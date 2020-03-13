"Нефтяная резня": Трамп задумал "ход конем"

15:14 14.03.2020 Санкции против России и Саудовской Аравии помогут США спасти своих сланцевиков



Алексей Ильяшевич



Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль назвал главных аутсайдеров нефтяной войны, которую развязали Россия и Саудовская Аравия. От резкого падения цен на "черное золото" больше всего страдают младшие партнеры саудитов по ОПЕК - Ирак, Алжир и Нигерия. "У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение", - утверждает Бироль.



Соединенные Штаты при всем желании трудно отнести к числу жертв "ценовой резни" на рынке углеводородов. Скорее, наоборот: из всех участников конфликта американцы обладают самой диверсифицированной экономикой. Даже полный крах нефтегазовой отрасли не поставит США на грань коллапса, чего нельзя сказать о России и Саудовской Аравии. Но конкретно для американских сланцевиков это плохая новость. Москва и Эр-Рияд готовы с остервенением отстаивать интересы отечественных производителей нефти, у них просто нет другого выхода. Будет ли Вашингтон делать то же самое?



Высокая себестоимость разработки сланцевых месторождений вкупе с высокой закредитованностью бизнеса создавали для Соединенных Штатов проблемы и при более благоприятной ценовой конъюнктуре. На выручку приходила сделка ОПЕК+, в которой американцы не участвовали, зато пользовались ее плодами. Именно они заполняли рыночные "пустоты", когда картель и его партнеры снижали объемы добычи нефти, стремясь сбалансировать цены. Все "сливки" в итоге снимал "дядя Сэм": и цены более-менее приемлемые, и возможности для наращивания экспорта появляются.



Распад ОПЕК+ лишает американских сланцевиков всех их конкурентных преимуществ. Кроме одного: потенциально самые большие финансовые возможности для спасения утопающих имеются именно у Вашингтона. Но об этом чуть позже. Пока Трамп не "расчехлился", над сланцевыми месторождениями США пролетели первые "Черные лебеди".



Согласно свежему отчету статистического подразделения Министерства энергетики США, в 2021 году на территории страны ежесуточно будет добываться 12,7 миллиона баррелей нефти, то есть меньше 13 миллионов, прогнозируемых в нынешнем году. Это будет первый спад со временем прихода к власти Дональда Трампа. Спад, конечно, небольшой, даже мизерный. Но Минэнерго США строит свои прогнозы на основе оптимистичного сценария развития событий.



Здесь ожидают, что средняя цена нефти эталонной марки Brent в 2020 году составит 43,30 долларов за баррель, а в 2021-м поднимется до 55 долларов. Если же ценовая война между Россией и Саудовской Аравией примет "окопный" характер и затянется на годы (а обе стороны демонстрируют готовность к такому развитию событий), то снижение добычи в США может оказаться куда более радикальным. Видимо, об этом сценарии в Министерстве энергетики даже думать не хотят…



На фоне неутешительных прогнозов американские производители нефти затягивают пояса потуже. Хьюстонская Apache Corp. объявила о сокращении своего капитального бюджета на 2020 год более чем на 37%. Также в течение нескольких недель она полностью свернет бурение в Пермском бассейне - в том чудесном месте, где сланцевая добыча якобы является прибыльной даже при цене нефти в 25 долларов за баррель (об этом в 2017 году заявлял председатель совета директоров Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд). Параллельно с этим будет происходить корпоративная реорганизация компании: увольнения, закрытие офисов, сокращение расходов.



То же самое делают и другие компании. Devon Energy снижает капитальный бюджет на 30%, Murphy Oil - на 35%, Occidental Petroleum - на 32% и т. д. Под раздачу, похоже, попали все американские производители нефти. Ожидаемо, хотя и незначительно, снизилось количество активных буровых установок в США.



Но есть и другая сторона медали. Как сообщает Bloomberg, сланцевые инсайдеры отнюдь не спешат уходить из нефтегазового бизнеса после развала сделки ОПЕК+. Напротив, многие из них пользуются возможностью докупить акции своих "больных" фирм по бросовым ценам. К примеру, член совета директоров трубопроводной компании Energy Transfer LP Рэй Дэвис сгреб 1,28 миллиона акций по средней цене $ 7,77. Другая крупная покупка была совершена председателем компании-оператора терминалов и трубопроводов NuSTAR Energy LP Уильямом Грихи, который приобрел 200?000 акций NuStar по средней цене $ 12,24. Несмотря на недавний обвал цен, инвесторы биржевых фондов скапливаются в нефтегазовой отрасли США: энергетический сектор фонда SPDR по притоку инвестиций оказался близок к своему лучшему месячному показателю за последние четыре года.



