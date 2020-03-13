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Первая сверхдержава в мире – персидская империя Ахеменидов
15:20 14.03.2020

Бехистунская надпись

Ныне Иран знаменит двумя вещами: первая это "Исламская революция" и попытки ее экспорта, вторая это попытки Ирана играть роль на мировой арене, если не верхдержавы, то хотя бы региональной сверхдержавы. И это пошло не от нынешних владык Ирана – мулл. Так было и ранее, о чем и будет мой рассказ.

Прорисовка Бехистунского рельефа, изображающего триумф Дария над магом Гауматой (Лжебардией) и мятежными "царями". Конец VI в. до н. э.

Шел 559 год VI века до нашей эры. В еще достаточно юной Элладе, уже, не одно столетие спорили философы об устройстве мира, пока их соплеменники попроще основывали греческие колонии. На ближнем Востоке травы, деревья и пашни, уже, скрыли следы великой некогда ассирийской Ниневии от гнева ее разрушителей. В Индии, еще раздробленной, проповеди Будды и основателя джайнизма Шри Махавира дали свои первые плоды. В Китае Конфуций, уже, получил свой первый пост и, меж тем, его великий оппонент Лао-Цзы, уже, написал свой "Да Дэ Цзин". А на Среднем Востоке приближались не менее славные события.

Заратустра. Изображение, найденное в Сирии (ок. III века н. э.)

Мы, точно не знаем, были ли основатели огненных религий Ирана – Зороастризма и Митраизма, современниками этой эпохи или жили раньше, но идейный стержень древним персам дали именно они. А оформление чаяньям своих соплеменников дали им их цари Кир Великий и Дарий Великий. Чаяние было - стать сильными в мире и установить Правду - Арту. Кир Великий был по происхождению, отнюдь, не персом, а эламитом. Элам был древней державой, древнее Персии и изначально культурнее. Элам был младшим современником древнего Шумера. Культура и религия Ирана родились на стыке Элама и древнего индоевропейского мира.

Митра убивает быка. Фреска из митреума.

Индоевропейские представления зародились в степях Евразии и, возможно, в соседних с ними лесах Восточной Европы. Вместе с колесницами древних арьев они дошли до Персидского залива и Индийского океана. Понятие "Правды" - Арта у персов, играло большую роль. Элам принес выверты интеллекта и высокую, типично ближневосточную, эстетику. По легенде, деду Кира – мидийскому царю Астиагу при рождении внука предсказали, что внук его погубит и он приказал убить младенца[1]. Но исполнители не выполнили приказ, и внук спасся. Он воспитан был пастухом, но царевича в нем все-таки признали, и он стал царем Персиды, ближайшей к Эламу области иранского мира. Древний Элам, от которого осталось больше воспоминаний чем реального наполнения, тоже был частью Персиды. Впоследствии, он действительно разгромил Мидию и погубил жестокого деда Астиага. Чьим внуком по матери он был. Усилив державу близкородственными мидийцами, Кир стал создавать свою империю, идя от завоевания к завоеванию.

Портрет Кира II Великого.Современная реконструкция на основе изображения на рельефе в Пасаргадах, по мнению ряда историков носящего портретные черты Кира.

Был захвачен Вавилон с территориями Сирии и Палестины, разгромлена могучая Лидия, следующим этапом должны были стать земли индоевропейских племен к востоку от Персиды и Мидии. Вначале ему сопутствовал успех, земли современного восточного Ирана, Афганистана, части Пакистана, Узбекистана, Таджикистана была захвачены. Эти земли именовались в древнем Иране – Туран. Далее, он вторгся в земли кочевых иранских племен массагетов к северу от, уже, принадлежащих ему территорий.

Реконструкция сакского вождя. Таким могли быть и вожди массагетов.

Но тут его земному пути пришел конец. Царица массагетов Томириса разгромила войско великого завоевателя и правителя, сунув его отрубленную голову в мешок с кровью, со словами: "хотел напиться крови-напейся". Так она ему отомстила за смерть своего сына, командира разгромленного Киром авангарда массагетского войска. Затем по легендам врагами Ирана - туранцами был убит в городе Балхе основатель Зороастризма Заратустра. Если так оно и было, этими врагами, вполне могли быть и массагеты Томириссы. После Кира его сын Камбиз отразил кочевников севера и присоединил на западе Кипр и Египт, после чего погиб при туманных обстоятельствах. Следом последовало царствие толи самозванца, толи правда царевича Бардии, известного и как маг Гаумата. Его царствие, кем был он не был, закончилось смутой и гибелью Гауматы. К власти пришли знатные заговорщики во главе с Дарием. Дарий Великий "навел порядок". Бунты был подавлены. Кочевые саки в Азии были приведены к покорности и принесли дань. Была введена система сатрапий, упорядочившая систему управления страной и введена четкая финансовая и налоговая система. Стала чеканится золотая монета – знаменитые "дарики". Создана система государственных дорог, почтовая служба и служба сбора информации и делах внутри и вне державы. Чиновник, именуемый "ухо царя" -докладывал важные сведенья о происходящем непосредственно "Царю царей"- владыке Ирана.

Изображение Дария I на древнегреческой вазе. Работа вазописца Дария.

Сам Дарий Великий в Бехистунской Надписи апеллирует к Ахура-Мазде[2] и Арте[3] как к своим небесным патронам. Держава Дария Великого несмотря на ряд отдельных поражений, в основном, от своих родственников- кочевых иранцев севера (скифы) и востока (саки и их родичи), была воистину первой сверхдержавой в мировой истории. Ни одно государство мира, ни одно племя тогдашних времен, не могло сокрушить ее, даже в случае союза с другими государствами и племенами, враждебными древней Персии. И ее создание имело и миссионерско-религиозную составляющую, расцветшую уже при сыне Дария Великого – Ксерксе. Когда была написана знаменитая "Антидэвовская" надпись Ксеркса.

Барельеф с изображением персидского царя (возможно, Ксеркса). Царский дворец в Персеполе.

Иран помнит об этих временах. Память об этом была великим иранским поэтому Фирдуоси, уже, при мусульманах облачена в выдающуюся стихотворную форму "Шах-намэ".

Фирдоуси читает поэму "Шах-Наме" шаху Махмуду Газневи. Картина В. Суренянца, 1913 год

[1] Были и другие версии. По одной из них, он был разбойником из кочевого персидского племени мардов.

[2] Буквально "Мудрый Господь" Верховное божество Иранцев. В его честь назван японский автомобильный бренд "Мазда".

[3] "Истина-Правда", разлитая во вселенной. Общее для "Авесты" и "Ригведы". В "Ригведе" зовется "Рта". Почитание "Правды" было свойственно и праславянским и славянским племенам эпохи язычества.

Федор Болдырев 2020©

Источник - СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ
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