает бревна в собственном? Для начала пусть почувствует себя на месте Асада. Не повредит!



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО



Коронавирусная эпопея вступила в новую стадию. Эпидемия в Китае, как известно, идет на спад. Выявление новых случаев заболевания происходит уже даже не в Хубэе, а только в провинциальном центре - Ухане, где и был первоначальный очаг. В ряде городов и уездов провинции эпидемиологическая обстановка практически пришла в норму, а количество заболевших не увеличивается уже несколько дней; общее их число сокращается ввиду выздоровления прежних больных. В окружающих регионах позитивные тенденции обнаруживают себя еще ярче: поскольку новых случаев не выявляется уже неделями, а в некоторых провинциях обнадеживающая статистика сохраняется более месяца, можно с относительной уверенностью говорить, что эпидемия остановлена.



Значительно хуже обстоит дело в окружающем мире; массовая отмена международных спортивных соревнований самого высокого уровня тому пример. На этой неделе с подачи американского президента Дональда Трампа начались разговоры о переносе на год вперед даже летней Олимпиады в Токио. И хотя японские государственные и спортивные власти такой вариант отметают, но делают это как-то неуверенно, с оглядкой на МОК, который пока отмалчивается, и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), от которой "получают рекомендации". "Флагманами" распространения болезни выступают Италия, Иран и Южная Корея. Немногим лучше дело обстоит в Европе, особенно во Франции и Германии, а также в США, которые по темпам распространения инфекции быстро догоняют трех "лидеров".



На этом фоне и произошли показательные события, которые явно увязаны единой логикой и демонстрируют подлинное состояние отношений Китая и США, невзирая на приостановку между ними тарифного противостояния. Тема эпидемии, которую буквально на днях ВОЗ уже объявила пандемией, открыла в этих отношениях новый фронт, подвинув их еще ближе к состоянию полномасштабной холодной войны, как охарактеризовал складывающуюся обстановку известный российский синолог (китаист) Юрий Тавровский. Около недели назад, после всех высоких оценок, которые Китай получил от руководства ВОЗ, в ситуацию вмешался госсекретарь США Майк Помпео. И обвинил китайские власти в преднамеренном утаивании информации о распространении эпидемии, из-за чего в США не успели подготовиться и оказались, по словам шефа дипломатического ведомства, "среди отстающих". "Работа с китайским правительством была полна разочарований", - ударился он в патетику, сложив в этом усилия с организаторами информационных провокаций в Интернете, которые уже давно раз за разом запускают "утку" о якобы выходе вируса из лаборатории Института вирусологии при Уханьском университете.



Панику американских властей, которая достигла апогея днем 13 марта, когда Трамп был вынужден собрать в Белом доме экстренное совещание в связи с информацией о заражении вирусной пневмонией бразильского президента Жаира Болсонару, с которым он сам встречался всего две недели назад, можно понять. Однако представляется, что паникуя, американцы не забывают и про интересы, используя любую ситуацию, даже откровенно проблемную, с тем, чтобы выжать из нее максимум. Опыта и "мастерства" в подобных диверсиях, выведенных в случае с заявлением Помпео на высший дипломатический уровень, США не занимать. Когда мы произносим словосочетание "мировые СМИ", адресуя этот пассаж какой-нибудь сомнительной кампании, правильнее говорить об американских СМИ, под дудку которых привычно пляшет остальное агрессивно-послушное большинство. Но здесь "коса" вдруг "нашла на камень". И пассаж госсекретаря получил из Пекина "ответку" по полной программе. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь неофициально, не с трибуны ведомственного брифинга, а в социальных сетях, обвинил американских военных в том, что вирус в Ухань завезли именно они. "Ухватив за язык" главу американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который в выступлении в Конгрессе признал, что некоторые жертвы сезонного гриппа в США на самом деле погибли именно от коронавирусной инфекции, он задал медицинскому чиновнику ряд нелицеприятных вопросов. "Когда в США появился "нулевой пациент"? - спрашивает Чжао Лицзянь. - Сколько людей инфицировано? Возможно, что американские военные привезли эпидемию в Ухань?". "Будьте прозрачны! - обратился он к Редфилду. - Обнародуйте данные".