На чем основан этот, казалось бы, иррациональный оптимизм? На том, что федеральные власти не оставят в беде свою несчастную "нефтянку".



Ожидание мер государственного стимулирования отрасли выглядят вполне оправдано. В конце концов, в кресле президента США сидит (и наверняка будет сидеть дальше) идеолог стратегии американского энергетического доминирования.



Сланцевый бум последних лет, который может сыграть со Штатами злую шутку, во многом является личной заслугой Трампа. Именно он задумал превратить свою страну в крупнейшего экспортера энергоресурсов. Поддержка представителей нефтегазового сектора во многом определила триумф кандидата от Республиканской партии в 2016 году, после чего тот честно принялся отрабатывать свой должок. Но начало ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией требует от Трампа куда более решительных действий. Пока неясно, будет ли он их предпринимать.



Положительный сигнал дали сенаторы-республиканцы - предложили оказать помощь сланцевой промышленности в рамках мер, направленных на стимулирование экономики в условиях эпидемии коронавируса. Цены на нефть незначительно отыгрывали падение именно в ожидании активных действий со стороны властей США. Впрочем, детали и сроки принятия этого пакета мер по-прежнему неизвестны. И далеко не факт, что сланцевикам будет уделено особое внимание. Документ нужно "протащить" через Конгресс, где большинство принадлежит демократам. А есть ли резон соперникам Трампа усиливать его позиции накануне осенних президентских выборов?



Напротив, Байден и компания заинтересованы в том, чтобы электорат Республиканской партии был как можно более рыхлым и неудовлетворенным. Серьезный кризис нефтегазовой отрасли у многих сторонников Трампа может отбить желание идти на избирательные участки.



Американская пресса гадает, что в этой ситуации (весьма типичной для его президентства) может предпринять хозяин Белого дома. Без одобрения Конгресса он мог бы оказать сланцевикам "адресную помощь" в виде сниженных лицензионных платежей за нефть и газ, добываемые на федеральных землях. Но едва ли этого будет достаточно.



В идеале методы финансового стимулирования нефтяников может заменить активность американцев во внешней политике. Не исключено, к примеру, что Вашингтон попытается образумить кронпринца Мухаммеда ибн Салмана, который и развязал ценовую войну в ответ на отказ России снова снижать добычу "черного золота". Этого уже добивается известный сланцевый миллиардер, один из богатейших людей мира Гарольд Хэмм. В интервью телеканалу Bloomberg TV он пообещал подать жалобу в Министерство торговли США против Саудовской Аравии за "незаконный демпинг нефти". "Если они будут признаны виновными в демпинге, как мы полагаем сейчас, если они будут признаны виновными в этом, то может быть установлена компенсационная пошлина на весь их импорт в эту страну (США - прим. ред.)", - утверждает Хэмм.



Словом, миллиардер предлагает снова использовать любимое оружие Трампа - санкции, отсекающие пошлины, экономическое давление на конкурирующих производителей. К России у нефтяного магната тоже есть претензии. Расследование, которое он инициирует, призвано выявить роль обеих стран в обвале цен. Доказать факт демпинга, конечно, будет очень непросто. Но разве Трампу нужны доказательства? Было бы желание…



Гарольд Хэмм, кстати, в Белом доме свой человек. Ранее он консультировал действующего президента США по вопросам энергетики, жертвовал деньги на его предвыборную кампанию. Будучи обладателем многомиллиардного состояния, основатель компании Continental Resources, Inc. может рассчитывать хотя бы на то, что власти страны к нему прислушаются.



С другой стороны, даже в нефтегазовой отрасли слышны голоса тех, кто выступает против применения политических мер для решения проблем рынка.



По информации Bloomberg, представители Американского нефтяного института недавно встречались с Трампом и не просили никакой помощи. "После десяти лет кукареканья о сланцевом чуде будет довольно трудно просить милостыню со шляпой в руке. Боюсь, что сланец теперь сам по себе", - предупреждает исполнительный директор буровой компании Canary LLC Дэн Эберхарт.



Так есть ли резон спасать "чудо", которое ничего не стоит без поддержки мощнейшей в мире государственной машины? На этот вопрос властям США предстоит ответить в ближайшее время. Источник - СвободнаяПресса

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