Разумеется, пост дипломата вызвал мощнейший резонанс. И поскольку сам Чжао Лицзянь последний раз проводил брифинг 6 марта (в КНР есть такая практика: официальные представители МИД периодически по кругу сменяют друг друга), то иностранные журналисты в Пекине поспешили поинтересоваться у другого официального представителя Гэн Шуана, разделяет ли МИД такое мнение. Или, иначе, подтверждает ли Китай обвинения в адрес США по занесению в Поднебесную нынешней заразы? "В международном сообществе, в том числе в США, - ответил Гэн Шуан, - существуют различные точки зрения относительно источника коронавируса. Китай уверен, что данный вопрос требует профессионального научного изучения и оценки". И в дополнение, напомнив о "безответственных заявлениях", которые делаются на тему происхождения вируса в США чиновниками высокого ранга и членами Конгресса с целью дискредитации Китая, предложил уточнить у американской стороны, являются ли подобные заявления "официальной позицией США".



Удар не в бровь, а в глаз! Почему, когда Вашингтон на официальном уровне главы дипломатического ведомства распространяет (дез)информацию, основанную на сомнительных и непроверенных версиях, то это журналистским сообществом считается в порядке вещей и никого не удивляет? И почему стоит только высказать неофициальную версию, нуждающуюся в проверке и подкреплении фактами, китайскому дипломатическому чиновнику, как все сразу же встают на уши? Это что такое? Пресловутые двойные стандарты? На каком основании они применяются в ситуации, когда, по оценке даже генерального директора ВОЗ, международного ведомства, по сути, подконтрольного американцам (если уж называть вещи своими именами), мир должен быть благодарен Китаю за остановку эпидемии? И ведь правда: можете, читатель, например, представить себе, что с заявлением, подобным сделанному Помпео, выступил, например, глава МИД КНР Ван И, обвинив США в распространении вируса? Нет, разумеется, такое невозможно. Так почему Помпео это себе позволяет? Потому что США - гегемон? Но те времена уже прошли, и развязка торгово-экономического конфликта, когда начавший его в предвыборных целях Трамп был вынужден отступить или по крайней мере взять паузу - весьма наглядно показывает, "кто is who" в мировых делах.



Разумеется, в Пекине никогда не признаются, что усилиями двух официальных представителей МИД провели спецоперацию, на наш взгляд, очень удачную и, главное, своевременную, по принуждению Вашингтона к элементарному приличию, порядочности и чистоплотности в международных отношениях. Но очень похоже, что это на самом деле именно так, ибо вариант, что один официальный представитель не опровергает, но и не подтверждает слова другого, никак не вяжется с тем высочайшим уровнем государственной организации и исполнительской дисциплины, которые Китай продемонстрировал в борьбе с эпидемией. Скажем прямо: скорее всего, смысл в том, чтобы США усвоили этот урок.



Причем градус этого "обучения" приличию в считанные часы был смикширован уточняющей публикацией гонконгской газеты South China Morning Post. Приняв эстафету этой тонкой игры, она высказала "предположение", что вирус занесли участники американской команды, прибывшей в Ухань в конце октября прошлого года на VII Всемирные летние военные игры. По срокам все подходит: первый пациент с коронавирусом в мегаполисе был выявлен в середине ноября. Никаких обвинений в "биологической войне", преднамеренном заражении, запрещенных разработках и т.д. от китайской стороны в адрес Вашингтона не последовало не только официально, но даже и "в версиях". Тем не менее мы-то хорошо знаем, что самые различные эксперты из разных стран, появлявшиеся в том числе и на российском телевидении, а уж в Интернете их было пруд пруди, тему эту, весьма для США неудобную, поднимали. Вашингтон очень любит обвинять в различных нарушениях других, отыскивая в их глазу соринку с помощью, скажем, "Белых касок", но не замечает бревна в собственном. А теперь все по-другому. Оно, конечно, с одной стороны, "не пойман - не вор". Но с другой, "нет дыма без огня" или, как в том анекдоте, "ложку-то нашли, а осадок-то остался…". Так пусть Трамп почувствует себя на месте Асада. Ему это точно не повредит.



Утратили ли в Вашингтоне способность извлекать уроки из полученных пощечин - уже другой вопрос. В конце концов, "спасение утопающих - их собственное дело". Нам же важно, что такие уроки Америка стала получать; глядишь, и подумают там в следующий раз: а надо ли замахиваться, чтобы, получив ответный замах, не ударить, ибо страшно, а спрятать размахнувшуюся руку за спину, а голову в песок? Дурачков-то вокруг, жадно ловящих каждое слово из Вашингтона, в последнее время явно поубавилось. Глядишь - и научатся вести себя не по-ковбойски, а как это принято у цивилизованных людей. Чай, не в прериях Среднего Запада, однако… Источник - REGNUM

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